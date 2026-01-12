Tavaly csökkentek a Mercedes-Benz Group járműeladásai

A Mercedes-Benz Group 2025-ben 2,16 millió személyautót és kisteherjárművet értékesített világszerte, ami éves összevetésben 10 százalékos visszaesést jelent – derül ki a társaság honlapján közzétett éves értékesítési beszámolóból. A negyedik negyedév ugyanakkor az év legerősebb időszaka volt, 558 400 darabos kiszállítással.

A Mercedes-Benz Cars üzletág eladásai 2025-ben 1,8 millió darabot értek el, ami éves bázison kilenc százalékkal maradt el a 2024-es szinttől.

Európában 634 600 személyautót értékesítettek, ez az előző évhez viszonyítva egy százalékos csökkenést jelent. Németországban a 213 200 darabos kiszállítás éves összevetésben változatlan szintnek felel meg, miközben a negyedik negyedévben 23 százalékkal nőtt az értékesítés.

Az Egyesült Államokba a Mercedes-Benz 2025-ben 284 600 autót szállított ki, ami 12 százalékos csökkenés éves szinten. Kínában a személyautó-eladások 19 százalékkal 551 900 darabra estek vissza a rendkívül éles verseny és a piaci környezet romlása mellett. A cég ugyanakkor jelezte: megőrizte vezető pozícióját az 1 millió jüan feletti árkategóriában.

A tisztán elektromos (BEV) modellek globális eladásai 2025-ben 197 300 darabot tettek ki, ami 4 százalékos mérséklődést jelent az előző évhez képest. A Mercedes-Benz Cars BEV-értékesítése 168 800 darab volt, 9 százalékos csökkenéssel éves szinten.

A negyedik negyedévben ugyanakkor éves bázison 3 százalékos, negyedéves alapon 18 százalékos növekedést értek el, elsősorban az új elektromos CLA modell bevezetésének köszönhetően. Európában az elektrifikált járművek (xEV) aránya elérte a 40 százalékot, ami történelmi csúcs a régióban.

A Mercedes-Benz Vans üzletág 2025-ben 359 100 járművet adott el, 11 százalékkal kevesebbet az előző évinél. Az elektromos furgonok (eVans) értékesítése viszont 46 százalékkal nőtt, 28 500 darabra, jelezve az elektromos haszonjárművek iránti élénkülő keresletet.

Ola Källenius, a Mercedes-Benz Group vezérigazgatója a beszámolóban hangsúlyozta:

2025 a vállalat történetének legnagyobb termék- és technológiai offenzívájának kezdete volt, különös tekintettel az új elektromos hajtásláncokra és a szoftveralapú fejlesztésekre.

Kiemelte, hogy az új CLA már most bizonyítja a márka innovációs képességét, és 2026-ban – az első Mercedes-Benz autó 140. évfordulóján – a modelloffenzíva tovább gyorsul, a cél változatlanul a világ legkívánatosabb autóinak megalkotása.