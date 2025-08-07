Kezdőlap Hírek Sziget - Francia, német és holland rendőrök segítik a BRFK munkáját a...
HírekTurizmus
No menu items!

Sziget – Francia, német és holland rendőrök segítik a BRFK munkáját a fesztiválon

AzÜzlet.hu

facenook

Francia, német és holland rendőrök segítik a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) munkáját az idei Sziget fesztiválon. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) egy ellátóközponttal és kilenc mentőegységgel van jelen a rendezvényen.

Csécsi Soma, a BRFK szóvivője a fesztivál nyitónapján, szerdán tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy idén is részt vesznek a rendezvény külső és belső biztosításában.

A rendőrök a közbiztonság fenntartását, a forgalom segítését, irányítását, terelését végzik. A belső biztosításban a civil ruhások feladata a bűncselekmények megelőzése, megszakítása, a szükséges intézkedések megtétele. Az egyenruhás rendőrök között a BRFK rendőrei mellett idén Franciaországból, Németországból és Hollandiából érkezett rendőrök lesznek jelen” – sorolta a szóvivő.

A külföldi rendőrök a Szigeten önálló intézkedésre nem jogosultak, ők elsősorban a kommunikációban és a kapcsolattartásban segítik a BRFK munkáját. Az egyenruhás rendőrök főleg a nappali időszakban lesznek jelen a fesztiválon. Amennyiben valaki bűncselekmény áldozatává válik, a III. kerületi rendőrkapitányságon tehet feljelentést.

Csécsi Soma közölte, hogy a külső biztosítás során kollégáik együttműködnek a Polgárőrséggel, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósággal, a III. kerületi közterület-felügyelettel, valamint a Készenléti Rendőrséggel. A BRFK a nap 24 órájában a Dunán is jelen van egy nyolcméteres gyorscsónakkal.

Szólt arról, hogy a BRFK immár hagyományosan egy Prevenciós Pontot üzemeltet a fesztivál területén, a helyszínen az Áldozatsegítő Központ és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) munkatársai is jelen lesznek. Az OIF azon külföldieknek nyújt segítséget, akik elhagyják okmányaikat.

A BRFK és az OMSZ közösen valósítja meg a “Józan ész, tiszta élet” kampányt, amely során a Prevenciós Ponton minden délután lehetőség lesz megtekinteni a rendőrség és a mentőszolgálat szolgálati gépjárműveit, a mentőkkel beszélgetni, akár a kábítószer- és alkoholfogyasztás, a függőség kérdéseiről – jegyezte meg Herceg Erika Evelin.

A sajtótájékoztatón Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője arról beszélt, hogy a Sziget fesztiválon elsősorban a nagy létszámból fakadnak a veszélyforrások, amelyekre az OMSZ idén is felkészült, és részletes mentési tervet dolgozott ki.

Kilenc mentőegységünk van jelen a Sziget területén, emellett felépítettük azt az ellátóközpontot, amely gyakorlatilag kórházi szintű ellátást tesz lehetővé a traumatológiától a belgyógyászatig. Működik továbbá egy fektető is” – mondta Győrfi Pál.

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Kétszer csenget, de nem szennyez: Bécsben egyre zöldebb a kézbesítés

2025 végére Bécsben kizárólag gyalogosan, kerékpárral vagy elektromos járművekkel történik majd a postai kézbesítés,
Tovább
Gazdaság

Célzott támogatás segíti a díszkertész kisvállalkozókat

Több szempontból kiemelten fontosak a zöldterület-kezeléssel foglalkozó vállalkozások, valamint a díszkertész ágazat termékei és szolgáltatásai, ezért fejlődésüket az Agrárminisztérium is elkötelezetten támogatja.
Tovább
Cégvilág

Nőtt a Magyar Telekom nyeresége és bevétele

A Magyar Telekom a BÉT prémium kategóriás kibocsátója, részvényeinek árfolyama az elmúlt egy évben 994 és 1810 forint között mozgott, szerdán 1750 forinton zárt.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Sziget – Francia, német és holland rendőrök segítik a BRFK munkáját a fesztiválon

Hírek
Francia, német és holland rendőrök segítik a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) munkáját az idei Sziget fesztiválon.
Tovább

Kétszer csenget, de nem szennyez: Bécsben egyre zöldebb a kézbesítés

Hírek
2025 végére Bécsben kizárólag gyalogosan, kerékpárral vagy elektromos járművekkel történik majd a postai kézbesítés,
Tovább

Célzott támogatás segíti a díszkertész kisvállalkozókat

Gazdaság
Több szempontból kiemelten fontosak a zöldterület-kezeléssel foglalkozó vállalkozások, valamint a díszkertész ágazat termékei és szolgáltatásai, ezért fejlődésüket az Agrárminisztérium is elkötelezetten támogatja.
Tovább

Nőtt a Magyar Telekom nyeresége és bevétele

Cégvilág
A Magyar Telekom a BÉT prémium kategóriás kibocsátója, részvényeinek árfolyama az elmúlt egy évben 994 és 1810 forint között mozgott, szerdán 1750 forinton zárt.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Sziget – Francia, német és holland rendőrök segítik a BRFK munkáját a fesztiválon

Francia, német és holland rendőrök segítik a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) munkáját az idei Sziget fesztiválon.
Tovább
Hírek

Kétszer csenget, de nem szennyez: Bécsben egyre zöldebb a kézbesítés

2025 végére Bécsben kizárólag gyalogosan, kerékpárral vagy elektromos járművekkel történik majd a postai kézbesítés,
Tovább
Gazdaság

Célzott támogatás segíti a díszkertész kisvállalkozókat

Több szempontból kiemelten fontosak a zöldterület-kezeléssel foglalkozó vállalkozások, valamint a díszkertész ágazat termékei és szolgáltatásai, ezért fejlődésüket az Agrárminisztérium is elkötelezetten támogatja.
Tovább
Cégvilág

Nőtt a Magyar Telekom nyeresége és bevétele

A Magyar Telekom a BÉT prémium kategóriás kibocsátója, részvényeinek árfolyama az elmúlt egy évben 994 és 1810 forint között mozgott, szerdán 1750 forinton zárt.
Tovább
Gazdaság

NAV: nem minden nyári munka turisztikai idénymunka

Akik turisztikai idénymunkásként jelentették be alkalmazottjaikat, sok esetben hibáztak, a kedvezőbb adózáshoz ugyanis az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályain túl további két feltételnek is meg kell felelni,
Tovább
Hírek

A MÁV országos állomásmegújítási programot hirdet

Lázár János építési és közlekedési miniszter döntése alapján a MÁV országos állomásmegújítási programot hirdet több mint harminc helyszínen; ezek nem az ország legforgalmasabb vasútállomásai, hanem olyanok, amelyek saját térségükben kiemelkedő forgalmat bonyolítanak le
Tovább
Cégvilág

A McDonald’s negyedéves nyeresége és bevétele is felülmúlta az elemzői várakozásokat

A McDonald's amerikai gyorsétteremlánc az elemzők által vártnál magasabb bevétellel és nyereséggel zárta a június 30-án végződött második negyedévet.
Tovább
Energia

Elsőként telepített a hálózatra középfeszültségű soros feszültségszabályozót az E.ON

Háromszázhúsz millió forint értékű beruházással telepített Magyarországon elsőként középfeszültségű soros feszültségszabályozót az E.ON Hungária Csoport Letenye térségében
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Gazdaság

A nyári uborkaszezon a legjobb időszak a dubaji ingatlanvásárlásra a magyar szakértő szerint

Töretlenül növekszik a magyarok érdeklődése a dubaji ingatlanok iránt, egyes cégek évről évre hússzoros növekedést is tapasztalnak a keresletben.
Tovább
Pénzvilág

Vegyesen változott csütörtök estére a forint árfolyama

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább
Gazdaság

Rekordszinten a bitcoin jegyzése

Rekordszintre emelkedett a bitcoin jegyzése a dollárral szemben péntek reggel az intézményi befektetők keresletének a hatására.
Tovább
Pénzvilág

Még Angliában is jól pörgött a Raiffeisen Bank zöld kötvénye

Több mint 3,6-szoros túljegyzést regisztrált zöld kötvényére a Raiffeisen Bank Zrt., melyet 300 millió euró összegben bocsátott ki, megerősítve ezzel a fenntartható finanszírozás iránti...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Sziget – Francia, német és holland rendőrök segítik a BRFK munkáját a fesztiválon

Francia, német és holland rendőrök segítik a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) munkáját az idei Sziget fesztiválon.

Kétszer csenget, de nem szennyez: Bécsben egyre zöldebb a kézbesítés

2025 végére Bécsben kizárólag gyalogosan, kerékpárral vagy elektromos járművekkel történik majd a postai kézbesítés,
© 2025 | www.azuzlet.hu