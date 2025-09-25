Szeptember 30-ig kérhető vissza a 2024-es, külföldön megfizetett áfa

A jogosult hazai vállalkozások szeptember 30-ig igényelhetik vissza a külföldön megfizetett áfát; a határidő jogvesztő, a kérelmeknek eddig az időpontig be kell érkezniük a NAV-hoz. Aki elmulasztja, az már nem kaphatja vissza az áfát 2024-es számlái után, késedelmét pedig igazolási kérelemmel sem mentheti ki – figyelmeztet csütörtöki közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A magyar vállalkozások közvetlenül a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) fordulhatnak, ha az Európai Unió más tagállamában vásárolt áruk, szolgáltatások áfatartalmát szeretnék visszaigényelni. Ez lényeges könnyebbség, hiszen a cégeknek nem kell az Európai Unió akár több tagállamával is levelezniük, Magyarországon indíthatják el áfa-visszatérítési ügyeiket-közölte az MTI.

A gazdálkodók az adót elektronikusan tudják visszaigényelni, ehhez csupán a 25ELEKAFA jelű űrlapot kell a NAV-hoz benyújtani, ahonnan a kérelmet továbbítják a visszatérítés tagállamába – hívta fel a figyelmet a hivatal.