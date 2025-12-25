Kezdőlap Hírek Téli kalandok a Zsolnay Negyedben – élmények kicsiknek és nagyoknak a téli...
HírekTurizmus
No menu items!

Téli kalandok a Zsolnay Negyedben – élmények kicsiknek és nagyoknak a téli szünetben

Bódi Ágnes

A téli szünet idején a Zsolnay Kulturális Negyed igazi élménytérként várja a pécsieket és a városba látogatókat. Kiállítások, fényinstallációk, interaktív programok, kreatív foglalkozások és családi kedvezmények gondoskodnak arról, hogy a hideg napokon is legyen miért útnak indulni. 

Ünnepi nyitvatartás

A Zsolnay Negyed a téli szünetben is vár mindenkit, csupán december 24-én, 25-én, 26-án és január 1-jén tart zárva.

Állandó kiállítások – időutazás és élményszerű felfedezés

A Zsolnay Negyed egész évben látogatható állandó kiállításai a téli időszakban is tartalmas programot kínálnak. A látogatók megismerhetik A Zsolnay Aranykora – Gyugyi-gyűjtemény különleges darabjait, a Zsolnay család- és gyártörténeti kiállítást, a Rózsaszín Zsolnay kiállítást, a Látványmanufaktúrát, valamint a Zsolnay Mauzóleumot.

Családi jegy akció – több élmény, kedvezőbb feltételekkel

Decemberben különleges családi jegy akció segíti a közös élményszerzést: a jegycsomagok 4 fő helyett 5 fő részére érvényesek. A jegyek maximum két felnőtt és három, 6–18 év közötti gyermek számára, két napon át használhatók fel. Az akció 2025. december 1. és 2026. január 4. között érhető el a Zsolnay, Örökség, Világörökség és Időutazó családi jegycsomagokra.

Fények Elvarázsolt Erdeje – mesebeli téli fényliget

Sötétedés után életre kel a Téli Fényliget, ahol varázslatos fényinstallációk, fényalagutak, kapuk, mesebeli lények és erdei állatok repítik a látogatókat a képzelet világába.

Tárlatvezetések – ünnepi és különleges alkalmak

A téli időszakban tematikus tárlatvezetések segítenek elmélyülni a Zsolnay-örökségben. A látogatók részt vehetnek felfedező sétán a Zsolnay Aranykora – Gyugyi-gyűjteményben, valamint ünnepi hangulatú programokon, mint A Zsolnayak karácsonya, ahol korhű ruhába öltözött idegenvezetők kalauzolnak. Különleges élményt kínál A Zsolnay Mauzóleum titkai a téli napfordulón című vezetés, ahol a napfény és az eozin találkozása is megfigyelhető, valamint A Zsolnayak léptei nyomában című séta a család egykori otthonában.

Tudomány, játékosan

A Negyedben található az ország egyetlen olyan Planetáriuma, ahol kizárólag csillagászok által tartott élő bemutatók láthatók. A VR Univerzumban a látogatók a Nemzetközi Űrállomástól a tenger mélyéig kalandozhatnak, míg a Varázsóra látványos fizikai kísérletekkel hozza közelebb a tudományt. A Labor – Interaktív Varázstérben fizikai játékok, repülőgép szimulátor és lézer pálya várja az érdeklődőket.

Kreatív foglalkozások kicsiknek és nagyoknak

A téli szünetben számos alkotóprogram várja az érdeklődőket: karácsonyi kerámia élményfestés, mandalakészítés, csempehajtogatás, makramé műhely és múzeumpedagógiai foglalkozások. Ezek a programok nemcsak szórakoztatóak, hanem kézzel fogható élményt és emléket is adnak.

Kortárs művészet az m21 Galériában

Az m21 Galéria téli kínálatában két jelentős kiállítás is helyet kap: Az anyag válasza – Kecskeméti Sándor tárlata a magyar kortárs szobrászat egyik meghatározó életművét mutatja be, míg a Designikonok – tegnap és ma kiállítás a design és a képzőművészet határterületeire irányítja a figyelmet.

Vásárlás és pihenés

A Zsolnay Shopban egyedi, autentikus ajándékok és porcelántermékek közül lehet válogatni, december 1–23. között 15% kedvezménnyel. Akik több napra érkeznek Pécsre, a Zsolnay Vendégházban műemléki környezetben szállhatnak meg, közvetlenül a látnivalók közelében.

A Zsolnay Negyed téli szünetes kínálata egyszerre szól az ünnepi hangulatról, az élményekről és a közös családi időtöltésről – így a hideg hónapokban is érdemes útnak indulni.

 

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Fókuszban

Több ezer adag ételt kapnak idén is a rászorulók

Az elmúlt évben a Julienne Kft. nagyszabású karácsonyi akciót hajtott végre a Budapest Bike Maffiával közösen, amelynek során díszvacsorát szerveztek egy női szállón, ahol a hölgyek fodrász és kozmetikus segítségével szépülhettek, emellett 1500 adag dobozolt ételt juttattak el a rászorulóknak.
Tovább
Gazdaság

Az Ericsson szerint 2031 végére a mobil-előfizetések mintegy kétharmada 5G lesz

Az Ericsson várakozásai szerint az 5G 2027-re, kilenc évvel a bevezetése után, megelőzi a 4G-t, és domináns globális kommunikációs szabvánnyá válik.
Tovább
Agrár

Karácsonyi ajándéknak is kiváló választás a magyar bor

Jól sikerült az idei szüret, a hazai szőlőtermelők a száraz nyárnak köszönhetően kiváló minőségű szőlőt takaríthattak be.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Téli kalandok a Zsolnay Negyedben – élmények kicsiknek és nagyoknak a téli szünetben

Hírek
A Zsolnay Negyed a téli szünetben is vár mindenkit, csupán december 24-én, 25-én, 26-án és január 1-jén tart zárva.
Tovább

Több ezer adag ételt kapnak idén is a rászorulók

Fókuszban
Az elmúlt évben a Julienne Kft. nagyszabású karácsonyi akciót hajtott végre a Budapest Bike Maffiával közösen, amelynek során díszvacsorát szerveztek egy női szállón, ahol a hölgyek fodrász és kozmetikus segítségével szépülhettek, emellett 1500 adag dobozolt ételt juttattak el a rászorulóknak.
Tovább

Az Ericsson szerint 2031 végére a mobil-előfizetések mintegy kétharmada 5G lesz

Gazdaság
Az Ericsson várakozásai szerint az 5G 2027-re, kilenc évvel a bevezetése után, megelőzi a 4G-t, és domináns globális kommunikációs szabvánnyá válik.
Tovább

Karácsonyi ajándéknak is kiváló választás a magyar bor

Agrár
Jól sikerült az idei szüret, a hazai szőlőtermelők a száraz nyárnak köszönhetően kiváló minőségű szőlőt takaríthattak be.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Téli kalandok a Zsolnay Negyedben – élmények kicsiknek és nagyoknak a téli szünetben

A Zsolnay Negyed a téli szünetben is vár mindenkit, csupán december 24-én, 25-én, 26-án és január 1-jén tart zárva.
Tovább
Fókuszban

Több ezer adag ételt kapnak idén is a rászorulók

Az elmúlt évben a Julienne Kft. nagyszabású karácsonyi akciót hajtott végre a Budapest Bike Maffiával közösen, amelynek során díszvacsorát szerveztek egy női szállón, ahol a hölgyek fodrász és kozmetikus segítségével szépülhettek, emellett 1500 adag dobozolt ételt juttattak el a rászorulóknak.
Tovább
Gazdaság

Az Ericsson szerint 2031 végére a mobil-előfizetések mintegy kétharmada 5G lesz

Az Ericsson várakozásai szerint az 5G 2027-re, kilenc évvel a bevezetése után, megelőzi a 4G-t, és domináns globális kommunikációs szabvánnyá válik.
Tovább
Agrár

Karácsonyi ajándéknak is kiváló választás a magyar bor

Jól sikerült az idei szüret, a hazai szőlőtermelők a száraz nyárnak köszönhetően kiváló minőségű szőlőt takaríthattak be.
Tovább
Hírek

Így készül Bécs a szilveszterre

A Városháza téren felállított nagyszínpadon bemutatott "Best of Eurovision" show, valamint az éjfélkor elindított "Eurovision Countdown Clock" visszaszámláló óra látványos gesztus, de egyben világos üzenet is: az Eurovíziós Dalfesztivál egy teljes évre kiterjedő városstratégiai projekt.
Tovább
Gazdaság

Vaddisznók a városban: ki fizet, ha kárt okoznak?

A Bank360 kérdésére a biztosító azt is elárulta, hogy az elmúlt 3-5 évben a vadállatok által okozott károk száma nagyjából stagnált, leszámítva két kiugró évet, 2022-őt és az idei évet, amikor is nagyjából másfélszer annyi káresemény történt, mint előtte általában.
Tovább
Fogyasztóvédelem

Fényfüzéreket és karácsonyi dekorációs eszközöket vizsgáltak

Díszvilágítási füzéreket, valamint karácsonyi dekorációs villamossági termékeket vizsgált a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság akkreditált laboratóriuma: az 58 különböző féle termékből 56 bizonyult veszélyesnek.
Tovább
Gazdaság

NAV: jövőre megduplázódik a családi adókedvezmény

A kedvezmény igénybevételéhez január első napjaitól elérhető az adóelőleg-nyilatkozat, amit legegyszerűbben elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet beadni, de papíron is leadható a munkáltatónál, kifizetőnél.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább
Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Téli kalandok a Zsolnay Negyedben – élmények kicsiknek és nagyoknak a téli szünetben

A Zsolnay Negyed a téli szünetben is vár mindenkit, csupán december 24-én, 25-én, 26-án és január 1-jén tart zárva.

Több ezer adag ételt kapnak idén is a rászorulók

Az elmúlt évben a Julienne Kft. nagyszabású karácsonyi akciót hajtott végre a Budapest Bike Maffiával közösen, amelynek során díszvacsorát szerveztek egy női szállón, ahol a hölgyek fodrász és kozmetikus segítségével szépülhettek, emellett 1500 adag dobozolt ételt juttattak el a rászorulóknak.
© 2025 | www.azuzlet.hu