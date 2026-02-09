Hirdetés
Technológiai szuverenitás: 700 millió eurós beruházással rúgja be az EU a chip piac kapuját

AzÜzlet.hu

Fotó: freepiik

Újabb mérföldkő az Európai Unió a technológiai szuverenitás útján: Leuvenben, a belga IMEC kutatóközpontban hivatalosan is elindult a NanoIC, a csipekről szóló uniós rendelet (Chips Act) keretében létrehozott legnagyobb európai kísérleti gyártósor. A projekt meghatározó lépés az európai félvezető-fejlesztés és -gyártás történetében, és kulcsszerepet játszik abban, hogy Európa versenyképes maradjon a globális chipiparban.

A NanoIC összesen 2,5 milliárd eurós beruházás eredményeként valósult meg. Ebből 700 millió eurót az Európai Unió biztosított, további 700 millió euró nemzeti és regionális kormányzati forrásból érkezett, míg a fennmaradó részt iparági szereplők – köztük a holland ASML – finanszírozták. A beruházás célja egyértelmű: felgyorsítani a következő generációs félvezető-technológiák fejlesztését, amelyek nélkülözhetetlenek a mesterséges intelligencia, az önvezető járművek, az egészségügyi technológiák és a 6G mobilhálózatok fejlődéséhez.

Európai áttörés a 2 nanométer alatti technológiában

A NanoIC különlegessége, hogy ez az első európai létesítmény, ahol a legfejlettebb extrém ultraibolya (EUV) litográfiai berendezéseket alkalmazzák. A gyártósor lehetővé teszi a 2 nanométernél is finomabb technológiák tesztelését és fejlesztését, ami eddig elsősorban az ázsiai és amerikai chipgyártók előnye volt. A létesítmény nem tömegtermelésre készült: célja, hogy a kutatási fázisból a gyártás előszobájába vigye a legújabb fejlesztéseket.

A hivatalos megnyitón európai és belga vezetők mellett iparági szereplők is részt vettek. A NanoIC olyan környezetet kínál, ahol kutatók és vállalatok közel ipari léptékben próbálhatják ki az új chipdizájnokat, gyártási folyamatokat és berendezéseket – még azelőtt, hogy azok tömeggyártásba kerülnének.

Nyitott hozzáférés, európai együttműködés

A projekt egyik alapelve a nyitott hozzáférés. A NanoIC infrastruktúráját startupok, kis- és középvállalkozások, kutatóintézetek és nagyvállalatok egyaránt igénybe vehetik. A leuveni IMEC mellett olyan európai kutatóközpontok a partnerek, mint a francia CEA-Leti, a német Fraunhofer, a finn VTT, a román CSSNT vagy az ír Tyndall National Institute. A cél egy erős, határokon átívelő innovációs ökoszisztéma kialakítása.

A NanoIC a „labortól a gyárig” elvet követi, és a Chips for Europe kezdeményezés egyik alappillére. Az uniós döntéshozók szerint a pilot gyártósorok – köztük a NanoIC – hozzájárulnak ahhoz, hogy Európa erősítse pozícióját a globális félvezető-ellátási láncban, miközben vonzóbbá válik a magasan képzett szakemberek számára is.

Több mint egyedi beruházás

A NanoIC nem önálló projekt: az uniós Chips Act keretében öt kísérleti gyártósor jön létre (NanoIC, FAMES, APECS, WBG és PIXEurope), amelyek összesen 3,7 milliárd eurónyi uniós és nemzeti finanszírozást képviselnek. Ezek az infrastruktúrák hidat képeznek Európa erős kutatási bázisa és az ipari alkalmazás között.

A leuveni gyártósor megnyitása időben is szimbolikus: közel négy évvel azután történt, hogy Ursula von der Leyen bejelentette az Európai Chips Actet, és egybeesik az uniós döntéshozók egyeztetéseivel a szabályozás esetleges továbbfejlesztéséről. Mindez azt jelzi, hogy a félvezetőipar stratégiai jelentősége Európában tovább erősödik – nemcsak technológiai, hanem gazdasági és geopolitikai szempontból is.

-azuzlet-

