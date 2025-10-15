Székesfehérváron nyitott áruházat a Mömax: 45 új munkahely született

Székesfehérvár új, több ezer négyzetméteres bútoráruházával bővült a hazai kiskereskedelmi kínálat: a Mömax Magyarországon tizennegyedik egységét nyitotta meg a város Holland fasorán. Az ünnepélyes átadót kedden tartották, a vásárlók pedig szerdán reggel 7 órától léphettek be először az új áruházba, amely több mint ötezer négyzetméteres vásárlótérrel és 12–13 ezer különféle termékkel várta őket.

Az eseményen Simonyi András, az XXXLutz, Mömax és Möbelix márkákat összefogó MMXH Lakberendezési Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte: a fehérvári áruház tervei napra pontosan hét évvel korábban készültek el, az építkezés pedig mindössze tizennégy hónap alatt valósult meg.

„Számunkra ez a mostani a szokottnál is jelentősebb pillanat. Nehéz fogantatás után, de gyors szülés következett – köszönöm mindenkinek a munkáját, aki részt vett ebben a kalandban” – fogalmazott az ügyvezető.

A bruttó 8000 négyzetméteres áruházból több mint 5000 négyzetméter az eladótér, és egy 300 négyzetméteres kerti centrum is helyet kapott. A beruházás összesen 45 új munkahelyet hozott létre, és az üzlet árukészletének értéke eléri az 500 millió forintot. A Mömax a helyi oktatási intézményekkel is szoros együttműködést alakított ki, a duális képzés keretében diákok is részt vettek az áruház berendezésében.

Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere, Strasszer Krisztina az MMXH Lakberendezési Kft. marketingigazgatója, Németh Dániel a Mömax értékesítési vezetője, Simonyi András az MMXH Lakberendezési Kft. ügyvezető igazgatója

A megnyitón dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere hangsúlyozta, hogy a beruházás nemcsak a város kereskedelmi kínálatát gazdagítja, hanem erősíti a helyi gazdaságot és vásárlóerő-megtartó képességet is.

„Fontos nap ez a város és az agglomeráció életében. Aki eddig Budaörsre járt vásárolni, mostantól itthon is megtalálja a modern bútorokat és kiegészítőket. Az a célunk, hogy az itt élők a városban költsék el a pénzüket, és ezzel is erősítsék Székesfehérvárt” – mondta a polgármester, aki egy, az Országalmát ábrázoló grafikát adott át a cég ügyvezetőjének.

Az eseményen Németh Dániel, a Mömax értékesítési vezetője adta át jelképesen az áruház kulcsát Szarka Gábornak, az új üzlet vezetőjének. Mint elhangzott, az áruházhoz kapcsolódóan további tíz fő dolgozik majd különféle szolgáltatási területeken, és a cég kiemelt figyelmet fordít arra, hogy megváltozott munkaképességű kollégák is lehetőséget kapjanak.

A szalagátvágást megelőzően a Mömax félmillió forintos támogatást nyújtott a Deák Ferenc Technikum számára, amelyből új konyhabútort szerezhet be az iskola. Az adományt Dobákné Kertai Henrietta igazgatóhelyettes vette át, megköszönve a vállalat partnerségét.