Tavaly hétmilliárd euró értékben érkeztek befektetések Magyarországra

Tavaly 7 milliárd euró értékben érkeztek új befektetések Magyarországra, és 108 projektről állapodott meg a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) – mondta el Joó István, a szervezet vezérigazgatója, kormánybiztos kedden az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában.

A szakember a 2025-ös év beruházásainak értékelése kapcsán elmondta, egyre több befektetés érkezik Magyarországra, ami annak is köszönhető, hogy az elmúlt tizenhat évben ez a kormány létrehozta Európa legversenyképesebb befektetési-üzleti környezetét.

A befektetők sokféle szempontot vizsgálnak, amikor egy adott országba készülnek települni. Magyarország mellett szól többek közt az, hogy Európa legalacsonyabb adóit kell itt fizetni, de vizsgálják az oktatási rendszerünket, a szakemberek képzettségét, az infrastruktúrát, a logisztikai viszonyok fejlettségét – hangoztatta.

Egyrészt az adókedvezményeket, például a társasági adóra vonatkozó kedvezményt, ugyanúgy igénybe tudja venni egy magyar kis- és közepes vállalat, mint a hozzánk érkező külföldi nagyvállalat, másrészt az Európai Unióban minden országnak vannak ilyen eszközei a beruházók segítésére.

Például 2023-ban és 2024-ben is a HIPA által megkötött megállapodások révén beérkező befektetési volumen önmagában nagyobb volt, mint a másik három visegrádi ország együttes eredménye – jelezte.

Egy független külső elemzés alapján a HIPA által nyújtott 1 forintnyi támogatás 4,1 forintnyi költségvetési bevételt keletkeztet – hangoztatta a kormánybiztos-vezérigazgató.

Joó István elmondta: a kutatás-fejlesztési projekteket érintően az ügynökség 2025-ben 14 befektetésről állapodott meg több mint 250 milliárd forint értékben, amelyek 600 kutató-fejlesztő munkahelyet fognak létrehozni. Hozzátette: az üzleti szolgáltató központokat érintően tavaly 3500 új munkahelyet jelentettek be.

Műsorvezetői kérdésre Joó István elmondta: 2025-ben 16 országból érkeztek befektetések 17 különböző ágazatba; a legtöbb befektetés idén is Kínából érkezett Magyarországra.

Nyugati irányból is látható egy rendkívül pozitív tendencia, 2025 abból a szempontból is egy rekordév volt, hogy egy éven belül soha ennyi, az Egyesült Államokból érkező beruházást nem tudtunk még bejelenteni – ismertette, hozzátéve, 200 milliárd forint értékben 16 amerikai beruházás valósul meg Magyarországon, köztük rengeteg kutatás-fejlesztési projekt.

A legnagyobb befektetőink közé Németország és Ausztria tartozik, és ezekből az irányokból is folyamatosan érkezik a működő tőke – tette hozzá a HIPA vezérigazgatója.