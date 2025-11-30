Teltházra készülnek a reptéri szállodák az ünnepek alatt

A szállodák számára az ünnepi időszak tradicionálisan magas foglaltságot jelent, ám a terhelés jellege alapjaiban különbözik attól, ami egy átlagos évközbeni hétköznapot jellemez. Miközben az üzleti utazási szegmens jelenléte mérséklődik, a családos vendégek veszik át a terepet, akik gyakran nem városnézésre, hanem a rokoni találkozások köré építik a tartózkodásukat. A statisztikák szerint 2024 decemberében a magyarországi szállodák szobafoglaltsága 52,3 százalék volt, Budapesten pedig 73,1 százalékra emelkedett. A családdal utazók megjelenése azonban egészen más típusú figyelmet kíván.

„Az ünnepi időszakban kicsit más jellegű leterheltség jelentkezik a szállodák világában, hiszen megjelennek azok a családi utazók, akik már nem a városlátogatásra, hanem inkább a szeretteikre koncentrálnak. Nekünk az a szerepünk, hogy olyan miliőt teremtsünk, ahol komfortosan érzik magukat, ahol egy észrevétlen szolgáltatást vesznek igénybe. Ebben a dekorációnak, a halk zenének, az illatoknak, az ételeknek és a szolgáltatás minőségének kiemelt szerepe van” – mondta Palotai Csaba, a TRIBE & ibis Styles Budapest Airport igazgatója.

A családok sokszor nemcsak egy-egy éjszakára érkeznek: nagyobb apartmanszobákat, összenyitható egységeket és olyan közös tereket keresnek, ahol akár több generáció is együtt töltheti az ünnepeket. A szállodákban ilyenkor megjelennek a mikulás- és karácsonyi események, a kisebb családi ünnepségek, illetve amikor valaki egy külföldi látogatás előtt vagy után választ reptérközeli szállást.

A decemberi forgalmat jelentősen erősítik a budapesti adventi vásárok, amelyek az európai rangsorokban évek óta kiemelt helyen szerepelnek. A nemzetközi ismertség és a biztonságosnak tartott városi környezet sok külföldi látogatót vonz, miközben a vidéki vendégek aránya is évről évre emelkedik. Sokan kifejezetten a vásárok miatt érkeznek, mások egy nagyvárosi kiruccanáshoz kapcsolják a karácsonyi programot. A vendégek szállásválasztása látványosan megoszlik. Egy jelentős részük a belvárosi nyüzsgést keresi, mert az ünnepi fények és programok közelében szeretnének lenni, míg mások a város peremét részesítik előnyben, hogy a pezsgést követően csendesebb környezetben pihenhessenek.

Szilveszterkor sokan a tűzijáték elől menekülnek

Az év utolsó napjának környéke különösen éles különbséget mutat a belvárosi és a külső kerületek szállodái között. A bulizni vágyók a központi hoteleket keresik, a családi pihenésre, meghittségre vágyók viszont tudatosan választják a külvárost és a reptér környékét. A kisállatok védelme szintén olyan szempont lett, amely sok vendég döntését meghatározza, hiszen a külvárosi és reptéri hotelek távolabb vannak a hangos tűzijátékoktól.

„A külvárosi szállodák azok számára vonzóak, akik meghitt, nyugodt pihenést szeretnének a családtagjaikkal eltölteni, vagy akár kisállataikkal, távol a tűzijátéktól vagy a hangoskodástól. A vendégek már nemcsak élményt, hanem biztonságos és nyugodt környezetet is keresnek, és ez az év végén különösen hangsúlyos” – mondja Palotai Csaba, aki hozzátette: repülőtéri szállodáikban a gépek zaját elkerülendő alapvetően erősen hangszigetelt minden szoba, így kényelmes és csendes pihenést tudnak nyújtani a szilveszteri tűzijáték ideje alatt is a vendégeiknek.

Nem mindegy, hova szervezik a céges összejöveteleket

A forgalmi mintázatokból egyértelműen látszik, hogy a repülőtér környéke a céges vendégkör számára is egyre keresettebb. A vállalati rendezvényeknél a rugalmasság és a gördülékeny lebonyolítás vált az egyik legfontosabb elvárássá. A cégek olyan helyszíneket keresnek, ahol a vendéglátás mellett az atmoszféra is megfelelő, és ahol akár utolsó pillanatos módosításokat is professzionálisan kezelnek.

„Céges összejövetelek megszervezésénél kiemelt szempont, hogy a szálloda a megrendelő minden igényét ki tudja elégíteni. A repülőtérhez közeli szállodák azért örvendenek egyre nagyobb népszerűségnek, mert ideális találkozási pontot jelentenek azoknak, akik különböző városrészekből vagy akár más országokból érkeznek a céges eseményre”- fogalmazott Palotai Csaba, a TRIBE & ibis Styles Budapest Airport igazgatója.