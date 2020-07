Teljes a konszenzus: épülhet a Gellért-hegyi sikló

Célegyenesbe fordult a Gellért-hegyi sikló építésének előkészítése, amely a következő hetekben be is fejeződhet. A projektet a főpolgármester és az I. kerületi polgármester mellett a kormány is támogatja – közölte a SIKLÓ-BERUHÁZÓ Kft.

A beruházás új, környezetbarát megoldást kínál Budapest egyik legikonikusabb helyszínének megközelítésére. A Tabán és a Citadella között megépülő felvonó lehetővé teszi a Gellért-hegy közútjait megterhelő turistabusz-forgalom akár teljes kiváltását is, ezáltal tisztább és élhetőbb környezetet teremt az érintett városrészben élők számára – emelték ki.

Mint írták, a Gellért-hegy közösségi közlekedési kapcsolatának megteremtéséről és közterületeinek megújításáról szóló július 10-i kormányhatározat megjelenésével a főpolgármester és az I. kerületi polgármester mellett a kormány is támogatását nyilvánította ki, azaz “a széleskörű konszenzus hiánya, mint lehetséges akadály is elhárult a Gellért-hegyi sikló megépítése elől“.

Ezzel egy több mint egy évszázada a közbeszéd részét képező, több mint másfél évtizede a tervezőasztalon lévő, hiánypótló beruházás előkészületi munkálatai gyorsulhatnak fel és fejeződhetnek be a következő hetekben, hónapokban – tették hozzá.

A Gellért-hegyi felvonó bejárata a Tabán területén, a Hegyalja út alatt kialakított aluljáróból fog nyílni.

A sikló az Orom utcáig, mintegy 100 méteres szakaszon a föld alatt fog közlekedni, majd innen már egy – a domborzati viszonyok függvényében változó magasságú hídszerkezeten – a felszín felett megy tovább egészen a Citadella sétányhoz csatlakozó, felső állomásig.

Jelenleg a beruházás építési engedélyének meghosszabbítását célzó eljárás folyik, és ezzel párhuzamosan aktualizálhatják a fejlesztés megvalósítására létrehozott projektcég és a fővárosi önkormányzat között 2009-ben megkötött szerződést. E szükséges jogi folyamatok lezárulása után adhatja a főváros birtokba a területet a kivitelezés céljára, amely a még hátralévő régészeti feltárások befejezésével indul el – közölte a cég.

A fővárosi székhelyű SIKLÓ-BERUHÁZÓ Kft. 2008-ban kezdte meg a működését projektcégként, alapításának célja a Gellért-hegyi sikló tervezése és megépítése. A magyar befektetői érdekeltségbe tartozó társaság 75 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a Gellérthegyi SIKLÓ Kft.-ben, amelyben további 25 százalék felett a Budapesti Közlekedési Központ rendelkezik, és amely projekttársaság közvetlenül felel majd a beruházás megvalósításáért.