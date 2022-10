Takarékossági kisokos: 5 tipp a nehéz gazdasági helyzetben

Ahogy a gazdasági válság egyre inkább elmélyül, úgy próbálnak napról napra többen spórolni a hétköznapokban az élelmiszereken, a rezsin vagy épp a szórakozásra szánt kiadásokon. De mindezek mellett is léteznek olyan bevált praktikák, melyekre a többség talán elsőként nem is gondolna, mégis jelentős összegeket lehet velük megtakarítani.

Ilyen például az árösszehasonlító oldalak tudatos használata, az előfizetések optimalizálása és a pénzvisszafizetési rendszerek alkalmazása is.

Az egész Európát sújtó rekordmagas infláció hatására talán minden eddiginél tudatosabban kezelik a pénzügyeiket a magyarok is, és próbálják úgy rendszerezni a kiadásaikat, hogy még a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben is tudjanak tartalékot képezni.

Zádor Balázs, a RECASH egyik alapítója arról beszélt, ilyenkor elsőre mindenkinek a klasszikus értelemben vett spórolás jut az eszébe, azaz amikor inkább meghúzzuk a nadrágszíjat és a nem létfontosságú élelmiszereket, ruhákat, műszaki cikkeket és egyéb termékeket a boltok polcain hagyjuk. Mint mondta ezzel valóban sok pénzt meg lehet takarítani, de ma már többek közt a technológiai vívmányoknak is köszönhetően számos olyan trükköt ismerünk, ami ezen felül a pénztárcánk javát szolgálhatja.

Tudatos költségkövetés

A mai pénzügyi tanácsadó alkalmazások már képesek arra, hogy minden apró kiadásunkat, az összes rezsiköltséget, számlákat és a többi pénzügyi teendőt is egy helyen, átláthatóan kezelhessük. Ilyen többek közt a magyar fejlesztésű Koin is, ami segít, hogy sose folyjon ki a pénz a kezeink közül.

Külön öröm, hogy ősztől egy uniós jogszabálynak köszönhetően minden banknak kötelező lesz megoldania, hogy automatikusan kezelhessék az appok a költési adatainkat. Magyarul így minden kiadásunkat egy helyen láthatjuk majd.

Előfizetések kezelése

A RECASH pémzügyi szakértői szerint sokaknak ismerős lehet a szituáció, hogy három, öt vagy akár tíz streaming-, zenemegosztó vagy egyéb online szolgáltatásra fizetnek elő, aminek jó esetben is csak a felét használják, azt is csak ritkán.

Hamar megszokássá válhat, hogy a cégek levonják a számlánkról az előfizetési díjat, így arról a pénzről tulajdonképpen idővel „le is mondunk”. A Netflixért, Spotifyért, Disney+-ért és minden más előfizetéses szolgáltatásért érdemes csak azokban a hónapokban pénzt kiadni, amikor tényleg ki is használjuk azt. Nem is hinnénk, de felhasználói aktivitástól függően akár több 10 ezer forintot spórolhatunk így havonta.

Pénzvisszafizetési rendszerek

Világszerte rendkívül dinamikusan nő a pénzvisszafizetési rendszerek népszerűsége, melyek már itthon is elérhetőek. A RECASH app használatával a felhasználók minden vásárlásuk után szemmel látható összeget, akár 40 százalékot kapnak vissza a kereskedőktől.

A mobilapp segítségével nem kell többé üzletenként különböző kártyákat felmutatni a kasszáknál vagy QR-kódok beolvasásával bajlódni, ugyanis a regisztrált felhasználók automatikus pénzvisszatérítéshez jutnak minden bankkártyás fizetést követően. A visszakapott pénz teljesen szabadon költhető el, melyet visszautalhatunk a saját bankszámlánkra, így jócskán eltér a megszokott hűségprogramoktól, ahol csak az adott márkánál költhető el a kapott kedvezmény.

Bevásárlási lista írása

Sokan hajlamosak beleesni abba a hibába, hogy impulzusvásárlóként olyan termékeket is betesznek a kosárba, melyekre nincs is szükségük. A hatékony spórolás tehát nem csak arról szól, hogy kifejezetten az akciókat keressük a polcokon, hanem arról is, hogy mit és miért veszünk meg az üzletekben.

Fontos lehet már az indulás előtt bevásárlási listát írni annak érdekében, hogy a különböző ajánlatok és marketingfogások véletlenül se tudjanak összezavarni minket. Ezen egyébként még inkább segíthet, ha bizonyos időközönként, akár hetente tartunk egy nagybevásárlást és nem naponta térünk be a boltokba, hiszen így kevesebb esélyünk adódik az indokolatlan termékvásárlásra.

Árösszehasonlító oldalak

És ha már bevásárlás, az sem mindegy, hogy hol és mikor vásároljuk meg a számunkra épp szükséges termékeket. A RECASH pénzügyi szakértői szerint márkahűség helyett a nehéz időkben mindig törekedjünk arra, hogy az adott áruhoz a legolcsóbban jussunk hozzá lehetőség szerint, egy-egy termék árában ugyanis akár több ezer forintos különbség is lehet.

Erre valók az úgynevezett árösszehasonlító oldalak, mint például az Árukereső, ahol több mint 20 millió termék árát vethetjük össze különböző kereskedőknél naprakészen. Ezáltal nem csak a döntés lesz könnyebb, de a pénztárcánk is vastagabb maradhat.