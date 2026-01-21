Hirdetés
Kezdőlap Gazdaság Tavaly hétmilliárd euró értékben érkeztek befektetések Magyarországra
Gazdaság
No menu items!

Tavaly hétmilliárd euró értékben érkeztek befektetések Magyarországra

AzÜzlet.hu

Joó István

Tavaly 7 milliárd euró értékben érkeztek új befektetések Magyarországra, és 108 projektről állapodott meg a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) – mondta el Joó István, a szervezet vezérigazgatója, kormánybiztos kedden az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában.

A szakember a 2025-ös év beruházásainak értékelése kapcsán elmondta, egyre több befektetés érkezik Magyarországra, ami annak is köszönhető, hogy az elmúlt tizenhat évben ez a kormány létrehozta Európa legversenyképesebb befektetési-üzleti környezetét.

A befektetők sokféle szempontot vizsgálnak, amikor egy adott országba készülnek települni. Magyarország mellett szól többek közt az, hogy Európa legalacsonyabb adóit kell itt fizetni, de vizsgálják az oktatási rendszerünket, a szakemberek képzettségét, az infrastruktúrát, a logisztikai viszonyok fejlettségét – hangoztatta.

Egyrészt az adókedvezményeket, például a társasági adóra vonatkozó kedvezményt, ugyanúgy igénybe tudja venni egy magyar kis- és közepes vállalat, mint a hozzánk érkező külföldi nagyvállalat, másrészt az Európai Unióban minden országnak vannak ilyen eszközei a beruházók segítésére.

Például 2023-ban és 2024-ben is a HIPA által megkötött megállapodások révén beérkező befektetési volumen önmagában nagyobb volt, mint a másik három visegrádi ország együttes eredménye – jelezte.

Egy független külső elemzés alapján a HIPA által nyújtott 1 forintnyi támogatás 4,1 forintnyi költségvetési bevételt keletkeztet – hangoztatta a kormánybiztos-vezérigazgató.

Joó István elmondta: a kutatás-fejlesztési projekteket érintően az ügynökség 2025-ben 14 befektetésről állapodott meg több mint 250 milliárd forint értékben, amelyek 600 kutató-fejlesztő munkahelyet fognak létrehozni. Hozzátette: az üzleti szolgáltató központokat érintően tavaly 3500 új munkahelyet jelentettek be.

Műsorvezetői kérdésre Joó István elmondta: 2025-ben 16 országból érkeztek befektetések 17 különböző ágazatba; a legtöbb befektetés idén is Kínából érkezett Magyarországra.

Nyugati irányból is látható egy rendkívül pozitív tendencia, 2025 abból a szempontból is egy rekordév volt, hogy egy éven belül soha ennyi, az Egyesült Államokból érkező beruházást nem tudtunk még bejelenteni – ismertette, hozzátéve, 200 milliárd forint értékben 16 amerikai beruházás valósul meg Magyarországon, köztük rengeteg kutatás-fejlesztési projekt.

A legnagyobb befektetőink közé Németország és Ausztria tartozik, és ezekből az irányokból is folyamatosan érkezik a működő tőke – tette hozzá a HIPA vezérigazgatója.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Megújulnak a Gondoskodás Pénztárak

a banki és biztosítói innovációk hasznosulhatnak a pénztári szolgáltatásokban, a mobilbanki funkció fejlesztésével például létre lehet hozni pénztári számlát.
Tovább
Gazdaság

A Yettel hálózatára költözik a Telekom 2G forgalma

A felszabaduló frekvenciákat a nagyobb hatékonyságot és jobb felhasználói élményt kínáló 4G/5G hálózat fejlesztésére fordíthatják.
Tovább
Budapest

Nyolc agglomerációs város válik központi településsé Budapest körül

A szerzők szerint a főváros sajátos városfejlődése miatt a klasszikus értelemben vett alközpontok kialakulása a városon belül ugyanis korlátozottan értelmezhető.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Tavaly hétmilliárd euró értékben érkeztek befektetések Magyarországra

Gazdaság
2025-ben 16 országból érkeztek befektetések 17 különböző ágazatba; a legtöbb befektetés idén is Kínából érkezett Magyarországra..
Tovább

Kampányt indít a Visit Hungary, hogy élénküljön a belföldi forgalom

Hírek
A legutóbbi, hasonló tartalmú kampányban több mint 86 millióan nézték meg a szolgáltatók ajánlatait a csodasmagyarorszag.hu oldalon. A most induló kampányra is ezen a felületen lehet jelentkezni
Tovább

Ők nem a NAV, ne kattintson! – Adathalászok küldenek csaló e-maileket

Fogyasztóvédelem
A hivatal nevével visszaélő leggyakoribb csaló sms-ek és e-mailek megtekinthetők a honlapon, az erről szóló adatbázis folyamatosan frissül.
Tovább

Megújulnak a Gondoskodás Pénztárak

Gazdaság
a banki és biztosítói innovációk hasznosulhatnak a pénztári szolgáltatásokban, a mobilbanki funkció fejlesztésével például létre lehet hozni pénztári számlát.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Kampányt indít a Visit Hungary, hogy élénküljön a belföldi forgalom

A legutóbbi, hasonló tartalmú kampányban több mint 86 millióan nézték meg a szolgáltatók ajánlatait a csodasmagyarorszag.hu oldalon. A most induló kampányra is ezen a felületen lehet jelentkezni
Tovább
Fogyasztóvédelem

Ők nem a NAV, ne kattintson! – Adathalászok küldenek csaló e-maileket

A hivatal nevével visszaélő leggyakoribb csaló sms-ek és e-mailek megtekinthetők a honlapon, az erről szóló adatbázis folyamatosan frissül.
Tovább
Gazdaság

Megújulnak a Gondoskodás Pénztárak

a banki és biztosítói innovációk hasznosulhatnak a pénztári szolgáltatásokban, a mobilbanki funkció fejlesztésével például létre lehet hozni pénztári számlát.
Tovább
Hírek

Önálló márka, stratégiai szövetségesekkel: Magyarország két meghatározó Pénztára szintet lépett

Balról Kiss Imre Ervin, a Gondoskodás Egészségpénztár és a...
Tovább
Edukáció

Több ezer óvodás és iskolás gyermek járt a debreceni erdei iskolában 2025-ben

Több mint 10 ezer gyermek bővítette tudását főként az erdő, továbbá a természet- és környezetvédelem témaköreiben.
Tovább
Gazdaság

A Yettel hálózatára költözik a Telekom 2G forgalma

A felszabaduló frekvenciákat a nagyobb hatékonyságot és jobb felhasználói élményt kínáló 4G/5G hálózat fejlesztésére fordíthatják.
Tovább
Hírek

A magyar kultúra napja alkalmából megnyitják a látogatók előtt a veszprémi Érseki Palota könyvtárszobáját

A megújult Koller-könyvtár kincseit vezetett sétán ismerhetik meg a látogatók
Tovább
Hírek

Tőzsde – Jórészt gyengülés az ázsiai tőzsdéken

Az arany ára unciánként 2,69 százalékkal (123,06 dollárral), 4718,55 dollárra ugrott.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Önálló márka, stratégiai szövetségesekkel: Magyarország két meghatározó Pénztára szintet lépett

Balról Kiss Imre Ervin, a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke, Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, Dr. Fedák István, a CIG...
Tovább
Hírek

EBRD: a részvényesek csaknem teljesen lejegyezték a tőkeemelést

Ez az EBRD harmadik részvényesi tőkeemelése a pénzintézet három és fél évtizedes történetében. Az EBRD 77 ország, valamint az Európai Unió és a EIB tulajdona.
Tovább
Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább
Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Tavaly hétmilliárd euró értékben érkeztek befektetések Magyarországra

2025-ben 16 országból érkeztek befektetések 17 különböző ágazatba; a legtöbb befektetés idén is Kínából érkezett Magyarországra..

Kampányt indít a Visit Hungary, hogy élénküljön a belföldi forgalom

A legutóbbi, hasonló tartalmú kampányban több mint 86 millióan nézték meg a szolgáltatók ajánlatait a csodasmagyarorszag.hu oldalon. A most induló kampányra is ezen a felületen lehet jelentkezni
© 2026 | www.azuzlet.hu