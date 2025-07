Tarol a horvát tengerpart, de Olaszország is egyre népszerűbb

Júniusban még egy hajszállal Olaszország volt az első a legnépszerűbb úti célok listáján, júliusban viszont egyértelműen a horvát tengerpart vált a favorittá az utasbiztosítás szerződést kötők körében – írja közleményében a Bank360.hu.

Ismét Horvátország a legnépszerűbb úti cél a nyáron, ezidáig ide kötöttek legtöbben utasbiztosítási szerződést a Bank360 kalkulátorán keresztül – írja közleményében a pénzügyi szakportál. Júniusban a déli szomszédaink még fej-fej mellett voltak Olaszországgal, sőt utóbbi egy hajszállal népszerűbbnek is bizonyult, de a július beköszöntével egyértelművé vált, hogy a horvát tengerpart a kedvenc.

Júniusban az utasbiztosítási szerződések 17,44 százalékát valamelyik olasz városba kötötték a Bank360 látogatói. Ezt követi Horvátország 16,59 százalékkal, majd Görögország közel 11 százalékkal. Az öt legnépszerűbb desztinációba Spanyolország (8,80%) és Ausztria (4,29%) fért még bele júniusban.

Az utazás célját tekintve a tengerparti nyaralások voltak jelentős többségben már a nyár első hónapjában is, 57 százalék volt az arány, városnézésre mindössze 31 százalék kötött utasbiztosítást. Üzleti útra, valamilyen extrém sportos kirándulásra vagy más céllal 12 százalék szerződött. Az utazás módját tekintve a repülő volt a legnépszerűbb, 55 százalék utazott így, az autót közel 32 százalék választotta. 13 százalék pedig busszal, vonattal, motorral vagy más módon közelítette meg az úti célját.

A legtöbb biztosítást két főre kötötték meg a Bank360 oldalán keresztül, egy utazás átlagos hossza pedig 7,4 nap volt. Ez utóbbi több mint egy egész nappal haladja meg a tavaszi átlagot. Az egy biztosítottra jutó átlagos napidíj 881 forintra jött ki júniusban. A biztosítási szerződés megkötése és az elutazás dátuma között átlagosan 4,6 nap telt el; azoknak az aránya közel 10 százalék, akik az elutazás napján kötötték meg a biztosítást.

Július: minden negyedik biztosítás a horvát tengerpartra szól

Július első két hetében jelentősen megugrott a Horvátországot választó utazók aránya az előző hónaphoz képest, minden negyedik utasbiztosítást a déli szomszédainkhoz kötötték a Bank360 látogatói. Júniushoz képest azonban Olaszország is népszerűbb úti céllá vált, a biztosítások 18,53 százalékát kötötték ide. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára Görögország állhatott fel, akárcsak júniusban. A negyedik és ötödik helyen Spanyolország (5,57%), illetve Ausztria (3,66%) végzett, de arányaiban kevesebben kötöttek ide szerződést az utazók, mint a júliust megelőző hetekben.

A tengerparti nyaralások aránya még tovább nőtt júliusban, 66,5 százalékra, városnézésre csaknem 25 százalék indult el külföldre. Az utazás módját tekintve fordulat történt júniushoz képest, többen indultak útnak autóval (45%), mint repülővel (42%), ami a többség által választott horvát tengerpart közelségével is magyarázható.

A biztosítottak száma júliusban átlagosan 2,3 fő volt, ami minimálisan meghaladja a júniusit, az utazás átlagos hossza pedig 7,5 napra jön ki. A biztosítás megkötése és az elutazás között átlagosan 4,1 nap telik el. Az egy biztosítottra jutó átlagos napidíj összege 867 forintra jött ki július első két hetében, ami valamivel alacsonyabb, mint a júniusi összeg. Az átlagos díj, amit egy szerződésre kifizetnek az utazók, 14 472 forint, a medián pedig 11 885 forint, ami azt jelzi, hogy a díjak többsége az alacsonyabb tartományba esik.

Csak egy vacsora ára a biztosítás díja a teljes nyaralásra

A Bank360 utasbiztosítás kalkulátora alapján egy kétfős, egyhetes horvátországi nyaralás, autós asszisztenciával is kiegészítve akár 10 ezer forint alatt is megúszható a biztosítást tekintve. 8-10 ezer forintos biztosítási díjért akár 100 millió forint is lehet az orvosi ellátásra vonatkozó térítés felső határa, poggyászkár esetén pedig 250-350 ezer forint között találhatunk megoldást.

Ha ennél magasabb térítési összegeket szeretnénk, akkor elérhető drágább biztosítás is, valamivel több, mint 16 ezer forintért. Ezért az összegért nincs felső határa az orvosi ellátásra vonatkozó térítésnek és egy esetleges poggyászkárra is 400 ezer forintnál húzza meg a felső határt a biztosító. Az autó asszisztenciának köszönhetően pedig a gépjármű is védve van, legyen szó balesetről vagy valamilyen váratlan meghibásodásról. Érdemes minden esetben kalkulálni a biztosítás megkötése előtt és a feltételeket is megnézni, hogy biztosan olyan biztosítási csomagot válasszunk az útra, ami az igényeinknek megfelel – tanácsolják a Bank360 szakértői.