Szolidárisak a Fed elnökével a világ befolyásos jegybankjainak vezetői

Közös nyilatkozatban biztosították szolidaritásukról az Egyesült Államok központi bankjának szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) elnökét, Jerome Powellt a világ legbefolyásosabb jegybankjainak vezetői.

A Bank of England által kedden ismertetett példátlan közös kommünikét a brit jegybank kormányzója, Andrew Bailey mellett Christine Lagarde, az euróövezeti jegybank (EKB) elnöke, Martin Schlegel, a Svájci Nemzeti Bank kormányzótanácsának elnöke, François Villeroy de Galhau, a “jegybankok jegybankjaként” emlegetett bázeli székhelyű Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) igazgatótanácsának elnöke, Pablo Hernández de Cos, a BIS vezérigazgatója, valamint a svéd, a dán, az ausztrál, a kanadai, a dél-koreai és a brazil központi bank vezetői írták alá.

Az állásfoglalásban a jegybanki vezetők teljes szolidaritásukról biztosítják a Fed vezetőjét, akit Donald Trump amerikai elnök rendszeresen és nyilvánosan bírál az általa lassúnak ítélt kamatcsökkentési ciklus miatt.

Powell a hétvégén bejelentette azt is, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium bűnügyi eljárást helyezett kilátásba ellene. A tárca ennek okaként hivatalosan a Fed vezetője által az intézmény épületének renoválásáról a szenátus bankügyi bizottsága előtt tett tavalyi beszámolót jelölte meg.

Powell nyilatkozata szerint azonban ez csak ürügy, a bűnügyi eljárással kapcsolatos fenyegetőzés valójában annak a következménye, hogy a Federal Reserve nem az elnök által előnyben részesített szempontok, hanem saját helyzetelemzései alapján dönt az irányadó kamatszintről.

A Bank of England által kedden ismertetett nemzetközi jegybanki állásfoglalás aláírói leszögezték: a központi bankok függetlensége a pénzügyi rendszer, a gazdaság és az árak stabilitásának alapköve. Éppen ezért kritikus fontosságú e függetlenség megőrzése a jogállamiság és a demokratikus elszámoltathatóság maradéktalan tiszteletben tartásával együtt – áll a nyilatkozatban.

A jegybanki vezetők közös közleménye szerint Jerome Powell becsülettel, feladatára összpontosítva, a közérdek szolgálata melletti rendíthetetlen elkötelezettséggel végzi tevékenységét.

Az állásfoglalás aláírói leszögezik: a Fed vezetőjét nagyrabecsült kollégájukként tartják számon, és munkatársai részéről is a legnagyobb tisztelet övezi.