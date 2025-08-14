Szeptember végéig még fut a közvilágítási pályázat

A kormány 18 milliárd forinttal támogatja a vidéki kistelepüléseket az utcai lámpatestek energiahatékonyabb eszközökre cserélésében. A Magyar Falu Program és a Jedlik Ányos Energetikai Program közös kezdeményezésére 2025. július 14-e óta jelentkezhetnek az 5000 alatti lélekszámú helységek önkormányzatai – hívta fel a figyelmet hivatalos Facebook-oldalán csütörtöki bejegyzésében az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Egy hónap alatt 135 pályázat érkezett be, és további több mint 300 helyhatóság kezdte meg a kitöltést Abaújalpártól Zsurkig.

Az egy kérelemre megítélhető maximális hozzájárulás 50 millió forint. Az eddigi igénylések átlaga mintegy 22 millió forint, az előzetesen kalkulált 360-nál tehát jóval több településre juthat a kormányzati segítségből.

A támogatás 100 százalékos, vissza nem térítendő és akár teljes egészében előlegként is kifizethető.

A korszerű közvilágítás csökkenti az önkormányzatok rezsiterheit, így több forrásuk marad egyéb feladataik ellátására. Minden vidéki kistelepülésnek érdemes tehát pályáznia a szeptember végi határidőig.