Szeptemberben havi szinten csökkentek az albérleti díjak
Szeptemberben havi szinten csökkentek az albérleti díjak

A KSH-ingatlan.com lakbérindex adatai szerint országosan 1,1 százalékkal csökkentek a lakbérek szeptemberben az előző hónaphoz képest, amire utoljára a koronavírus-járvány idején, 2020-ban volt példa – közölte az ingatlan.com.

Az ingatlanhirdetési portál adatai szerint a fővárosban augusztusról szeptemberre az albérletárak 0,2 százalékkal estek vissza. A régiók között nagy eltérések figyelhetők meg: a dél-dunántúli régióban közel 3, az észak-alföldi térségben pedig több mint 2 százalékos volt az árcsökkenés, a nyugat-dunántúli és észak-magyarországi régiókban viszont 1,1 százalékos drágulást mértek.

Éves összevetésben az albérletárak országosan 6,5 százalékkal, Budapesten 6,6 százalékkal emelkedtek, ami 2021 ősze óta a legalacsonyabb növekedési ütem – ismertették.

A közleményben Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kifejtette: az albérletpiacon a korábbi keresleti nyomás enyhült, feltehetően az Otthon Start programnak köszönhetően, sokan ugyanis a bérlés helyett a vásárlást választják.

Havi szinten a legnagyobb mértékben Budapesten belül a budai hegyvidéki kerületek albérletárai mérséklődtek szeptemberben, 1,1 százalékkal, de a pesti belső kerületek havi árcsökkenése is közel 1 százalékos volt.

Balogh László felhívta arra a figyelmet, hogy új egyensúly van kialakulóban a piacon, mivel a bérleti díjak csökkenése elkezdte felszívni az elérhető kínálatot is. Erre utal, hogy az ingatlan.com országos kínálatában jelenleg 17,6 ezer kiadó lakás és ház szerepel, míg az albérletszezon csúcsán ez a szám 18,6 ezer volt.

A szakértő szerint hasonló jelenség a koronavírus-járvány idején volt tapasztalható, amikor a bérbeadók a csökkenő kereslet időszakában igyekeztek gyorsan bérlőt találni, és néhány ezer forintos engedményt adni, ellenkező esetben a bevételkiesés mellett ők fizethetik a kiadó ingatlan rezsi- és közös költségét is.

Az ingatlan.com adatai szerint Budapesten az albérletárak középértéke 260 ezer forint volt októberben, ami 10 ezer forinttal elmarad a júliusi szinttől. Az albérletszezon kezdete óta történt árcsökkenés a III., a XIV. és a XXII. kerületekben volt a legnagyobb, ahol 35, illetve 20 ezer forinttal csökkent a kiadó lakások bérleti díjainak középértéke közel három hónap alatt, míg a belvárosi és budai (I.,II., V.) kerületekben 5-20 ezer forintos árcsökkenést mértek. A legnagyobb kínálattal rendelkező XI. és XIII. kerületben szeptember elején egyaránt 270 ezer forint körül alakultak a lakbérek.

Október elején három külső kerületben (XX., XXI., XXIII) nem érte el az átlagos bérleti díj a 200 ezer forintot-közölte az MTI.

A vidéki városok albérletpiaca változatos képet mutat. Debrecenben 10 ezer forinttal 230 ezer forintra, Székesfehérváron 20 ezer forinttal 190 ezer forintra, Pécsen 30 ezer forinttal 150 ezer forintra estek a kiadó lakóingatlanok átlagos albérletárai júliushoz viszonyítva.

Győrben, Egerben és Miskolcon az árak 200 ezer, 160 ezer, illetve 130 ezer forinton stagnáltak. Az ingatlan.com adatai szerint Békéscsabán 100 ezer forint volt az átlagos bérleti díj októberben, ami júliushoz képest 10 százalékos csökkenés.

