Sztrájk lesz a Lufthansánál? A tárgyalásos megoldást részesítik előnyben

A VC közleménye megerősíti a Reuters keddi jelentését, amely egy, a szakszervezeti tagoknak küldött levélre hivatkozott, amelyben sztrájkszavazást kezdeményeztek.

A német Vereinigung Cockpit (VC) pilótaszakszervezet szerdán bejelentette, hogy sztrájkszavazást indít tagjai körében.A Lufthansa pilótáit képviselő szakszervezet sztrájkszavazást indít, miután eredménytelenül zárultak a nyugdíjrendszerről szóló egyeztetések a légitársasággal, írta a Portfolio.

A légitársaság közleményében hangsúlyozta: továbbra is a tárgyalásos megoldást részesíti előnyben, de a megbeszélések részleteit nem kívánta nyilvánosságra hozni.

