Szünidei kalandok Pécsett – különleges programok az őszi szünetre

Az őszi szünetben a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Cella Septichora Látogatóközpont változatos programokkal várja a 8–12 éves gyerekeket. A szülők fellélegezhetnek: a napközis jellegű foglalkozások egész napos élményt és felügyeletet biztosítanak, a rövidebb programok pedig családi kirándulások részeként is remek választások.

Őszi napközi a Zsolnay Negyedben

(naponta október 28–30. között)

Planetáriumi bemutatók, kézműveskedés, játékos Zsolnay-felfedezés, kísérletek és sok-sok játék várja a gyerekeket 8–12 éves korig. A részvételi díj tartalmazza a napi háromszori étkezést is.

https://www.zsolnaynegyed.hu/programok/oszi-napkozi-a-zsolnay-kulturalis-negyedben

Történelmi kalandok a Cella Septichorában és környékén

 Egész napos elfoglaltságok felügyelettel, napi háromszori étkezéssel:

  • Október 27-én az „Oly korban, elveszve az ókorban…” egész napos időutazás az ókori Sopiane-be történelmi szabadulószoba játékkal, ókori piaci-, színházi – és kézműves forgataggal és játékokkal, római legionárius felvonulással, korhű ruhában, korhű gasztronómiával.
  • Október 28-án a „Város alatt – város felett” – egész napos program a múlt és jövő tükrében, időkapszula keresés a Cella Septichora Látogatóközpont 1600 éves föld alatti világában, majd időkapszula készítés és elrejtés a jövő számára a város felett a Misina tetőn. Mindeközben Panoráma csodálás és ebéd a TV-toronyban.
  • Október 29-én a „Sopianae színpadán” – három állomásos ókori történelmi kalandjáték Pécs világörökségi helyszínein, ókori lakoma után a kalandjáték karaktereinek megformálása, jelmezkészítéssel, színházi próbákkal.

https://www.vilagoroksegpecs.hu/oszi-szunet-a-pecsi-vilagoroksegi-helyszineken

 Új belvárosi séta – Sopianae nyomában

 Október 23-án vadonatúj vezetett séta indul Pécs belvárosában, ami egy ókori római időutazásra hívja a résztvevőket: Fedezd fel a világörökség Cella Septichora titokzatos világát, majd sétálj az utcákon, ahol egykor fórum, bazilika és piac pezsgő élete zajlott. Képzeld el, milyen volt Sopianae mindennapja – és hagyd, hogy magával ragadjon a múlt!

 Csík János és barátai: Adagio – ünnepi koncert október 23-án

 Nemzeti ünnepünkön a magyar népzene, a költészet és a klasszikus zene találkozik egy felemelő esten a Kodály Központban. Csík János és barátai ezúttal is a lélekhez szólnak: József Attila, Radnóti Miklós és Juhász Gyula versei fonódnak össze a népzene és a kortárs zene különleges ízeivel.
Közreműködik többek között Balogh Kálmán, Bognár András, Szokolay Dongó Balázs és Őze Áron. Egy est, amely egyszerre elmélyülésre és felemelkedésre hív.

https://www.kodalykozpont.hu/programok/csik-janos-es-baratai-adagio-unnepi-koncert

 Programok a Zsolnay Negyedben

 A Zsolnay Kulturális Negyed kiállításai, látnivalói az őszi szünet minden napján nyitva lesznek. Az állandó látnivalók mellett több programmal is készülnek a szünidőre. A Planetárium csillagászati bemutatói és a Varázsóra sorozat látványos fizikai kísérletei október 25–30. több időpontban várják az érdeklődőket. Emellett október 25-én Csempehajtogatás – képkészítő műhely, október 26-án Kerámia élményfestés várja a kreatív gyerekeket és felnőtteket.

https://www.zsolnaynegyed.hu/ajanlataink/oszi-szunet-a-zsolnay-negyedben

Segítünk élménydússá varázsolni az őszi szünetet!

