Téli kalandok a Zsolnay Negyedben – élmények kicsiknek és nagyoknak a téli szünetben

A téli szünet idején a Zsolnay Kulturális Negyed igazi élménytérként várja a pécsieket és a városba látogatókat. Kiállítások, fényinstallációk, interaktív programok, kreatív foglalkozások és családi kedvezmények gondoskodnak arról, hogy a hideg napokon is legyen miért útnak indulni.

Ünnepi nyitvatartás

A Zsolnay Negyed a téli szünetben is vár mindenkit, csupán december 24-én, 25-én, 26-án és január 1-jén tart zárva.

Állandó kiállítások – időutazás és élményszerű felfedezés

A Zsolnay Negyed egész évben látogatható állandó kiállításai a téli időszakban is tartalmas programot kínálnak. A látogatók megismerhetik A Zsolnay Aranykora – Gyugyi-gyűjtemény különleges darabjait, a Zsolnay család- és gyártörténeti kiállítást, a Rózsaszín Zsolnay kiállítást, a Látványmanufaktúrát, valamint a Zsolnay Mauzóleumot.

Családi jegy akció – több élmény, kedvezőbb feltételekkel

Decemberben különleges családi jegy akció segíti a közös élményszerzést: a jegycsomagok 4 fő helyett 5 fő részére érvényesek. A jegyek maximum két felnőtt és három, 6–18 év közötti gyermek számára, két napon át használhatók fel. Az akció 2025. december 1. és 2026. január 4. között érhető el a Zsolnay, Örökség, Világörökség és Időutazó családi jegycsomagokra.

Fények Elvarázsolt Erdeje – mesebeli téli fényliget

Sötétedés után életre kel a Téli Fényliget, ahol varázslatos fényinstallációk, fényalagutak, kapuk, mesebeli lények és erdei állatok repítik a látogatókat a képzelet világába.

Tárlatvezetések – ünnepi és különleges alkalmak

A téli időszakban tematikus tárlatvezetések segítenek elmélyülni a Zsolnay-örökségben. A látogatók részt vehetnek felfedező sétán a Zsolnay Aranykora – Gyugyi-gyűjteményben, valamint ünnepi hangulatú programokon, mint A Zsolnayak karácsonya, ahol korhű ruhába öltözött idegenvezetők kalauzolnak. Különleges élményt kínál A Zsolnay Mauzóleum titkai a téli napfordulón című vezetés, ahol a napfény és az eozin találkozása is megfigyelhető, valamint A Zsolnayak léptei nyomában című séta a család egykori otthonában.

Tudomány, játékosan

A Negyedben található az ország egyetlen olyan Planetáriuma, ahol kizárólag csillagászok által tartott élő bemutatók láthatók. A VR Univerzumban a látogatók a Nemzetközi Űrállomástól a tenger mélyéig kalandozhatnak, míg a Varázsóra látványos fizikai kísérletekkel hozza közelebb a tudományt. A Labor – Interaktív Varázstérben fizikai játékok, repülőgép szimulátor és lézer pálya várja az érdeklődőket.

Kreatív foglalkozások kicsiknek és nagyoknak

A téli szünetben számos alkotóprogram várja az érdeklődőket: karácsonyi kerámia élményfestés, mandalakészítés, csempehajtogatás, makramé műhely és múzeumpedagógiai foglalkozások. Ezek a programok nemcsak szórakoztatóak, hanem kézzel fogható élményt és emléket is adnak.

Kortárs művészet az m21 Galériában

Az m21 Galéria téli kínálatában két jelentős kiállítás is helyet kap: Az anyag válasza – Kecskeméti Sándor tárlata a magyar kortárs szobrászat egyik meghatározó életművét mutatja be, míg a Designikonok – tegnap és ma kiállítás a design és a képzőművészet határterületeire irányítja a figyelmet.

Vásárlás és pihenés

A Zsolnay Shopban egyedi, autentikus ajándékok és porcelántermékek közül lehet válogatni, december 1–23. között 15% kedvezménnyel. Akik több napra érkeznek Pécsre, a Zsolnay Vendégházban műemléki környezetben szállhatnak meg, közvetlenül a látnivalók közelében.

A Zsolnay Negyed téli szünetes kínálata egyszerre szól az ünnepi hangulatról, az élményekről és a közös családi időtöltésről – így a hideg hónapokban is érdemes útnak indulni.