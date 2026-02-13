Hirdetés
Tarolnak a szabad felhasználású kölcsönök, egy átlagos igénylő 5 évre tervez eladósodni

AzÜzlet.hu

Közel 3 millió forint, bő 5 éves futamidő és szabad felhasználás – így jellemezhető az átlagos személyi kölcsön a Bank360 oldalán végrehajtott kalkulációk alapján. A szabad felhasználású személyi hitel évek óta töretlen népszerűségnek örvend, 2025-ben rekordösszeget folyósítottak belőle a hitelintézetek. A pénzügyi szakportál adatai alapján pedig az is kiderül, hogy mire keresnek leggyakrabban az igénylők.

A személyi kölcsönök iránt érdeklődők átlagosan 2 981 427 forintos hitelösszegre kalkulálnak és valamivel több, mint 5 éves futamidővel számolnak – ez derül ki többek között a Bank360 hitelkalkulátorával végzett számításokból, amelyeket 2025. decembertől 2026. február elejéig  vizsgált meg a szakportál. Az átlagos hitelösszeg valamivel elmarad a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai alapján számolt átlagos hitelösszegtől, amely tavaly novemberben 3 332 763 forint, decemberben pedig 3 231 863 forint volt (a januári adatok csak március elején jelennek majd meg).

Öt évre terveznek eladósodni az igénylők

A kalkulációk átlagos futamideje 61,41 hónap, vagyis 5,2 év volt. Ez az aktuális ajánlatokat figyelembe véve azt jelenti, hogy 63 640 forint és 74 281 forint között mozog a havi törlesztőrészlet, ha ugyanazokkal az adatokkal számolunk, amivel egy átlagos felhasználó is tette.

A keresések túlnyomó többségénél, 88,7 százalékánál szabad felhasználás lett megadva hitelcélként. Autóvásárlásra az esetek 3,7 százalékában vettek volna fel hitelt a felhasználók, míg a hitelkiváltás csupán az esetek 2,4 százalékában lett hitelcélként megjelölve. Még ennél is kisebb arányban, az esetek 0,7 százalékában volt lakásfelújítás a kalkulált hitel célja. A kalkulációk 4,5 százalékában kerestek rá az érdeklődők a heti kölcsönre, ami azt jelenti, hogy a törlesztés nem havonta, hanem heti rendszerességgel történik.

Az átlagosnál kisebb fizetéssel kerestek hitelt az igénylők

A felhasználók átlagosan havi 448 369 forintos nettó jövedelmet adtak meg, ami elmaradt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által mért átlagkeresettől, ami a legutóbb publikált, 2025 novemberére vonatkozó adatok szerint már nettó 525 900 forint volt. Az ugyanerre az időszakra vonatkozó, 417 900 forintos nettó mediánjövedelmet már meghaladta a fenti összeg.

A kalkulálást végzők közel kétharmada, 63,7 százaléka vállalná, hogy az őt hitelező bankhoz érkeztesse a havi jövedelmét, míg 36,3 százalékuk nem vállalná ugyanezt. Az előbbiek túlsúlya egyáltalán nem meglepő, hiszen a bankok többsége különböző kedvezményeket ad, ha az ügyfelek nem csak hitelt vesznek fel, hanem aktívan számlát is vezetnek náluk. Tipikus ilyen kedvezmény, hogy a felvett hitelnek alacsonyabb lesz a kamatozása, de mostanra az is teljesen bevett gyakorlat, hogy az újonnan számlát nyitó ügyfelek számláján akár több tízezer forintot is jóváírnak.

Százezreket spórolhatunk egy jó döntéssel

Az átlagos paraméterek alapján elvégzett kalkuláció eredményeként havi 63 640 forint és 74 281 forint közötti törlesztőrészlettel találkozhatunk a jelenleg elérhető ajánlatoknál. Ez már havi szinten is viszonylag jelentős, 10 641 forintos különbséget jelent, még látványosabb az eltérés, ha azt a teljes futamidőre vetítve nézzük. A jelenleg elérhető legolcsóbb ajánlat esetében a futamidő végéig visszafizetendő teljes összeg 3 882 040 forint lenne, míg a legdrágább esetben 4 531 141 forint.

A különbség tehát 649 101 forint. Ebből a példából is jól látszik tehát, hogy érdemes alaposan körülnézni, mielőtt kiválasztjuk, hogy melyik hitelintézetnél szeretnénk személyi kölcsönt felvenni.

