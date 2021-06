Szigorodik a készpénz behozatala az EU-ba

Júniustól jelentősen változnak a készpénz behozatalának szabályai az Európai Unió külső határain: szigorodik az ellenőrzés, és többek között az aranyérmék és aranyrudak értéke is beleszámít az összeghatárba – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Mint írták, készpénznyilatkozatot kell benyújtania a vámhatóságokhoz az Unió területére be- és kilépéskor annak, aki 10 ezer euró, vagy más valutában ezzel egyenértékű, illetve ezt meghaladó összegű készpénzt tart magánál. Az összeg több tételből is állhat, és a számításnál nem csak a bankjegyeket és pénzérméket kell figyelembe venni.

A 10 ezer eurós értékbe beleszámítanak azok a bankjegyek és a pénzérmék is, amelyek csereeszközként már nincsenek általános forgalomban, de egy pénzügyi intézménynél vagy központi banknál még be lehet váltani őket, a csekkek és az utazási csekkek, a megnevezett kedvezményezett nélküli váltók, fizetési megbízások valamint a legalább 90 százalékos aranytartalmú aranyérmék és a legalább 99,5 százalékos aranytartalmú aranyrudak, aranyrögök, aranyszemcsék is.

A vámhatóságok akkor is kérhetnek készpénznyilatkozatot a 10 ezer euró, vagy ezt meghaladó összegű készpénzről, ha azt postán, a rakomány részeként vagy futárral továbbítják – közölte a NAV.

Hozzátették: aki bizonytalan abban, hogy kell-e készpénznyilatkozatot kitöltenie, érdeklődjön az adóhatóságnál, vagy külső uniós határátlépéskor a vámtisztviselőnél.