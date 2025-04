Tajvan szerint indokolatlanok az amerikai vámok

A tajvani kormány csütörtökön kiadott közleményében észszerűtlennek nevezte az Egyesült Államok által Tajvan termékeire kivetett 32 százalékos vámot, és közölte: Tajpej tárgyalásokat kezdeményez Washingtonnal az intézkedés felülvizsgálata érdekében

Donald Trump amerikai elnök szerdán jelentette be, hogy Tajvant 32 százalékos vámmal sújtja. Bár Tajvan jelentős kereskedelmi többletet halmozott fel az Egyesült Államokkal szemben, a vámok nem vonatkoznak a félvezetőkre – az ország egyik legfontosabb exportcikkeire.

A közlemény szerint a tajvani kormány sajnálatát fejezte ki az amerikai döntés miatt, és hangsúlyozta: “az Egyesült Államok által kivetett vámok észszerűtlenek”, ezért “tisztázásra törekszünk, és folytatjuk a tárgyalásokat Washingtonnal annak érdekében, hogy Tajvan érdekei ne sérüljenek“.

Nem egyértelmű, hogy az Egyesült Államok milyen alapon számította ki a vámtarifákat, és azok “nem tükrözik a két fél közötti kiegészítő kereskedelmi struktúrát” – tették hozzá.

A tajvani fél szerint az amerikai kereslet megugrása a félvezetők és mesterséges intelligenciához kapcsolódó termékek iránt, valamint Trump előző elnöki ciklusának kínai vám- és exportkorlátozásai vezettek a tajvani export és az Egyesült Államokkal szembeni kereskedelmi többlet növekedéséhez. Hozzátették: “a tajvani ellátási lánc visszatolódott Tajvanra, és nőtt a tajvani információs és kommunikációs termékek iránti amerikai kereslet, ami tükrözi Tajvan hatalmas hozzájárulását az amerikai gazdasághoz és nemzetbiztonsághoz”.

Trump elnökségének első ciklusában több kínai technológiai vállalat került kereskedelmi feketelistára, amelyek így elveszítették hozzáférésüket az amerikai technológiákhoz. Ez a tajvani cégek – különösen a félvezetőipar – számára előnyös helyzetet teremtett.

Tajvani tisztviselők korábban többször is jelezték: az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmet torzítja a technológiai termékek iránti folyamatos, kiemelkedő kereslet. Tajvan ennek az ágazatnak meghatározó szereplője, ahol a világ egyik legnagyobb félvezetőgyártója, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) is működik, és amely a múlt hónapban egy 100 milliárd dolláros amerikai beruházást jelentett be.

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham Taiwan) külön nyilatkozatban hangsúlyozta Tajvan “nélkülözhetetlen” szerepét az amerikai gazdaságban. Hozzátették: “A növekvő geopolitikai összetettség idején az amerikai-tajvani partnerség nemcsak a közös gazdasági jólét motorja, hanem az ellátási lánc biztonsága és a regionális stabilitás szempontjából is központi szerepet játszik.” (MTI)