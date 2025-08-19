Kezdőlap Gazdaság Széchenyi Kártya Programban a támogatások összege elérte a 100 milliárd forintot
Széchenyi Kártya Programban a támogatások összege elérte a 100 milliárd forintot

A Széchenyi Kártya Program jelentősen hozzájárul a hazai kkv-k versenyképességének erősítéséhez és a gazdasági növekedés ösztönzéséhez, ebben kiemelt szerepet játszik, hogy a beruházási hitelek kamatszintje a Demján Sándor Program 2024 novemberi indulása óta két lépcsőben 5-ről évi 3 százalékra csökkent. A kormány intézkedéseinek hatására a Széchenyi Kártyához kapcsolódó kezelési költség, kamat- és díjtámogatások kifizetéseinek összege idén elérte a 100 milliárd forintot – jelentette be kedden a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A minisztérium úgy fogalmazott, hogy Magyarország forrásainak nem Ukrajnában, hanem a magyar családoknál és a hazai vállalkozásoknál van a helye! Brüsszel nyomásgyakorlása ellenére a kormány mindent megtesz a magyarországi kis- és középvállalkozások termelékenységének növelése, méretugrásuk elősegítése és beruházásaik támogatása érdekében.

A Nemzetgazdasági Minisztérium, a KAVOSZ Zrt. és a magyar bankszektor szereplői között fennálló szoros, konstruktív együttműködésnek köszönhetően a Széchenyi Kártyához kapcsolódó kezelési költség, kamat- és díjtámogatások kifizetéseinek összege elérte a 100 milliárd forintot. A hazai vállalkozások ekkora támogatásban részesültek idén annak érdekében, hogy igényeiknek megfelelő finanszírozáshoz jussanak – írta az MTI.

Szabados Richárdnak, az NGM kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára hangsúlyozta: ez az eredmény jelentős visszaigazolása annak, hogy a közös, összehangolt erőfeszítések hatékonyan támogatják a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességét. A célzott támogatási források ösztönzik a beruházásokat, miközben hozzájárulnak a fenntartható gazdasági növekedés előmozdításához.

A kormány célja, hogy a magyarországi kkv-k hazai és nemzetközi szinten is versenyképesek legyenek. Ezért továbbra is a vállalkozások számára legmegfelelőbb konstrukciók kialakításával támogatja a hazai kkv-k beruházásainak megvalósítását, ezáltal elősegítve termelékenységük növelését és méretugrásukat – hangoztatta az NGM.

Gazdaság

A Spar 2,7 milliárd forintos beruházással fejlesztette logisztikáját

A Spar Magyarország 2,7 milliárd forintos beruházással fejlesztette logisztikáját, a vállalat több mint 700 millió forintot fordított üllői logisztikai központjának fejlesztésére tavaly, idén pedig mintegy 2 milliárd forintos beruházással új budapesti átrakodó központot hozott létre, amellyel fővárosi üzleteinek ellátását teszi hatékonyabbá.
Energia

A romániai napelemparkok termelési kapacitása meghaladta a gáz- és a széntüzelésű erőművekét

A romániai napelemparkok termelési kapacitása meghaladta a gáz- és a széntüzelésű erőművekét.
Agrár

Az államalapítás és az új kenyér a magyarság megmaradásának jelképe

A föld ezer esztendeje megtart minket, hazát és életet ad, ezért az államalapítás ünnepe és az új kenyér megszegése a magyarság megmaradásának jelképe - jelentette ki Nagy István agrárminiszter az államalapító Szent István ünnepe alkalmából tartott kitüntetési ünnepségen, hétfőn, a Pesti Vigadóban.
