Tárgyak második élete Bécsben – ami elromlott, megjavítják

Bódi Ágnes

Vannak olyan esetek, amikor a kenyérpirító már nem melegszik fel kellőképpen, az éjjeliszekrény lámpája kontakthibás, vagy lyukas lett a kedvenc pulóver a szekrényben. Ilyen és ehhez hasonló problémákkal lehet a bécsi 48er-Tandlerhez fordulni, akik ingyenes segítséget nyújtanak kis elektromos készülékek és ruhák javításában saját kávézójukban.

A városi hulladékgazdálkodásért felelős MA 48 osztály évről évre hasznos tanácsokkal és kezdeményezésekkel látja el a bécsieket. A 48er-Tandler, Bécs ikonikus second-hand boltja, amelyet az MA48 alapított, az idei évben is elindítja “Repair-Café” programját.

A koncepció alapján, ami elromlott, azt itt nem kidobják, hanem megjavítják. A “Tandler” elnevezés is erre utal, régen így nevezték azokat a tárgyakat, amelyek már nem számítottak értékesnek, de még használhatók voltak.

Előzetes bejelentkezés után bárki elhozhatja a meghibásodott kisebb elektromos készülékeit 48er-Tandler “Repair-Cafe”-jába, ahol a szakemberek gondoskodnak azok javításáról.

Mobiltelefonokat, számítógépeket és nagy háztartási gépeket viszont nem vállalnak, ezek javítása túl időigényes. A varrónők ruhákat és textíliákat is javítanak, áprilisban pedig – a biciklis szezonra készülve – kerékpár-javítási lehetőség is elérhető lesz.

