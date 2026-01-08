Hirdetés
Tavaly rekordszámú, 108 új beruházásról állapodott meg a kormány

AzÜzlet.hu

Joó István

Tavaly rekordszámú, 108 új beruházásról állapodott meg a kormány, amelyek több mint 7 milliárd euró, azaz 2700 milliárd forint értékben fognak megvalósulni, és amelyeknek köszönhetően 18 200 új munkahely jön létre Magyarországon – közölte Joó István kormánybiztos a Facebook-oldalán közzétett videójában.

A befektetésösztönzésért és kiemelt magyarországi nagybefektetések megvalósításáért felelős kormánybiztos szerint az elmúlt négy év a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb évének számít a külföldi működőtőke beáramlása és a beruházások szempontjából.

Hozzátette, hogy ezt a négy évet megelőzte a Covid, ami miatt a világgazdaság “letérdelt”, a háború pedig tönkretette Európa gazdaságát.

“Mi büszkék vagyunk azokra a gyárberuházásokra, amelyek révén fenntartható Magyarországon a teljes foglalkoztatottság, és új munkahelyek is létrejöhetnek” – hangsúlyozta Joó István.

Úgy folytatta, hogy a 2025-ös eredmények ugyanakkor jól szemléltetik a magyar gazdaság dimenzióváltását is: soha annyi kutatás-fejlesztési projektet nem támogatott a kormány egy éven belül, mint tavaly, 14 projekt 235 milliárd forintnyi beruházási volumen mellett közel 600 új kutató-fejlesztő munkahelyet hoz létre.

Hozzátette, hogy 2025 rekord volt az üzleti szolgáltató központok szempontjából is: 3500 új, magas hozzáadott értékű munkahely jön létre ebben az óriási növekedésben lévő ágazatban. Ez a szektor kiemelkedő lehetőséget kínál azon, nyelveket beszélő fiataloknak, akik itthon, de nemzetközi környezetben szeretnének dolgozni – mondta.

A Nemzeti Befektetési Ügynökség legfontosabb feladata az, hogy segítse a külföldi működőtőke, a legmodernebb gyártási technológiák és a legjobb üzleti szolgáltató központok Magyarországra érkezését, de fontos célkitűzése az is, hogy támogassa a magyar vállalatok növekedését.

A kormánybiztos szerint 2025 egy rekordév volt ebből a szempontból is, 24 magyar tulajdonú vállalat mintegy 200 milliárd forintnyi beruházását támogatták.

A tavalyi évben tehát több mint 7 milliárd eurónyi új beruházásról állapodtak meg – összegezte, hozzátéve, hogy ezek a befektetések 16 különböző országból érkeznek és 17 ágazatban valósulnak meg, mint például az elektronika, a járműgyártás, a gépipar, a vegyipar, az információs és kommunikációs technológiák, a gyógyszeripar, az orvostechnológiai eszközök gyártása vagy a biotechnológia.

A beruházások volumene alapján Kína, Szingapúr, Magyarország, az Egyesült Államok és Dél-Korea áll az első öt helyen, míg a projektek darabszáma alapján Magyarország, Kína, Németország, az Egyesült Államok és Franciaország.

“Az elmúlt négy év tehát a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb évét jelenti a külföldi működőtőke beáramlása szempontjából. Ezek az eredmények azért jöhettek létre, mert a magyar kormány az elmúlt 16 évben felépítette Európa legversenyképesebb befektetési és üzleti környezetét. Az alacsony adók, a jól képzett munkaerő, a fejlett logisztika, a fizikai és jogbiztonság, valamint az energiaellátás biztonsága mind hozzájárultak ahhoz, hogy a Magyarország iránti befektetői bizalom töretlen. 2026-ban a munkát folytatjuk Magyarország déli területeinek fejlesztésével” – fogalmazott Joó István.

