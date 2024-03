Szobafelújítással erősít a szezonra a Danubius Hotels

A Danubius Hotels 2024-ben is folytatja eltervezett fejlesztéseit és korszerűsítéseit. Ennek során 2024 tavaszán három szállodájában is átadják a megújult vendégtereket és szobákat. A Danubius Hotel Heliában különleges, Budapesten egyedülálló lakosztályokkal, a balatonfüredi Danubius Hotel Annabellában új szobatípussal, míg a Danubius Hotel Bükben a wellness részleg korszerűsített tereivel és szolgáltatásaival várják a vendégeket.

2023 őszén a Danubius Hotels három szállodájában, a Danubius Hotel Heliában, a Danubius Hotel Bükben és a Danubius Hotel Annabellában is megkezdődött a felújítás, hogy a mai igényeket teljességgel kielégítő környezetben pihenhessenek a vendégek.

A saját wellness, fitness részleggel és kimagasló rendezvény kapacitással rendelkező Danubius Hotel Helia megújulásának újabb szintjére lép. A konferenciatér, a lobby és az éttermi egységek (Yellow Bistro & Bar, Episode étterem) megújulását követően, a szobafelújítások egy következő fázisa zajlik jelenleg. Ennek keretében újabb száz prémium szoba kap modern külsőt, közte három új lakosztálytípust is kialakítanak.

A long stay elnevezésű apartmanokat konyhával, étkező-tárgyalóasztallal és tágas fürdőszobával szerelték fel, így hosszabb tartózkodás során is kényelmes pihenési lehetőséget nyújtanak. A junior lakosztályokat, komfortos szobaméretükkel akár családos utazóknak is ajánlják hiszen az ágy mellett kihúzható kanapéval, dolgozósarokkal és kényelmes fürdőszobával rendelkeznek.

Az igazi kuriózumnak számító lifestyle apartmanok, pedig Budapesten egyedülálló szolgáltatást kínálnak vendégeiknek. Hiszen a konyha-, és dolgozósarok mellett, szauna és saját kondigép is megtalálható lesz bennük, így az egészséges életmód híveinek igazi különlegességet kínál ez a szobatípus.

A Danubius Hotel Bük felújítása során, a korábban kialakított modern stílushoz illeszkedve összesen 38 szoba kap megújult külsőt, illetve egy új lakosztályt is kialakítanak. A szálloda wellness szolgáltatásait is tovább fejlesztik, kialakításra kerül egy páros masszázsszoba, thai masszázstér, valamint egy sóbarlang is. A tavalyi évben a Danubius Hotel Bük szállodában egy meghitt, impozáns és szinte minden igényt kielégítő szauna világ épült. A finn-, infra-, és bio szauna mellett gőzfürdő, merülődézsa, zuhany és jégkút várja majd a felfrissülni kívánókat. A mostani felújítással a teljes Spa terület a földszintre költözik, így valamennyi kényeztető és wellness-szolgáltatás egy helyszínen nyújt komplex élményt a pihenni vágyóknak.

Új szobatípussal tér vissza 2024-es szezonban a balatonfüredi Danubius Hotel Annabella. 135 prémium szobát és két lakosztályt alakítanak ki a balatoni szállodában A kultikus hotel megújult dizájnjában visszaköszön a múlt század közepének modern stílusa (MCM), a 60-as éveket idéző izgalmas enteriőrben a harmónia és a balatoni nyár a főszereplő. A belsőépítészeti megoldások ráerősítenek a szálloda eredeti koncepciójára: tökéletes kényelem és az igazán feledhetetlen balatoni emlékek az egész család számára.

Mindhárom szállodában a belsőépítészeti terveket a spanyol tervező, Nathalie Rottenburg hoteldizájn-specialista készítette, akivel a szállodalánc már a Hilton Budapest és a Radisson Blu Béke Hotel belső tereinél, és a White Raven skybar megalkotásánál és a Helia megújult tereinél is együttműködött.