Szeptemberben az ipari termelés bővült

2025 szeptemberében az ipari termelés volumene 1,3 százalékkal meghaladta, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A feldolgozóipari alágak többségében visszaesés következett be – erősítette meg csütörtökön kiadott második becslésével a Központi Statisztikai Hivatal.

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,3 százalékkal nagyobb volt a 2025. augusztusinál. Az ipari export volumene 0,9 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 30 százalékát képviselő járműgyártás kivitele 3,6 százalékkal mérséklődött, a 17 százalékos súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 32 százalékkal nőtt.

Az ipar belföldi értékesítése 5,1 százalékkal csökkent, a feldolgozóiparé 0,6 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Az iparon belül döntő (96 százalékos) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 1,5, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 5,2 százalékkal bővült, a csekély súlyú bányászat kibocsátása 5,6 százalékkal visszaesett.

A KSH közölte, a legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 25 százalékát képviselő járműgyártás volumene 1,4 százalékkal mérséklődött az előző év azonos hónapjához mérten. A közúti gépjármű gyártása 0,8 százalékkal nőtt, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 6,9 százalékkal csökkent-írta az MTI.

A 8,8 százalékos feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 14,2 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 25, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé 11,0 százalékkal visszaesett.

A feldolgozóiparból 14 százalékkal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 1,8 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához képest, mind a hazai, mind a külpiaci eladások emelkedtek.

A legnagyobb (22 százalékos) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 5,3 százalékkal meghaladta az előző év szeptemberit. Nyolc alágazatban bővült még a termelés, 0,2 és 19,7 százalék közötti mértékben, a leginkább az igen csekély súlyú halfeldolgozás, -tartósításban, a legkevésbé az italgyártásban.

Mindössze két alágazatban csökkent a kibocsátás: a gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósításban 5,1, a növényi, állati olaj gyártásában 11,7 százalékkal.

A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 0,8, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 0,7 százalékkal kisebb volt az előző év azonos hónapjához mérten – derül ki a KSH jelentéséből.

Az előző havi csökkenéssel szemben a feldolgozóipar 3,6 százalékát képviselő fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység kibocsátása 7,4 százalékkal bővült. Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 17,8 százalékkal a kis súlyú gyógyszergyártás maradt el az egy évvel korábbitól, mindkét értékesítési irányban visszaestek az eladások.

Az ipari termelés négy régióban nőtt, négyben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb, 22 százalékos volumenbővülést Közép-Dunántúlon, a legjelentősebb, 9,7 százalékos visszaesést Pest régióban regisztrálták-tért ki a jelentés.

Az új belföldi rendelések 4,5, az új exportrendelések 2,3 százalékkal nőttek. Az összes rendelésállomány szeptember végén 1,0 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól – jelentette a KSH.

Az első három negyedévben az ipari termelés 3,4 százalékkal csökkent. Az összes értékesítés 64 százalékát adó külpiaci eladások volumene 2,3, a 36 százalékot képviselő hazai értékesítésé 4,2 százalékkal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest.

Január-szeptemberben a feldolgozóipar tizenhárom alága közül tizenegyben visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben, 13,3 százalékkal a villamos berendezés gyártásában. A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 4,4 százalékkal csökkent.

Két alágban nőtt a termelés volumene: a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában 13,2, a fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenységben 2,8 százalékkal – jelentette a KSH.