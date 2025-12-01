Tarolnak az egészségpénztárak

Az OTP Egészségpénztár december 23-ig tartó, befizetést ösztönző nyereményjátékában a résztvevők a befizetésük 20 százalékát nyerhetik vissza. A pénztár honlapján meghirdetett feltételek szerint legalább 20 ezer forintot kell befizetni, és regisztrálni a nyereményjátékban való részvételre. A játékban 20 nyertest sorsolnak ki, akiknek a befizetéseik 20 százalékát – de legfeljebb 150 ezer forintot – írják jóvá az egészségpénztári számlájukon. A befizetést több részletben is lehet teljesíteni, de az összekötött OTP Egészségpénztári kártyával való vásárlással is megszerezhető a részvétel lehetősége – hiszen ez is befizetésnek minősül, ráadásul ezután is igényelhető a 20 százalékos adó-visszatérítés. A nyereményjátékban új belépők is részt vehetnek, ha teljesítik a meghatározott feltételeket. Az OTP Egészségpénztár újonnan belépő tagjainak az első egészségkártya ingyenes, ha a BiztosDöntés.hu felületén keresztül nyitnak számlát. A kedvezmény érvényesítéséhez a belépésnél a BIZTOSDONT kuponkódot kell használni.