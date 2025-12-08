Kezdőlap Hírek Szembe mennek a magyar utazók a nemzetközi trenddel
Szembe mennek a magyar utazók a nemzetközi trenddel

Miközben világszerte hódít az egyéni, elsősorban online utazásszervezés, a magyar turisták közül egyre többen választják a komplex, szervezett körutakat. A változás azt jelzi, hogy a magyar utazóknál a kényelem, a biztonság és a magas színvonalú idegenvezetés felülírja az önálló szervezés izgalmát.

Ma már egyértelmű a trend, hogy az utazók a biztonságért, a szakértelemért és a kulturális kínálat mélyebb feltérképezéséért hajlandóak feladni az önálló szervezést. Logisztikai szempontból átgondolt, szakértővel támogatott csomagokat keresnek, amelyek garantáltan olyan élményt nyújtanak, amiről a résztvevők még évek múlva is szívesen mesélnek családi és baráti körben.

Városnéző hatvanasok, körutazó negyvenesek

Már nem csupán a 60+-os korosztály keresi a gondosan megtervezett utakat, hanem a 40-esek is, akik az európai városlátogatások (Róma, Nápoly) mellett egyre gyakrabban választanak logisztikailag összetett, távoli úti desztinációkat, mint Japán, Kína vagy Grúzia.

„A magyar utasok rendkívül igényesek és árérzékenyek, de hajlandóak fizetni azért, ha cserébe nem csak egy gyors áttekintést kapnak, hanem valódi, tartalommal teli, kulturális élményt” – fogalmazott Buzás Petra, az ITAKA körutazásokért felelős product managere. Hozzátette, hogy ez a vásárlói magatartás éles ellentétben áll azzal a globális trenddel, ahol a Z és Y generáció jellemzően maga állítja össze a nyaralását.

A kellemes emlék kulcsa az emberi tényező

A szervezett utak sikerében a legfontosabb láncszem a magasan képzett idegenvezető. Az idegenvezetés szerepe a passzív „bemondó” szerepből aktív, szinte pszichológusi feladattá nőtte ki magát. Buzás Petra úgy látja, hogy a jól felkészült szakemberek a helyi kulisszatitkok és a látványosságokra vonatkozó információk átadásán túl gyakran kivételes bánásmóddal, empátiával kompenzálják a célterület sajátos nehézségeit.

Az idegenvezető olyan helyi kulisszatitkokat és történeteket is átad, amit a legrészletesebb útikönyvek sem tartalmaznak, ezáltal elkerülhető a felszínes tömegturizmus érzése” – hangsúlyozta a szakértő.

12 hónapnyi tervezés 12 napért

A komplex programok, mint például egy 10-12 napos japán út megtervezése gyakran egy egész éves precíz munkát igényel. Az idegenvezetők a helyszínen hangolják össze percre pontosan a közlekedést, a transzfereket és – a mai turizmus egyik legnagyobb kihívását – a névre szóló, előfoglalásos belépőjegyeket, garantálva az utas bejutását a legkeresettebb látványosságokra.

A magyar utazási irodák egyre inkább a kombinált utazások felé nyitnak.

„Az ITAKA kínálatában például a Kína–Dubai „koktélút” is megjelent, ahol a hosszú távú utazásba épített, tartalmas dubaji megálló teszi még élménydúsabbá a desztinációt” – emelte ki Buzás Petra.

A szakértő megállapította, hogy a magyar utazók egyértelmű üzenetet küldenek a piacnak. Nem a térkép „fehér foltjait’ keresik, hanem a minőséget, a szakértelmet és a logisztikai biztonságot.

Hírek

Budapesten csökkentek a lakásárak októberhez képest

Az ingatlan.com novemberi lakásárindexe szerint országos szinten érdemben lassult a lakásárak emelkedése, havi szinten országosan 0,5 százalékos emelkedés történt, ami jóval elmarad a szeptemberi 2,8, valamint az októberi 1,5 százalékos havi drágulási ütemtől, Budapesten pedig tavaly óta először minimális csökkenés történt, a fővárosban ugyanis 0,1 százalékkal mérséklődtek az árak, ami inkább stagnálásnak tekinthető.
Tovább
Gazdaság

Megvan, mennyi lesz a minimálbér 2026-ban

A 2026-ra bejelentett minimálbérre nézve ez azt jelenti, hogy aki ennyit keres, az legfeljebb 107 331 forintot fordíthat hiteltörlesztésre
Tovább
Gazdaság

Rekordforgalom várható az MPL csomagautomatáknál, december 12-ig érdemes leadni a karácsonyi rendeléseket

A Magyar Posta előrejelzése szerint a karácsonyt megelőző hetekben várható a legnagyobb csomagforgalom, a csúcs pedig ezen a héten, ezért a vállalat arra hívja...
Tovább
