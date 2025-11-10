Tényleg okosak, ráadásul megfizethetők: Hama Smartwatch okosóra teszt

A Hama Smartwatch 5000 és 5010 modellek a költséghatékonyság és a megbízható funkcionalitás tökéletes egyensúlyát kínálják azok számára, akik belépnének az okosórák világába, vagy egy egyszerű, de sokoldalú társat keresnek a mindennapokra. A két modell közötti különbség szinte kizárólag a dizájnban rejlik, így mindenki megtalálhatja a stílusához illő változatot.

Képzeljük el: reggel felkelünk, a karunkra pillantunk, és máris tudjuk, hány lépést tettünk meg az éjszakai forgolódás alatt, mennyit aludtunk mélyen, és ma este milyen edzéssel robbanthatjuk szét a kalóriákat. A Hama legújabb okosórái, a Smartwatch 5000 és 5010 sorozat, a klasszikus okosóra és a fitneszkarkötő között egyensúlyoz, miközben azt üzeni, hogy a prémium funkcióknak sem muszáj csillagászati árral járniuk. Tesztünk végeredménye, hogy ezek az órák pont annyit adnak, mint amennyit ígérnek: azt, hogy aki viseli, jobban érezze magát a bőrében.

Hama Smartwatch 5000

Dizájn: unisex egyszerűség, ami stílusos

Első ránézésre a Hama órái olyanok, mint egy jól szabott farmer: nem hivalkodóak, de bármihez passzolnak. A 5000-es modell szögletes, férfias vonalakkal, fekete vagy rózsaarany színben pompázik – tökéletes, ha szeretjük a letisztult, irodai eleganciát. A 5010-es viszont kerek, nőies ívekkel, ezüst vagy rózsaarany árnyalatban, ami finomabb csuklót ölel körbe. De mivel a belső tartalom ugyanaz, a különbség pusztán ízlés kérdése.

A ház műanyag, a szíj szilikon – de miközben ez a praktikum és a költséghatékonyság jegyében született, a szíjat bármikor lecserélhetjük egy elegánsabbra, ha úgy tartja kedvünk. Méretileg mindkét óra kompakt (a szögletes 1,65 colos TFT-kijelzője és a kerek 1,38 colos kijelzője nagyjából azonos szélességű), így akár vékonyabb női, akár erősebb férfi csuklóra is tökéletesen simul. A jobb oldali korona-gomb intuitív: forgathatjuk a menük között, nyomkodhatjuk a funkciókhoz – és betanulás nélkül minden azonnal működik.

Akkumulátor: egy hétig bírja, mint a kitartó edzőpartner

Ha valaki utálja a napi töltögetést, ezek az órák a biztosan a barátai lesznek. A 300 mAh-s akku hétnapos üzemidőt ígér – és ezt tartja is, ha nem tesszük ki extrém, folyamatos használatnak. A sötét alapállapot energiatakarékos csoda: csak akkor villan fel a képernyő, ha felemeljük a kezünket (vagy megérintjük), és kültéren is bírja a strapát a 450 nites fényerővel. Töltés? Kb. 2,5 óra egy speciális mágneses kábellel, ami a dobozban lapul – USB-adaptert viszont külön kell beszereznünk, ha az nincs kéznél.

Funkciók: a telefon kiterjesztése a zsebben

Ezek az órák nem szólójátékosok: Bluetooth-on tapadnak a telefonra (Android vagy iOS, mindegy), és onnan szívják magukba az adatokat. Mindezt úgy, hogy a sportolásnál egyedül is boldogulnak – lépésszámláló, pulzusmérés, 100-féle edzésmód (futás, úszás, jóga, még a asztalitenisz is!) – mind magától működik. Az ingyenes Hama Fit app pedig a grafikonokkal, fejlődési görbékkel, célkitűzésekkel éppúgy motivál, mint egy személyes coach. Az appban megcélozhatjuk a napi lépéseket vagy kalóriákat, és nézhetjük, ahogy a grafikonok mutatják az előrehaladást. Az IP68-as víz- és porállóság miatt a telefonok az edzést esőben, izzadva is bírják – úszhatunk is velük, csak ne merüljünk 1,5 méternél mélyebbre.

Hama Smartwatch 5010

Az új Hama okosórák a mikrofon és hangszóró tekintetében is mindent tudnak, így akár bevásárlás közben is anélkül beszélhetünk a főnökkel, hogy előkapnánk a mobilt. Értesítések? Minden: WhatsApp, Instagram, email – rezgéssel jelzi, és soknál még az üzenet szövegét is megmutatja. Ha viszont kizárnánk a külvilágot, a “Ne zavarj” mód egy érintéssel lecsendesíthetünk mindent. Zene? Spotify, Apple Music – indítsuk, állítsuk a hangerőt, lépkedjünk a dalok között, mintha a karunk lenne a távirányító.

Egészségfigyelés: Nem csak számol, értelmez is

Ezek az órák nem csak adatgyűjtő robotok, hanem igazi egészségtársak. Pulzus, lépések, elégetett kalóriák – ez az alap. De figyelik a stresszszintet, a véroxigént, és az alvást részletesen elemzik: könnyű, mély, REM fázisok, plusz az ébredések száma.

Végső soron a Hama 5000 és 5010 maga a tökéletes kompromisszum, ami ár-értékben verhetetlen: funkciók bőséggel, dizájn visszafogottan elegáns, üzemidő rekord – olcsó belépő a smart életbe. Aki kipróbálja elégedetten nyugtázhatja, hogy a karja még soha nem volt okosabb.

Kocsis Erika