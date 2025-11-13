Kezdőlap Gazdaság Szeptemberben az ipari termelés bővült
GazdaságHírek
No menu items!

Szeptemberben az ipari termelés bővült

AzÜzlet.hu

KSH Az Üzlet.hu2025 szeptemberében az ipari termelés volumene 1,3 százalékkal meghaladta, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A feldolgozóipari alágak többségében visszaesés következett be – erősítette meg csütörtökön kiadott második becslésével a Központi Statisztikai Hivatal.

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,3 százalékkal nagyobb volt a 2025. augusztusinál. Az ipari export volumene 0,9 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 30 százalékát képviselő járműgyártás kivitele 3,6 százalékkal mérséklődött, a 17 százalékos súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 32 százalékkal nőtt.

Az ipar belföldi értékesítése 5,1 százalékkal csökkent, a feldolgozóiparé 0,6 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Az iparon belül döntő (96 százalékos) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 1,5, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 5,2 százalékkal bővült, a csekély súlyú bányászat kibocsátása 5,6 százalékkal visszaesett.

A KSH közölte, a legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 25 százalékát képviselő járműgyártás volumene 1,4 százalékkal mérséklődött az előző év azonos hónapjához mérten. A közúti gépjármű gyártása 0,8 százalékkal nőtt, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 6,9 százalékkal csökkent-írta az MTI.

A 8,8 százalékos feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 14,2 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 25, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé 11,0 százalékkal visszaesett.

A feldolgozóiparból 14 százalékkal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 1,8 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához képest, mind a hazai, mind a külpiaci eladások emelkedtek.

A legnagyobb (22 százalékos) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 5,3 százalékkal meghaladta az előző év szeptemberit. Nyolc alágazatban bővült még a termelés, 0,2 és 19,7 százalék közötti mértékben, a leginkább az igen csekély súlyú halfeldolgozás, -tartósításban, a legkevésbé az italgyártásban.

Mindössze két alágazatban csökkent a kibocsátás: a gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósításban 5,1, a növényi, állati olaj gyártásában 11,7 százalékkal.

A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 0,8, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 0,7 százalékkal kisebb volt az előző év azonos hónapjához mérten – derül ki a KSH jelentéséből.

Az előző havi csökkenéssel szemben a feldolgozóipar 3,6 százalékát képviselő fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység kibocsátása 7,4 százalékkal bővült. Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 17,8 százalékkal a kis súlyú gyógyszergyártás maradt el az egy évvel korábbitól, mindkét értékesítési irányban visszaestek az eladások.

Az ipari termelés négy régióban nőtt, négyben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb, 22 százalékos volumenbővülést Közép-Dunántúlon, a legjelentősebb, 9,7 százalékos visszaesést Pest régióban regisztrálták-tért ki a jelentés.

Az új belföldi rendelések 4,5, az új exportrendelések 2,3 százalékkal nőttek. Az összes rendelésállomány szeptember végén 1,0 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól – jelentette a KSH.

Az első három negyedévben az ipari termelés 3,4 százalékkal csökkent. Az összes értékesítés 64 százalékát adó külpiaci eladások volumene 2,3, a 36 százalékot képviselő hazai értékesítésé 4,2 százalékkal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest.

Január-szeptemberben a feldolgozóipar tizenhárom alága közül tizenegyben visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben, 13,3 százalékkal a villamos berendezés gyártásában. A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 4,4 százalékkal csökkent.

Két alágban nőtt a termelés volumene: a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában 13,2, a fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenységben 2,8 százalékkal – jelentette a KSH.

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Alig változott csütörtök reggelre a forint árfolyama

Kevéssé változott, vegyesen alakult csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább
Hírek

Visit Hungary: több százezer utazó töltötte itthon az őszi szünetet

A leginkább vendégmarasztaló desztinációk közül Bük-Sárváron, Debrecen és térségében, a Balatonon és Sopron-Fertő térségében töltötték el a leghosszabb időt a vendégek.
Tovább
Gazdaság

Varga Mihály: a tőzsde a legjobb indikátora a gazdasági folyamatoknak

Az év mérföldkőnek tekinthető a tőzsdei kereskedésben, mivel a BÉT képes volt kiemelkedő eredményekre a komoly globális geopolitikai kihívások ellenére is.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Szeptemberben az ipari termelés bővült

Gazdaság
2025 szeptemberében az ipari termelés volumene 1,3 százalékkal meghaladta, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.
Tovább

Egyre több kínai kütyü kerül a karácsonyfa alá

Fogyasztóvédelem
Innovatív ajándékok jönnek a keleti gyártósorokról
Tovább

Alig változott csütörtök reggelre a forint árfolyama

Gazdaság
Kevéssé változott, vegyesen alakult csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább

Visit Hungary: több százezer utazó töltötte itthon az őszi szünetet

Hírek
A leginkább vendégmarasztaló desztinációk közül Bük-Sárváron, Debrecen és térségében, a Balatonon és Sopron-Fertő térségében töltötték el a leghosszabb időt a vendégek.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Szeptemberben az ipari termelés bővült

2025 szeptemberében az ipari termelés volumene 1,3 százalékkal meghaladta, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.
Tovább
Gazdaság

Alig változott csütörtök reggelre a forint árfolyama

Kevéssé változott, vegyesen alakult csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább
Hírek

Visit Hungary: több százezer utazó töltötte itthon az őszi szünetet

A leginkább vendégmarasztaló desztinációk közül Bük-Sárváron, Debrecen és térségében, a Balatonon és Sopron-Fertő térségében töltötték el a leghosszabb időt a vendégek.
Tovább
Gazdaság

Varga Mihály: a tőzsde a legjobb indikátora a gazdasági folyamatoknak

Az év mérföldkőnek tekinthető a tőzsdei kereskedésben, mivel a BÉT képes volt kiemelkedő eredményekre a komoly globális geopolitikai kihívások ellenére is.
Tovább
Gazdaság

A hazai ingatlandrágulás a külföld felé sodorhatja az ingatlanbefektetőket

Ezekre a kihívásokra és lehetőségekre reagálva rendezik meg az “Ingatlanbefektetés külföldön” konferenciát november 29-én.
Tovább
Hírek

BKK: új, téli MOL Bubi-bérletet vezetnek be december 23-ig

A BKK érvényben lévő szolgáltatási szerződése december 23-ig érvényes, a jelenleg elérhető bérletkonstrukció már a szolgáltatás jövőbeni átállásához igazodik.
Tovább
Hírek

BÉT- Az OTP húzta le a BUX-ot

A részvénypiac forgalma 29,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
Tovább
Hírek

Dámszezon Gúthon: 85 százalék az érmes arány

A barcogás időszakában 110 lapátos dámbika került terítékre, az átlagsúly 4,08 kilogramm volt.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább
Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább
Pénzvilág

Van akinél nagyon komoly szja visszatérítést hozhat ez a megoldás

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

KSH Az Üzlet.hu

Szeptemberben az ipari termelés bővült

2025 szeptemberében az ipari termelés volumene 1,3 százalékkal meghaladta, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

Egyre több kínai kütyü kerül a karácsonyfa alá

Innovatív ajándékok jönnek a keleti gyártósorokról
© 2025 | www.azuzlet.hu