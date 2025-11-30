Kezdőlap Hírek Teltházra készülnek a reptéri szállodák az ünnepek alatt
Teltházra készülnek a reptéri szállodák az ünnepek alatt

Fotók (forrás: TRIBE & ibis Styles Budapest Airport)

A repülőtér környéki hotelek jó megközelíthetőségük és nyugodt környezetük miatt váltak népszerű találkozási ponttá karácsonykor és szilveszterkor. Tavaly decemberben Budapesten 73,1 százalékos szobafoglaltságot mértek, ami közel teltházas működést jelentett az ünnepek alatt. Idén is hasonló év végi keresletre számítanak, főként a családi látogatások, nemzetközi utazások és céges évzárók miatt.

A szállodák számára az ünnepi időszak tradicionálisan magas foglaltságot jelent, ám a terhelés jellege alapjaiban különbözik attól, ami egy átlagos évközbeni hétköznapot jellemez. Miközben az üzleti utazási szegmens jelenléte mérséklődik, a családos vendégek veszik át a terepet, akik gyakran nem városnézésre, hanem a rokoni találkozások köré építik a tartózkodásukat. A statisztikák szerint 2024 decemberében a magyarországi szállodák szobafoglaltsága 52,3 százalék volt, Budapesten pedig 73,1 százalékra emelkedett. A családdal utazók megjelenése azonban egészen más típusú figyelmet kíván.

„Az ünnepi időszakban kicsit más jellegű leterheltség jelentkezik a szállodák világában, hiszen megjelennek azok a családi utazók, akik már nem a városlátogatásra, hanem inkább a szeretteikre koncentrálnak. Nekünk az a szerepünk, hogy olyan miliőt teremtsünk, ahol komfortosan érzik magukat, ahol egy észrevétlen szolgáltatást vesznek igénybe. Ebben a dekorációnak, a halk zenének, az illatoknak, az ételeknek és a szolgáltatás minőségének kiemelt szerepe van” – mondta Palotai Csaba, a TRIBE & ibis Styles Budapest Airport igazgatója.

A családok sokszor nemcsak egy-egy éjszakára érkeznek: nagyobb apartmanszobákat, összenyitható egységeket és olyan közös tereket keresnek, ahol akár több generáció is együtt töltheti az ünnepeket. A szállodákban ilyenkor megjelennek a mikulás- és karácsonyi események, a kisebb családi ünnepségek, illetve amikor valaki egy külföldi látogatás előtt vagy után választ reptérközeli szállást.

A decemberi forgalmat jelentősen erősítik a budapesti adventi vásárok, amelyek az európai rangsorokban évek óta kiemelt helyen szerepelnek. A nemzetközi ismertség és a biztonságosnak tartott városi környezet sok külföldi látogatót vonz, miközben a vidéki vendégek aránya is évről évre emelkedik. Sokan kifejezetten a vásárok miatt érkeznek, mások egy nagyvárosi kiruccanáshoz kapcsolják a karácsonyi programot. A vendégek szállásválasztása látványosan megoszlik. Egy jelentős részük a belvárosi nyüzsgést keresi, mert az ünnepi fények és programok közelében szeretnének lenni, míg mások a város peremét részesítik előnyben, hogy a pezsgést követően csendesebb környezetben pihenhessenek.

Szilveszterkor sokan a tűzijáték elől menekülnek

Az év utolsó napjának környéke különösen éles különbséget mutat a belvárosi és a külső kerületek szállodái között. A bulizni vágyók a központi hoteleket keresik, a családi pihenésre, meghittségre vágyók viszont tudatosan választják a külvárost és a reptér környékét. A kisállatok védelme szintén olyan szempont lett, amely sok vendég döntését meghatározza, hiszen a külvárosi és reptéri hotelek távolabb vannak a hangos tűzijátékoktól.

„A külvárosi szállodák azok számára vonzóak, akik meghitt, nyugodt pihenést szeretnének a családtagjaikkal eltölteni, vagy akár kisállataikkal, távol a tűzijátéktól vagy a hangoskodástól. A vendégek már nemcsak élményt, hanem biztonságos és nyugodt környezetet is keresnek, és ez az év végén különösen hangsúlyos” – mondja Palotai Csaba, aki hozzátette: repülőtéri szállodáikban a gépek zaját elkerülendő alapvetően erősen hangszigetelt minden szoba, így kényelmes és csendes pihenést tudnak nyújtani a szilveszteri tűzijáték ideje alatt is a vendégeiknek.

Nem mindegy, hova szervezik a céges összejöveteleket

A forgalmi mintázatokból egyértelműen látszik, hogy a repülőtér környéke a céges vendégkör számára is egyre keresettebb. A vállalati rendezvényeknél a rugalmasság és a gördülékeny lebonyolítás vált az egyik legfontosabb elvárássá. A cégek olyan helyszíneket keresnek, ahol a vendéglátás mellett az atmoszféra is megfelelő, és ahol akár utolsó pillanatos módosításokat is professzionálisan kezelnek.

„Céges összejövetelek megszervezésénél kiemelt szempont, hogy a szálloda a megrendelő minden igényét ki tudja elégíteni. A repülőtérhez közeli szállodák azért örvendenek egyre nagyobb népszerűségnek, mert ideális találkozási pontot jelentenek azoknak, akik különböző városrészekből vagy akár más országokból érkeznek a céges eseményre”- fogalmazott Palotai Csaba, a TRIBE & ibis Styles Budapest Airport igazgatója.

