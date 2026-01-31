Hirdetés
Szombaton kezdődik a velencei karnevál – lesz egymillió látogató? Erre készülnek

AzÜzlet.hu

Velence
Fotó: Bódi Ági

Az olimpiai játékoknak szentelik a szombaton kezdődő velencei karnevált, amelyre több mint két hét alatt egymillió látogatót várnak. A város központi részében rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezetnek be, a belépés ingyenes.

Szokás szerint a karneváli programsorozat a Szent Márk téren szabadtéri bállal kezdődik szombat délután, amelyen nem csak jelmezesek vehetnek részt. Az idei bálokat A Bridgerton család című amerikai sorozat témái ihletik.

A karnevál első napján kiválasztják a városnegyedeket képviselő hölgyeket is, a tizenkét úgynevezett Máriát, akik végigkísérik az ünnepi eseményeket.

Vasárnap délelőtt tartják a Canal Grande csatornán felvonuló vízi parádét: a jelmezesekkel, akrobatákkal, színészekkel teli hajók élén nagy méretű, gipszből formázott patkány halad majd, amely a farsangi időszakban Velencét jelképezi.

A Rialto hídhoz érve a patkány szétpukkan, színes szalagokat és léggömböket bocsátva ki magából.

A január 31-től február 17-ig tartó karnevál az Olympus – A játék eredete címet kapta, amely a Milánóban és Cortinában február 6-án kezdődő téli olimpiai játékokhoz kötődik. A karneváli programot bemutató sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a velencei farsangi mulatságoknak kezdettől szerves részét képezte a sport, a versengés mutatványosok és akrobaták, lovagok és szolgák között.

Tavaly a több mint két hetes karnevál napjaiban egymillió látogató érkezett Velencébe, és most is ekkora tömeggel számolnak. A városba való belépés április 3-ig teljesen ingyenes.

A Santa Lucia vasútállomástól kezdve a karneválra érkezőket kijelölt útvonalakon terelik a Szent Márk tér irányába. Növelték a velencei utcákon szolgálatot teljesítő rendőrök és biztonságiak számát.

Szükség esetén a város bizonyos pontjain fémdetektoros ellenőrzést tarthatnak, a szúró- és vágóeszközöket elkobozzák. A belvárosban vörös zónákat jelölnek ki, amelyek kiemelt biztonsági térségeknek számítanak.

Külön figyelmet fordítanak a tömegben megbújó zsebtolvajok kiszűrésére – hangoztatta Luigi Brugnaro polgármester. Darco Pellos prefektus hozzátette, hogy nemcsak a tereket és utcákat felügyelik, hanem a bálokat vendégül látó palotákat, a színházakat, koncerttermeket és minden más szórakozóhelyet is.

A karnevál részletes programja megtalálható Velence város honlapján. A karneválon való részvételhez nincsen szükség jelmezre, egyszerű álarcot a helyszínen is be lehet szerezni.

