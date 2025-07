Temesvár – Szabad városban szabad szellem

Észre se vettük, hogy átléptük a határt, és már Temesvár felé vitt az utunk. Nem kell várakozni a határon, ugyanis Románia schengeni csatlakozása óta nincs tömeg a határnál, simán átmentünk, és alig három óra autózással elértük a város. A Visit Timișoara meghívására és a HotelPremio Group szervezésében utaztunk a JAZZx fesztiválra, amely nyári zenei életének csúcspontja, ahol a jazz találkozik a funk és az elektronikus hatások szabadságával különböző terekben, izgalmas művészeti helyszíneken.

A meghívó nagyon csalogató volt, mert idén olyan nemzetközi sztárok érkezését ígérték, mint a Tower of Power legendás fúvós-funk formációja, Avishai Cohen izraeli nagybőgős, valamint a fiatal jazzgeneráció feltörekvő nevei: Theo Croker, Yussef Dayes és Lucia Cadotsch Speak Low.

Be kell vallanom, hogy ottlétünk alatt minden este éjfél előtt nem kerültünk ágyba, de nem csak mi, hanem a város lakói és a világ minden tájáról ide érkező jazzrajongók se tértek nyugovóra. A román és regionális előadók sem hiányoztak: az új arcát mutató jazz-elektronika és kísérleti hangzások gondoskodtak arról, hogy a fesztivál igazi zenei utazássá váljon.

Temesvár szlogenje szabad város, szabad szellem

Temesvár hivatalos turisztikai szervezete 2023 januárja óta működik, a Visit Timişoara szlogenjét a Szabad város. Szabad szellemiség nem véletlenül választották, ez arra a történelmi pillanatra utal, hogy amikor Romániában 1989. decemberében a kommunista hatalom végóráiban Temesvár vívta ki elsőként a szabadságát.

Ahogy a megnyitó előtti fogadáson is elhangzott, a magyar Paloznaki Jazzpiknik és a temesvári JazzX Festival között évek óta szoros kapcsolat van: nemcsak hangulatban, hanem a programokban is. Mindkettő a minőségi jazz, soul és funk köré épül, igényes, mégis laza atmoszférában. Idén is lesznek olyan előadók, akik mindkét rendezvényen fellépnek, így a két fesztivál között egyfajta zenei híd is épül.

Egész nap hallottuk, ahogy a zenészek próbálnak estére, közben mi a várost jártuk idegenvezetőnkkel. Ismerkedtünk a történelmet idéző épületekkel, miközben rácsodálkoztunk a lila villamosokra, azon gondolkodva, milyen lenne, ha Pesten is lenne egy-két lila villamos.

A szervezők remek munkát végeztek, hiszen nem csak a fesztiválra érkeztek kíváncsi emberek, hanem a Contemporary Art Biennial – Art Encounters a kelet-közép-európai kortárs művészet egyik legizgalmasabb eseményeire is. Külön érdekesség, hogy nem zárt terekben zajlik: galériák közterek válnak művészeti helyszínné, így minden látogatás egyfajta felfedezőút is egyben.

Idegenvezetőnk arra hívta fel a figyelmünket Székely László műépítész munkásságára, aki a budapesti Műegyetemen diplomázott, és fő alkotásai Temesvárhoz kötik. Itt 1903-tól a polgármesteri hivatal műszaki osztályának műépítésze volt. Magántervező-irodájából indultak el azok a tervek, amelyek meghatározták a város arculatát, magánvillák, iparcsarnokok tervei születtek a 20. század első évtizedeiben. Nevéhez fűződik a vízerőmű, a tűzoltó-laktanya, a kereskedelmi iskola, a Hungária fürdő, gyárvárosi görögkeleti templom és sok iskola.

Megtudtuk azt is, hogy Temesváron végezték ki Dózsa Györgyöt az 1514-es parasztháborúba torkollott keresztes hadjárat katonai vezetőjét, a hagyomány és néphit szerint azon a helyen, hol a városból a Józsefvárosba vezető főút mellett a Boldogságos Szűz képe áll. Néhány évig Temesvár volt Magyarország fővárosa, királyi székhelye 1323-ig, amíg I. Károly innen kiindulva vissza nem tudta foglalni a királyságot.

Klapka György szülőháza

A Szabadság-tér közelében áll Klapka György szülőháza, melynek emléktáblán a következő szöveg található: „E HÁZBAN SZÜLETETT AZ 1848-49-ES MAGYAR SZABADSÁGHARC HONVÉDTÁBORNOKA KLAPKA GYÖRGY 1820-1892 GENERALUL REVOLUŢIEI MAGHIARE DIN 1848-49 S-A NĂSCUT ÎN ACEASTĂ CASĂ”

De nemcsak rá hívja fel a figyelmet emléktábla, a Bólyai utca sarkán többnyelvű emléktábla hirdeti, hogy Bolyai János 1823. november 3-án ebből a házból adta hírül világraszóló geometriai felfedezéseit.

Az ország legnagyobb egybefüggő sétálóövezetén sétáltunk, éttermekben, kávézókban, virágos tereken jártunk napközben, látszik, hogy nyitott, barátságos hangulatú város. Temesvár 2023-ban Európa Kulturális Fővárosa volt, mintegy 200 kisebb-nagyobb szálloda működik, a szállodai kapacitás 5-8 ezer ágyat ölel fel, és épülőfélben van négy újabb szálloda is.

A Scotland Yard csülkei

Egy csülök mindig csábító. Na de egy olyan, amit a Scotland Yard étlapja kínált, nem lehet ellenállni, ráadásul négyen is falatoztunk belőle, a többi megrendelt finomságok mellett. Ha olyan helyet akarunk, ahol sokat és jól lehet enni üljünk le a vendégváró asztalokhoz, és nézzük mit kínálnak.(íhttps://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g298478-d12732014-Reviews-The_Scotland_Yard-imisoara_Timis_County_Western_Romania_Transylvania.html)

Temesváron van Románia legnagyobb sétálóövezete, amely 34 utcára, 3 nagy és 3 kisebb térre terjed ki, és az országban egyedül itt működik három különálló és különböző nyelven – románul, németül és magyarul – játszó színház. Az Operaházból sétálva futottunk bele a napernyős utcába, amely egyre népszerűbb, itt a napernyőkön kívül, virágcsokrok is fokozzák a sétálók kedvét arra, hogy megörökítsék egymást és az utcát.

Szintén népszerű egy szökőkút, melyre a forradalomban részt vett lakosok nevét vésték fel. és amiből a melegben többen töltik fel kulacsaikat jéghideg vízzel.

A Román Nemzeti Opera épülete közelében található az utolsó, teljes egészében befejezett Makovecz Imre-templom. Néhány a város műemléképületei közül: Barokk Palota, szerb ortodox székesegyház, szerb ortodox püspöki palota, Brück-palota, Lloyd-palota, Steiner Miksa-palota, Kultúrpalota, Városháza, Hunyadi-kastély, Mária Terézia-bástya. A múzeumok közül kiemelkedik a Szépművészeti Múzeum, az 1989-es forradalom múzeuma, a régi vízművekben kialakított, csodálatos ipari műemléket képviselő Víz Múzeuma, a Bánsági Falumúzeum, a Nemzeti Történeti Múzeum, valamint a Kommunista emlékezet Múzeuma.

Temesvár kávéházi kultúráját meghatározza, hogy Illy Ferenc, a presszógép feltalálója a városban született, 6 pörkölőüzem és több, mint 20 kávézó működik a városban. Vacsorát a Casa Bunicii kínált, ahol a helyi konyha, a hagyományos ételek és a hagyományos főzési technika várt. Szinte mindent házilag állítanak elő, és nem használnak semmilyen mesterséges vagy kész alapanyagot. A belső teret otthonos módon alakították ki. a gyerekek számára van egy belső és egy külső játszótér, valamint egy különleges vonat-animátor, aki vacsoraidőben játszik velük. (https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g298478-d2043571-Reviews-Casa_Bunicii_Garden-Timisoara_Timis_County_Western_Romania_Transylvania.html) Dan Jakabházi marketing manager, aki végig kísérte utunkat, Temesvár kulináris oldalát mutatta be, elsőként azt a belvárosi területet, amelynek utcáin és terein egymás mellett sorakoznak a teraszos kávéházak, pubok és éttermek. A mindig élettel teli városrészben tucatnyi ország konyhája képviselteti magát – van közöttük többféle ázsiai, szerb, olasz (egyesek szerint Olaszországon kívül itt lehet enni a legjobb olasz ételeket) és vegetáriánus; a magyar sajnos „hiánycikk".- mondta. Az Opera mellett elhaladva egy rövid sétálóutca végén eljutottunk a Szabadság térre, ahol önkormányzati intézmények, iskolák találhatók. A tér a gyalogosoké, igaz az egyik szélén egy-egy villamos megy el. Temesvár a monarchiában az első város volt, mely 1857-ben a légszeszvilágítást életbe léptette, és itt alkalmazták 1884-ben először az elektromos fényt az utcák világítására. Felejthetetlen ebédet ettünk a Beraria 700-ban, mely az egész óvárost körül ölelő várfal-rendszer ölelésében volt. Aki Temesvárra érkezik, nem utazhat tovább anélkül, hogy néhány órára meg ne állna a Beraria 700-ban, amely a régi erőd 700-as terén található, közvetlenül a város központjában. Egy olyan hely, amely őrzi a régi idők autentikus báját, amelyet kemény munkával és minden részletre való odafigyeléssel értek el, ahol a helyiek „otthon érzik magukat", a látogatók pedig visszatérni vágynak. Bánáti és erdélyi, de szerbiai és magyarországi hagyományos specialitásokat is készítünk. A több mint 250 férőhelyes kapacitásukkal lehetőséget kínálunk vállalati rendezvények, bankettek, ünnepi vacsorák, ünnepségek és születésnapok szervezésére is alkalmas. (https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g298478-d10662087-Reviews-Beraria_700-Timisoara_Timis_County_Western_Romania_Transylvania.html