Tavasszal derülhet ki sok cég házipénztár-problémája

A közelgő mérlegzárás és az adóbevallási szezon nem csupán egy adminisztrációs kötelezettség, hanem a cég pénzügyi helyzetének és hitelezhetőségének vizsgája is. A vállalkozások és könyvelőirodák egyik legnagyobb kihívása ebben az időszakban a házipénztárak rendezése. A rendezetlen készpénzállomány ugyanis akadálya lehet a mérleg elfogadásának.

A magyar vállalkozói kultúrában évtizedes hagyománya van a házipénztár rugalmas kezelésének. A fizikailag nem létező készpénzállomány azonban olyan láthatatlan gáttá vált, amely megakadályozza a cégeket a forrásszerzésben és a biztonságos működésben.

„A tapasztalatunk az, hogy kiváló piaci lehetőségekkel rendelkező cégek esnek el a növekedést biztosító Széchenyi Kártyától vagy beruházási hitelektől, pusztán azért, mert a mérlegükben szereplő készpénzállomány nincs szinkronban a valósággal” – mutat rá a házipénztár-kezelésre specializálódott szakértő. „A házipénztár rendezése tehát nem csupán az adóhivataltól való félelemről szól, hanem a cég piaci versenyképességének helyreállításáról is.”

Sok cégvezető csak akkor szembesül a probléma súlyával, amikor elutasítják a hitelkérelmét vagy kizárják egy állami pályázatból.

A könyvelők és ügyvezetők közös csapdája

A mérlegzárási időszakban a könyvelőirodákra hatalmas nyomás nehezedik. Sok szakember kényszerül arra a döntésre, hogy a hiányzó összegeket rövid lejáratú tulajdonosi vagy munkáltatói kölcsönként tüntesse fel. Bereczky Zoltán szerint ez az egyik legveszélyesebb út, amelyet egy vállalkozás választhat:

„A jogszabályok egyértelműek a munkáltatói és tulajdonosi kölcsönökre vonatkozóan. A jogszerűtlen kifizetések egy esetleges ellenőrzés során semmissé válnak. Ez nemcsak adóbírságot vonhat maga után, hanem azonnal aktiválhatja az ügyvezető korlátlan anyagi felelősségét is, ahol már a teljes magánvagyon – a családi ház, az autó – is kockán forog” – figyelmeztet a hazipenztar-doktor.hu szakértője.

Létezik törvényes megoldás

A szakértő hangsúlyozza: létezik olyan 100 százalékban legális, a hatályos számviteli és adójogszabályoknak megfelelő módszertan, amellyel a házipénztár állapota akár pár nap alatt rendezhető. A megoldás kulcsa a transzparencia és a szakmai precizitás, amely leveszi a terhet a könyvelő válláról, és biztonságot ad az ügyvezetőnek.

Bereczky Zoltán a szakszerű rendezés előnyei között említette az azonnali jogi védettséget, az auditálható mérleget és az operatív szabadságot.

„A hiány kivezetésével megszűnik a sikkasztás vagy költségvetési csalás gyanúja. A könyvvizsgálók korlátozás nélkül írhatják alá a beszámolót, ami megnyitja az utat a banki források felé. Az ügyvezetőnek pedig nem kell többé tartania a napi bizonylatolási kötelezettség vagy a készpénzlimit körüli adminisztrációs hibáktól” – részletezte a szakértő.

Az időfaktor döntő jelentőségű

Bereczky Zoltán szerint a legfontosabb tanács a cégvezetők számára az időzítés. A törvényes rendezés lehetősége nyitott, de csak addig, amíg a mérleget be nem nyújtják, vagy egy hatósági ellenőrzés meg nem kezdődik.

„A március és az április a legkritikusabb hónapok ebben a tekintetben. Aki most lép, az nemcsak a büntetéseket kerüli el, hanem esélyt ad a cégének a 2026-os év sikeres finanszírozására. A házipénztár-probléma nem oldódik meg magától, az idő múlásával csak halmozódik, de szakszerű segítséggel még az utolsó pillanatban is orvosolható” – fogalmazott a szakértő.