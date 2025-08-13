Szombaton jön a Repülőtér Éjszakája

Az este, amikor a repülős múlt, jelen és jövő találkozik a ferihegyi repülőmúzeumban. Különleges repülőtéri járművekkel és oldtimerekkel, hangulatosan kivilágított pilótafülkékkel, hajtóműindításokkal, ismert pilótákkal, pályaválasztási foglalkozásokkal és bemutatókkal, repülős talkshow-val, éjszakai reptérlátogatásokkal, sétarepülésekkel várja a látogatókat augusztus 16-án az Aeropark.



A repülés és a repülőtér mind a mai napig sokak számára egy misztikus világ. Ennek kulisszái mögé enged betekintést ezen a hétvégén az Aeropark repülőmúzeum és számos partnere.

A hazai légiközlekedés meghatározó szereplői lesznek jelen A Repülőtér Éjszakáján. Pilótaiskolák települnek ki a repülőmúzeumba. Szakavatott oktatók magyarázzák el, hogy milyen út vezet a vitorlázó repülőgépektől a mai nagy utasszállítók pilótafülkéjéig, milyen karrier vár azokra, akik ezzel a hivatással kacérkodnak. Külön standon fogadja a látogatókat a Hungarocontrol, ahol a légiforgalmi irányítás kulisszatitkaiba avatnak be mindenkit, de az is kiderül, hogy milyen képességekkel kell rendelkeznie annak, aki a radar előtt ülve egyszerre több utasszállítónak ad utasításokat. A reptéri fegyveres testületek munkájából is ízelítőt kaphatnak az érdeklődők. Interaktív bemutatókon ismerheti meg a közönség, hogyan dolgoznak a repülőtéri keresőkutyák, hogyan találják meg a különféle illegális termékeket a rengeteg szállítmány között. A NAV Repülőtéri Igazgatósága toborzópontot is működtet az este folyamán. A HungaroMet szakemberei a repülésmeteorológia kalandos világába avatják be a nézőket, akik megtudhatják, hogyan készül a repülőtéri időjáráselőrejelzés.

Reptéri járműcsodákat is bemutatnak a hajnali 1 óráig tartó programsorozaton: látható lesz az a hatalmas hómaró, amely óránként 6000 tonna havat képes eltávolítani a futópályákról, és érkezik az ország egyik legkülönlegesebb tűzoltóautója, a több mint 40 tonnás Rosenbauer Panther. Az érdeklődők a földi kiszolgálók munkájába is bepillanthatnak, egy speciális jégtelenítő járművel pedig akár a magasba emelkedhetnek.

A közösségi médiából jól ismert pilóták, légi-utaskísérők, légiforgalmi irányítók, repülőtértervezők lesznek a főszereplői az esti színpadi beszélgetéseknek, amelyekből kiderül, mi minden történik a háttérben, amíg az utas a járata felszállását várja, hogyan változott Ferihegy az elmúlt 75 évben, hány ember összehangolt munkája szükséges ahhoz, hogy egy repülőgép biztonsággal teljesítse az útját. De az is szóba kerül, mit csinál a stewardess, ha másfél óra repülés után az utas szerelmet vall neki.

Az este egyik fő látványossága a közel 70 éves Il-14-es utasszállító 1900 lóerős motorjának beindítása lesz. A történelmi repülőgép erőforrásának bemutatója 18:00, 20:00 és 22:00 órakor kezdődik. Emellett a látogatók több alkalommal testközelből nézhetik meg, hogyan üzemel egy kisméretű sugárhajtómű, de a repülőmúzeum szakemberei működésbe hozzák a legendás „kukacbombázó” Kamov 26-os helikopter motorját is, hogy teljes legyen a műszaki rajongók esti „motorkoncertje”. Nemcsak az erőforrások muzsikálnak majd, több alkalommal fellép a Pénzügyőr Zenekar.

Ahogy leszáll az est, életre kelnek a történelmi repülőgépek pilótafülkéi, sok évtizedes műszereket és rádiókat helyeznek üzembe a múzeum dolgozói. Egész este szinte egymást érik a reptérlátogatások a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kulisszái mögött, megnyílnak a történelmi 1-es Terminál, valamint az Aeroplex hatalmas hangárainak kapui. A Repülőtér Éjszakáján újra elindulnak – ezúttal egy Embraer 120-as utasszállítóval – az országnéző sétarepülések, felszállnak a Budapest-Budapest járatok. Emellett a látogatók akár egy időutazás részesei is lehetnek, ismét Ferihegyről teljesít sétarepüléseket a világ egyetlen repülőképes, idén már 76 éves Li-2-es repülőgépe, amelyet a Goldtimer Alapítvány üzemeltet.