Szoros együttműködésben az agrárgazdasági és a vadgazdálkodási szervezetek

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, az Országos Magyar Vadászkamara és az Országos Magyar Vadászati Védegylet a jövőben még szorosabban együttműködik az agrárgazdálkodás, az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás fenntartható működtetése érdekében.

A vadgazdálkodás aktuális kérdései címmel rendezett konferenciát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a FeHoVa kiállítás keretében. A rendezvényen az Agrárminisztérium képviselői, az egyetemi és kutatói szféra szakemberei, valamint az erdő- és vadgazdálkodás gyakorlati szereplői tartottak előadást, illetve vettek részt. Közös érdek a különböző szakmai területek – a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás – összehangolása úgy, hogy a természet rendjét tiszteletben tartsuk, miközben előremozdítjuk céljainkat. A közös gondolkodás eredményeként született meg az a partnerségi együttműködési megállapodás, amelyet február 5-én írt alá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, az Országos Magyar Vadászkamara és az Országos Magyar Vadászati Védegylet.

A három szervezet a jövőben még szorosabban együttműködik az agrárgazdálkodás, az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás fenntartható működtetése érdekében. A dokumentum konkrét kereteket rögzít a közös munkához, tematikus pontokra bontva mutatja be az együttműködés lehetséges területeit. A megállapodás kiterjed a szakpolitikai és jogalkotási kérdések egyeztetésére, a vadkármegelőzés és a konfliktuskezelés közös megközelítésére, az adat- és információmegosztás erősítésére, valamint arra, hogy az ágazatokat érintő döntések előkészítése összehangoltan történjen. Kiemelt cél, hogy ott, ahol a mezőgazdasági termelés, az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás érdekei találkoznak, szakmai alapon, partnerségben szülessenek megoldások.

A konferencia témái is szorosan kapcsolódtak mindehhez. A klímaváltozás hatásai egyre erőteljesebben jelennek meg az erdők állapotában, a vizek elérhetőségében és a vadállomány eltartóképességében. Ezért is bír kiemelt jelentőséggel az Erdészeti Klímaadaptációs Fórum megalakulása, amelyet tavaly ősszel indítottunk útjára az Agrárminisztériummal közösen.

A fórum célja, hogy szakmai alapot teremtsen az erdők klímaváltozáshoz alkalmazkodásához és hosszú távú fennmaradásuk biztosításához. Ebben a munkában a NAK koordináló szerepet vállalt, összekapcsolva az érintett ágazatokat és szakterületeket. A fórum bemutatását követően a nagyvadlétszámról, az erdő- és a vadgazdálkodás gyakorlati harmonizálásáról, a vadkárfelmérésről, a vadgazdálkodási jogszabályváltozásokról volt szó a február 5-i rendezvényen. (NAK)