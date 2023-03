Szaúd-Arábia irgalmatlanul nagyot kaszált az olaj- és földgázüzleten

A Saudi Aramco nagyot nyert a válságon: a szaúd-arábiai olajvállalat 2022-ben rekordnyereséget, 161 milliárd dollárt könyvelhetett el. Ez több, mint 133 ország teljes gazdasági teljesítménye.

Az állami tulajdonú Saudi Aramco bemutatta éves mérlegét, amely a cég történetének legmagasabb éves nyereségét mutatja, 161 milliárd dollárt. Az eredmény 46,5 százalékos növekedést jelent a 2021-es eredményhez képest, és csak a 2022-es negyedik negyedévre 19,5 dollár osztalékot várnak – írja a Spiegel.

A nyereség nagysága alapvetően az energiaáraknak köszönhető, amelyek drasztikusan megemelkedtek Oroszország tavaly februári, Ukrajna elleni támadását követően. Az orosz olajcégek elleni szankciók miatt hirtelen sokkal kevesebb olaj és földgáz állt rendelkezésre a nyugati piacokon. Az energiaárak emelkedése világszerte felhajtotta az inflációt.

Az Aramco továbbra is növelni akarja nyereségét azzal, hogy 2027-re a kitermelést a napi 11,5 millió hordóról napi 13 millió hordóra bővíti. Ennek oka, hogy várhatóan Kína ismét több fosszilis energiát fog igényelni a világpiacon.

Az éghajlati kockázatokat figyelmen kívül hagyják

A fosszilis tüzelőanyagok elégetése miatt felgyorsuló éghajlatváltozással kapcsolatos növekvő nemzetközi aggodalom a jelek szerint nem játszik szerepet a tanácskozásokon. “Mivel arra számítunk, hogy az olaj és a gáz a belátható jövőben is nélkülözhetetlen marad, az iparágunkba történő elégtelen beruházások kockázatai valósak” – mondta Amin H. Nasser, a Saudi Aramco vezetője.

Az Aramco eredményei azonban nem igazán jelentenek meglepetést. Korábban olyan energetikai vállalatok, mint a brit BP, az amerikai Exxon Mobil, a Shell rendkívüli nyereségről számoltak be.

Az eredmény láttán azonban kritikus hangok is megszólaltak. “Megdöbbentő, hogy egy vállalat egyetlen év alatt több mint 161 milliárd dolláros nyereséget termel a fosszilis tüzelőanyagok – a klímaválság legnagyobb okozójának – értékesítéséből” – mondta Agnès Callamard, az Amnesty International főtitkára. “Annál is inkább sokkoló, mert ez a többlet egy globális megélhetési válság idején halmozódott fel, és az energiaáraknak az Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborúját követő emelkedése is hozzájárult ehhez” – tette hozzá.

Callamard arra is rámutatott, hogy Szaúd-Arábia továbbra is azon országok közé tartozik, amelyek lábbal tiporják az emberi jogokat, és rendszeresen részt vesz a szomszédos országokban zajló fegyveres konfliktusokban.