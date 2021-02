Tanyafejlesztési Program – idén 858 milliós keretösszeggel

A növényi alapanyagokból készülő húsételek piaci részesedése csekély, de rohamosan nő az érdeklődés irántuk. Hazai cég is beszállt az üzletbe. Az élelmiszeripar pedig már dolgozik a mesterségesen előállított húson is. Amerikában tucatnyi kisebb start-up cég, és néhány óriás is az alternatív húsban látja a jövőjét. Tudósítónk a húspótló készítmények szegmensét vette szemügyre.