Tavaly novemberben a vendégek száma (közel 1,4 millió) 7,9, a vendégéjszakáké (3,0 millió) 5,8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit

2025 novemberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,4 millió vendég 3,0 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 7,9, a vendégéjszakáké 5,8 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

2025. január-novemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,8, a külföldieké 11százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – tették hozzá.

A szezonálisan kiigazított adatok alapján 2025 novemberében a vendégek száma 6,0, a vendégéjszakáké 3,7 százalékkal bővült 2024 novemberéhez képest. A vendégek 72 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 6,8 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 11 százalékkal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

A belföldi vendégek száma nem változott, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,1 százalékkal kisebb volt az előző év azonos havinál.

A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 2,0 százalékkal bővült, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,3 százalékkal csökkent 2024 novemberéhez képest. A 611 ezer belföldi vendég közel 1,3 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 475 ezer vendéget és 977 ezer vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 83 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 3,0 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 4,7 százalékkal elmaradt a 2024. novemberitől.

A KSH jelentése szerint a belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr-Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (7,9 százalékkal), a leginkább pedig a Tokaj és Nyíregyháza térségben csökkent (11 százalékkal). Budapesten 5,4 százalékkal nagyobb, a Balatonnál 1,4százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A külföldi vendégek száma 15, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 12 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 13, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 9,5százalékkal nőtt 2024 novemberéhez képest.

A turisztikai szálláshelyekre érkezett 744 ezer külföldi vendég közel 1,8 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 502 ezer vendéget és 1,2 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 88 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 11százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 22 százalékkal meghaladta a 2024. novemberit.

A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva mindegyik turisztikai térségben nőtt, a legnagyobb mértékben a Budapest környéke és a Mátra-Bükk térségben (28, illetve 21százalékkal). Budapesten 17, a Balatonnál 14 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma – tette hozzá a KSH.

A jelentés beszámolt arról is, hogy 22 142 turisztikai szálláshely, ezen belül 2247 kereskedelmi, illetve 19 895 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. A kereskedelmi szálláshelyek közül 938 szálloda és 948 panzió volt nyitva november egy részében vagy egészében.

A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 86 milliárd forint volt, folyó áron 9,3 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 2,2 százalékkal többet, 2,4 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.

2025. január-novemberben a turisztikai szálláshelyeken 6,9 százalékkal több, összesen 18,1 millió vendéget regisztráltak. Az előző év azonos időszakához képest a belföldi vendégek száma 2,8, a külföldieké 11 százalékkal több (egyaránt közel 9,1 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken.  KSH/MTI.

