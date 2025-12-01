Kezdőlap Hírek Tavaszra légibázist tervez Tel-Avivba a Wizz Air
Tavaszra légibázist tervez Tel-Avivba a Wizz Air

Váradi József

A Wizz Air légitársaság 2026 tavaszára létrehozza légibázisát a tel-avivi Ben Gurion repülőtéren – jelentette be izraeli látogatásán csütörtökön Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója.

Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a Wizz-bázis ötletét Izraelben is megvalósítsuk. Azt szeretnénk, ha az izraeli társadalomba beágyazódó jó társvállalatként tekintenének ránk” – mondta Váradi József .

A vezérigazgató szerint a légibázis növelheti a versenyt és csökkentheti a jelenleg rendkívül magas repülőjegyárakat Izraelben.

A következő három évben a Wizz egymilliárd dollárt fektet be az izraeli piacba, és tíz új, korszerű repülőgépet állít szolgálatba Izraelben. Emellett a jelenlegi húsz útvonal mellé további ötven hozzáadását tervezzük,. négyezer munkahelyet hozunk létre Izraelben – körülbelül ötszáz dolgozót közvetlenül a Wizz Air vesz fel, a többiek pedig közvetlen és közvetett módon kapcsolódó munkahelyek útján kerülnek alkalmazásba” – mondta Váradi József, miután találkozott Miri Regev közlekedési miniszterrel.

Megbeszélésüket követő közös közleményükben azt írták: a következő két hónapban együtt dolgoznak a még nyitott kérdések rendezésén, hogy január végére lezárhassák a tárgyalásokat.

Izrael mintegy másfél éve folytat egyeztetéseket a Wizz Airrel a tel-avivi légibázis ügyében, noha az izraeli légitársaságok ellenzik ezt a tervet, mert így a magyar cég lényegében ugyanazokat a feltételeket kapná a Ben-Gurion repülőtéren, mint amelyek az izraeli légitársaságokat is megilletik, és a reptér “hazai pályává” válna számára, mentesülve azoktól a korlátozásoktól, amelyek jelenleg a külföldi cégekre vonatkoznak. A szaknyelv ezt “hetedik szabadsági foknak” nevezi.

Ellenezzük a Wizz bázisát, de nem a verseny miatt – hiszen a Wizz már most is versenyt jelent, a verseny létezik. A Wizz azért akar izraeli bázisra váltani, mert így olyan feltételekhez jutna hozzá, például reptéri slotokhoz, amelyek az izraeli cégeknek járnak. Mi csak egyet kérünk: hogy ugyanazokat a feltételeket, amelyeket a Wizznek adnak, adják meg az izraeli légitársaságoknak is. Ha nem így lesz, akkor az izraeli cégek eltűnnek” – nyilatkozta csütörtökön az izraeli Arkia légitársaság vezérigazgatója, Oz Berlovic.

Advent Óbudán: indul a főváros egyik legkedvesebb karácsonyi vására

November 28. és december 23. között rendezik meg az Advent Óbudán 2025 karácsonyi vásárt, amely a Fő téren és a Szentlélek téren kínál ingyenes családi programokat, koncerteket, jégpályát és kézműves vásárt.
Erősíti pozícióját a német ingatlanpiacon a BÉT-re készülő cég

A tőzsdei bevezetés előtt álló magyar cég portfóliója már eléri a több mint 10.000 négyzetmétert.
NAV: elindult a karácsonyi ellenőrzéssorozat

Érdemes követni a NAV Adótraffipax-rovatát, ahol előre jelzi a hivatal, hol és milyen típusú ellenőrzések várhatóak a közeljövőben.
