Sziget – Francia, német és holland rendőrök segítik a BRFK munkáját a fesztiválon

Francia, német és holland rendőrök segítik a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) munkáját az idei Sziget fesztiválon. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) egy ellátóközponttal és kilenc mentőegységgel van jelen a rendezvényen.

Csécsi Soma, a BRFK szóvivője a fesztivál nyitónapján, szerdán tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy idén is részt vesznek a rendezvény külső és belső biztosításában.

A rendőrök a közbiztonság fenntartását, a forgalom segítését, irányítását, terelését végzik. A belső biztosításban a civil ruhások feladata a bűncselekmények megelőzése, megszakítása, a szükséges intézkedések megtétele. Az egyenruhás rendőrök között a BRFK rendőrei mellett idén Franciaországból, Németországból és Hollandiából érkezett rendőrök lesznek jelen” – sorolta a szóvivő.

A külföldi rendőrök a Szigeten önálló intézkedésre nem jogosultak, ők elsősorban a kommunikációban és a kapcsolattartásban segítik a BRFK munkáját. Az egyenruhás rendőrök főleg a nappali időszakban lesznek jelen a fesztiválon. Amennyiben valaki bűncselekmény áldozatává válik, a III. kerületi rendőrkapitányságon tehet feljelentést.

Csécsi Soma közölte, hogy a külső biztosítás során kollégáik együttműködnek a Polgárőrséggel, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósággal, a III. kerületi közterület-felügyelettel, valamint a Készenléti Rendőrséggel. A BRFK a nap 24 órájában a Dunán is jelen van egy nyolcméteres gyorscsónakkal.

Szólt arról, hogy a BRFK immár hagyományosan egy Prevenciós Pontot üzemeltet a fesztivál területén, a helyszínen az Áldozatsegítő Központ és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) munkatársai is jelen lesznek. Az OIF azon külföldieknek nyújt segítséget, akik elhagyják okmányaikat.

A BRFK és az OMSZ közösen valósítja meg a “Józan ész, tiszta élet” kampányt, amely során a Prevenciós Ponton minden délután lehetőség lesz megtekinteni a rendőrség és a mentőszolgálat szolgálati gépjárműveit, a mentőkkel beszélgetni, akár a kábítószer- és alkoholfogyasztás, a függőség kérdéseiről – jegyezte meg Herceg Erika Evelin.

A sajtótájékoztatón Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője arról beszélt, hogy a Sziget fesztiválon elsősorban a nagy létszámból fakadnak a veszélyforrások, amelyekre az OMSZ idén is felkészült, és részletes mentési tervet dolgozott ki.