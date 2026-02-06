Hirdetés
Téli veszélyek a reptéri parkolókban: erre figyeljen indulás előtt

AzÜzlet.hu

Fotók (forrás: Mopark):

Februárban sokan hagyják autójukat a budapesti repülőtér környéki parkolókban meleg éghajlatú úti célokra indulva, ám a téli időjárás veszélyei komoly figyelmet igényelnek – hívják fel a figyelmet szakértők. A fagy, a só és az akkumulátorok gyengülése gyakori probléma. Rácz Béla, a Mopark marketingigazgatója szerint ezek megfelelő előkészületekkel megelőzhetők.

A szakember zárt, fedett parkolót javasol hosszabb utak esetén, valamint kiemelte a biztonsági tényezők – kamerák, felügyelet – fontosságát is. A parkolóhelyek gyors telítődése miatt februárban különösen ajánlott az előfoglalás.

Február eleje hagyományosan a „télből a nyárba” utazások időszaka: sokan ilyenkor indulnak el melegebb úti célokra, miközben az autójukat napokra vagy akár egy–két hétre a repülőtér közelében hagyják. A téli időjárás azonban különleges kihívásokat jelent az álló járművek számára – nemcsak kényelmi, hanem műszaki és biztonsági szempontból is. A szakemberek szerint a problémák jelentős része megelőzhető tudatos felkészüléssel és jól megválasztott parkolóval.

Fagy, só, lemerülés

A hidegben álló autó leggyakoribb ellensége a fagy és a nedvesség. A gumitömítések könnyen befagynak, a latyakos útról felkerülő só pedig az alvázon és a karosszéria rejtett pontjain fejti ki korróziós hatását. A hosszabb ideig mozdulatlan járműveknél az akkumulátor teljesítménye is látványosan romlik: fagypont körül akár 30–40 százalékkal csökkenhet a kapacitása, ami visszaérkezéskor kellemetlen meglepetést okozhat.

„A téli szezonban a legtöbb gondot a gyengélkedő akkumulátor és a befagyott ajtók okozzák. Ezek tipikusan olyan problémák, amelyek néhány egyszerű előkészülettel elkerülhetők lennének” – mondta Rácz Béla, a Mopark marketingigazgatója. „Mi azt tapasztaljuk, hogy az utasok egyre tudatosabbak, és nemcsak az árat, hanem az autójuk biztonságát és a visszaérkezés kényelmét is mérlegelik.”

Szabad tér, fedett parkoló vagy zárt garázs?

A repülőtér környékén többféle parkolási megoldás érhető el, és télen különösen nem mindegy, melyiket választjuk. A szabad téri parkolás a legolcsóbb, de az autó teljesen ki van téve az időjárásnak. A fedett parkolók már megvédenek a hótól és a jégtől, míg a zárt garázsok nyújtják a legnagyobb védelmet a hideg, a nedvesség és a szennyeződések ellen.

„Újdonság, hogy nálunk már teljesen zárt garázshelyek is bérelhetők, a fedett és az őrzött murvás területek mellett” – emelte ki Rácz Béla. „Ez főleg azoknak ideális, akik hosszabb időre utaznak el, vagy egyszerűen nem szeretnének azzal szembesülni, hogy hazaérkezéskor jégkaparóval kell kezdeniük az utat.”

A szakember szerint egy hétvégi utazásnál egy jól előkészített autó számára az őrzött szabadtéri parkoló is elegendő lehet, de két hét felett már érdemes fedett vagy zárt megoldásban gondolkodni.

Biztonság: nem csak az időjárás számít

Télen sokszor háttérbe szorul, de a parkoló biztonsági szintje legalább olyan fontos, mint a fedettség. A kamerarendszer, a 0–24 órás személyes felügyelet, a zárt terület és a jó megvilágítás mind csökkentik a lopás és a rongálás kockázatát.

„Egy reptéri parkolónál nem luxus a folyamatos felügyelet, hanem alapelvárás” – fogalmazott a Mopark repülőtéri parkoló munkatársa. „Az utas akkor indul nyugodtan útnak, ha tudja, hogy az autója regisztrálva van, őrzött területen áll, és probléma esetén van kihez fordulnia, akár hajnalban is.”

Indulás előtti ellenőrzések

A szakértők szerint az utazás előtti gyors ellenőrzés sok bosszúságtól kímél meg. Fontos a megfelelő fagyálló hűtőfolyadék, a téli ablakmosó, a jó állapotú akkumulátor és az elegendő üzemanyag. A gumitömítések szilikonos ápolása segít megelőzni a befagyást, a friss autómosás és viaszolás pedig csökkenti a só okozta korróziót.

Visszaérkezéskor sem érdemes sietni: az első indítás után ajánlott óvatosan elindulni, finom fékpróbát végezni, és hagyni, hogy az autó fokozatosan bemelegedjen.

A téli utazási hullám idején a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környékén gyorsan betelnek a parkolóhelyek, ezért a szakemberek az előfoglalást hangsúlyozzák. Ez nemcsak helyet garantál, hanem lehetőséget ad arra is, hogy az utas a számára legmegfelelőbb – szabadtéri, fedett vagy zárt – megoldást válassza.

