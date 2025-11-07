Szeptemberben néhány százan juthattak el a szerződéskötésig

Az egyes bankok által megosztott adatok alapján a Bank360 úgy számol, nagyjából 35,25 millió forint körül mozoghat az Otthon Start Program keretén belül felvett lakáshitelek átlagos hitelösszege, amely jelentősen meghaladja az összes lakáshitelre számított, 20 millió forintot megközelítő átlagösszeget. A fenti átlagösszegből, valamint a kihelyezett hitelek szeptemberi szerződéses összegéből kiindulva azt mondhatjuk, hogy a program első hónapjában nagyjából 616 darab ügylet juthatott el a szerződéskötésig. Ugyanakkor az első folyósításra csupán szeptember 17-én, tehát 2,5 héttel a program indulása után került sor, így jogosan feltételezhetjük, hogy az első hetekben beadott kérelmek jelentős része már csak októberben tudott eljutni a szerződéskötésig.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által november 3-án közzétett adatok szerint szeptemberben 21,7 milliárd forintot tett ki az Otthon Start Program keretében kötött lakáscélú hitelek új szerződéses összege. Amennyiben minden szerződésre a maximális, 50 millió forintos hitelösszeget feltételeznénk, úgy azt mondhatnánk, hogy szeptemberben 434 darab otthon startos lakáshitel-szerződés került megkötésre. Ugyanakkor sokkal életszerűbb azt feltételezni, hogy sokan vannak olyanok, akik nem igénylik meg a teljes, 50 millió forintos hitelösszeget. Sőt, egy-egy banki nyilatkozatból biztosan tudjuk is, hogy az átlagösszeg ennél lényegesen alacsonyabb – azok alapján mintegy 35,25 millió forintos átlagösszeget feltételezhetünk.

Ha a fenti összegből, valamint a már idézett 21,7 milliárd forintos jegybanki adatból indulunk ki, úgy azt mondhatjuk, hogy szeptemberben 616 darab otthon startos ügylet juthatott el a szerződéskötésig. Ez a szeptemberben megkötött összes, 5 677 darab lakáshitel-szerződésnek a 10,9%-át teszi ki.

Értelemszerűen, ha 1 000 szerződőt feltételeznénk, úgy az OSP-hitelek átlagösszege mindössze 21,7 millió forint lenne. Ez jelentősen elmaradna a bankok által közölt, 30 millió forintot jócskán meghaladó összegektől, így nem tűnik alaptalannak a feltételezés, hogy a szeptemberben leszerződő ügyfelek száma a százas nagyságrendben mozgott.

Lényegesen magasabb OSP-átlagösszeg

Természetesen érdemes hangsúlyozni, hogy a fenti számok durva becslések. Ugyanakkor, ha elfogadjuk ezeket, akkor azt mondhatjuk, hogy szeptemberben a szerződések 10,9%-a felelt a kihelyezett 112,64 milliárd forintos hitelösszeg 19,3%-áért (21,7 milliárd forint).

Mindez természetesen csak úgy lehetséges, ha az otthon startos ügyfelek az átlagnál magasabb hitelösszegeket igényelnek. Mindebben persze semmi meglepő nincs, hiszen az adósok az alacsonyabb kamatoknak hála több hitelt képesek, illetve a program bejelentése nyomán meglódult lakásárak miatt pedig többet is kénytelenek felvenni.

A Bank360 Otthon Start-kalkulátorával végzett számítás szerint a fenti, 35,25 millió forintos hitelösszeget 25 éves futamidő mellett 165 142 forint és 167 159 forint közötti havi törlesztőrészlet mellett kínálják az egyes bankok. Ehhez képest egy ugyanilyen paraméterekkel rendelkező piaci lakáshitelnek jelenleg 232 879 forint és 258 006 forint között mozog a havi törlesztőrészlete, ami ~47,7%-kal magasabb havi törlesztőrészletet jelent.

A jelenlegi piaci ajánlatok mellett nagyjából 24 millió forint hitel felvétele lenne lehetséges 25 éves futamidő mellett, amennyiben nagyjából ugyanakkora havi törlesztőrészletet szeretnénk fizetni, mint a fenti otthon startos példában (~167 ezer forintot).

Októberben jöhet az igazi robbanás

Végezetül érdemes megemlíteni, hogy a már augusztustól közepétől elérhető előzetes értékbecslések és hitelképességi bírálatok nyomán már a program indulásának napján is voltak olyan hitelkérelmek, melyeket teljes dokumentációval nyújtottak be az igénylők. Ennek ellenére az első OSP-hitel folyósítására csak szeptember 17-én, vagyis 2,5 héttel később került sor.

Mindezek alapján nem tűnik alaptalannak a feltételezés, hogy a szeptemberre vonatkozó jegybanki adatokban csak azok az igénylések jelentek meg, melyek szeptember első két hetében kerültek benyújtásra. A később benyújtott és/vagy hiányos dokumentációval rendelkező kérelmek tehát legkorábban az októberi számokban jelenhetnek meg.