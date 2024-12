Téli szünet nyelvleckékkel? Ezért éri meg napi 20 percet rászánni

A téli szünet elsősorban a pihenésről és a feltöltődésről szól, de rendszeres, rövid, intenzív tanulás beiktatásával a diákok könnyen szinten tarthatják a tudásukat, különösen az idegen nyelvek területén.

A nyelvtanulásnál – hasonlóan az élsporthoz – teljesítménycsökkenés léphet fel, ha hosszabb-rövidebb időt kihagyunk. Ezért is különösen fontos, hogy a téli szünetben se hanyagoljuk el a gyakorlást.

„Érdemes foglalkozni azokkal a dolgokkal, amelyek készségszinten fontosak, ha nem eddzük az elménket, sok minden „kihullik”, csökken a teljesítmény” – hangsúlyozta az ingyenesen elérhető KRÉTA Idegennyelvi Felkészítő Modul (IFM) szakmai vezetője. „Nem szükséges órákat tölteni a könyvek fölött, napi 20-30 perc intenzív, célzott gyakorlás már elegendő lehet ahhoz, hogy a tudásunk friss maradjon, és új készségeket is elsajátítsunk” – fogalmazott Miholics Zoltán. „A KRÉTA IFM rövid, játékos leckéi, interaktív feladatai például könnyen beilleszthetők a napi rutinba.”

A szakmai vezető szerint a tanulás időzítése is kulcsfontosságú. „A szünet ideje alatt érdemes reggel vagy kora délután tanulni, amikor az agy friss. Az ingyenesen elérhető platformon található interaktív tartalmak lehetővé teszik, hogy a diákok ne csak magoljanak, hanem valóban élvezzék a tanulást. Emellett a mesterséges intelligencia által támogatott beszédgyakorlatok különösen hasznosak lehetnek, hiszen akár szülők vagy testvérek bevonása nélkül is lehetőséget adnak a szóbeli készségek fejlesztésére.”

A szakértő szerint a gyakorlás idegen nyelvű filmekkel, podcastek hallgatásával, vagy egy-egy bónuszlecke elvégzésével, játékos formában is megoldható, ilyen módon új szavak, kifejezések elsajátítására is lehetőség nyílik. De Miholics Zoltán más praktikákat is jónak tart ahhoz, hogy az új szavakat minél többet használják a tanulók a mindennapi környezetükben.

„Az új szavak elsajátításához az egyik legfontosabb lépés azok aktív használata. A diák például írhat rövid listát angolul vagy németül a napi teendőiről, vagy próbálhat a családjával idegen nyelven kommunikálni egyszerű helyzetekben, például az étkezések során.”

Egy másik hatékony módszer a személyre szabott memóriafogasok kialakítása.

„Ha egy tanuló például megtanulja az „apple” szót, készíthet hozzá mondatot, mint például: „I eat an apple every morning.” Ezeket a mondatokat az IFM Tanári Felületén keresztül a tanárok is inspirálhatják, így biztosítva, hogy a diákok valós élethelyzetekben is gyakorolhassák a nyelvet. Megpróbálhatják a diákok a Post-it használatot is, a lakásban lévő tárgyak megjelölésével. Emellett a szókincsfejlesztésre akár tematikusan is van lehetőség a KRÉTA IFM-mel, a „Gyakorlás” menüpontban 24 témakörre lebontva gyakorolhatják a diákok akár az olyan szituációkat, mint az állásinterjú vagy egy ruhaboltos beszélgetés.”

Közeleg az érettségi

A téli szünet jó lehetőség arra is, hogy a végzős diákok elmélyítsék tudásukat a tavaszi érettségi vizsga előtt.

„Ha a felkészülés tudatos, akkor az igazán lelkiismeretes diákok, már a finishben vannak” – fogalmazott Miholics Zoltán. „Ugyanakkor, ha valaki most áll neki intenzívebben készülni akár a nyelvi érettségire, akár egy nyelvvizsgára, érdemes specializáltan a témakörökkel, vizsgaelemekkel foglalkozni. Amit tanár nélkül is tudnak gyakorolni a diákok ebben az időszakban, az a szókincsfejlesztés és a beszédkészség-fejlesztés.”

„A KRÉTA IFM alkalmazás “Gyakorlás” menüje alatt tematikusan és nyelvi szintenként összegyűjtött beszédgyakorló leckék erre a célra is tökéletesen alkalmasak, emellett érdemes felkeresni a menüpont másik elemét, a “Szavak tanulása”-t is, ahol egyénileg, személyre szabottan, az aktuális igények alapján lehet gyarapítani a szókincset a 24 témakör egyenként több száz kifejezésből álló gyűjteményében tallózva. A tudatos tanulás már rövid távon is látványos eredményeket hozhat” – tette hozzá a szakértő.

A Idegennyelvi Felkészítő Modul (IFM) minden általános és középiskolás számára térítésmentesen elérhető a KRÉTA – felületen használt azonosítóval, a legegyszerűbb módon a KRÉTA tanulói appban.