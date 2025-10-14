Kezdőlap Hírek Szuperstartot vett a fix 3 százalékos hitelprogram
Szuperstartot vett a fix 3 százalékos hitelprogram

A szeptemberi adatokból látszik, hogy a fix 3 százalékos hitelprogram “szuperstartot vett”, megmozdult az ingatlan- és a hitelpiac, az építőipar és az albérletpiac is – mondta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára sajtótájékoztatón Budapesten.

Panyi Miklós, a Lakás- és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testület (LITT) ülését követően a hitelprogram eredményeit értékelve kiemelte: a hitelprogram iránt óriási az érdeklődés, és zökkenőmentesen indult a program. Óriási igény volt egy ilyen elsőlakás-programra, amely fiatalok tízezreit segíti, hogy kiléphessenek az albérletből és első lakásukba költözhessenek – tette hozzá.

Nagyjából 15 ezer hiteligénylés elindult, és sok ezer áll előkészítés alatt. A szerződések alapján 400 milliárd forintot meghaladó összeg jelent meg a hitelpiacon szeptemberben. Az igénylések országosan egyenletesen oszlanak el a bankok visszajelzései alapján, tehát Budapestről, megyei jogú városokból, kisebb városokból, és falvakból is érkeznek igénylések – mondta.

Fontos eredménynek nevezte, hogy az igénylők 80 százaléka 40 év alatti, az átlagéletkora pedig 34 év. Minden ötödik-hatodik igénylő tud élni a 10 százalékos önerővel.

Az albérletpiaci jelentés szerint az albérletárak mérséklődése elindult, augusztusról szeptemberre országosan egy százalékkal csökkentek az árak, amire öt éve nem volt példa. Július közepétől tíz budapesti kerületben és nyolc megyei jogú városban 10 000-20 000, vagy akár 30 000 forinttal is csökkentek átlagosan az albérletárak, és további csökkenés várható – mondta.

Panyi Miklós tájékoztatása szerint szó esett az egyeztetésen arról is, hogy az Otthon Start program szabályaiban módosításokat terveznek: így a testvérek bevonását adóstársként, vagy a családi örökölt ingatlan esetében a testvérek közösen öröklik a családi ingatlant. Ilyen esetekben is szeretnének segíteni és a jövőben lehetőséget adnak arra, hogy a testvér tulajdoni hányadát a fix 3 százalékos hitelprogrammal megvásárolhassák. Lehetőségük lesz az önkormányzati lakásokban élőknek, hogy 20 százalékot meghaladó vételárkedvezménnyel élhessenek.

A legfontosabb tervezett változás a társasházi építményjog bevezetése lesz, ez forradalmasítja az építőipart és az újlakás fejlesztéseket. A napokban a parlamentnek benyújtani tervezett jogszabállyal a fiataloknak és az új lakást vásárlóknak lehetőségük lesz a kivitelezés megindulásakor kölcsönszerződést kötni az ingatlanra.

A következő 6-8 hónapban meginduló 20-30 ezer újlakás-fejlesztésre így lehet majd fix 3 százalékos hitelt felvenni, ami javítja a lakáspiaci kínálatot. A szakmai szervezetekkel szoros és folyamatos a kapcsolatuk, a társadalmi észrevételekre nyitottak – mondta.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára kiemelte, az Otthon Start program soha nem látott mértékben támogatja az első otthon vásárlását. Az első adatok alapján túlnyomóan a 40 alattiak élnek a lehetőséggel, ugyanakkor a meglévő támogatásokkal is jól kombinálható, így a már házasok is igényelhetik, és igénylik.

Kitért arra, hogy 2025-ben új korszak kezdődött a családok számára, elindult Európa legnagyobb adócsökkentési programja: július elsején a családi adókedvezmény duplázásának első lépése megtörtént, a csed és a gyed szja-mentes lett, ami teljesen egyedülálló-közölte az MTI.

Október elsején pedig már a háromgyermekes édesanyák szja-mentessége is megtörtént, ami 250 ezer édesanyát érint, ez nem automatikus, ugyanakkor az első tíz napban már több mint 40 ezer kérelem érkezett az adóhatósághoz. Mindez új lehetőséget ad a családoknak – mondta megjegyezve: január elsején a kétgyermekes édesanyákkal folytatódik az szja-mentesség, elsőként a 40 év alattiakkal.

A jövő évi költségvetés egyértelműen a gyermekes családok költségvetése lesz, a GDP 5 százalékát, 4802 milliárd forintot fognak a családokra fordítani. Emellett 4 ezer milliárdot pluszban a családoknak fognak adni a következő négy évben. Ez mind nagyobb lehetőséget ad a családoknak arra, hogy rész vegyenek az Otthon Start programban-mondta.

A magyar kormány az adócsökkentés politikájában hisz, nem az adóemelésében, erről a magyar emberek véleményét is meg fogják kérdezni a nemzeti konzultációban – mondta Koncz Zsófia.

