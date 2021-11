Tippek, hogy ne legyen fekete nap a Black Friday

A nagy leárazások és különösen a karácsonyi előrohamnak számító Black Friday – ami magyarosan, előtte és utána is meghosszabbított kedvezményeket ígér – a nagy akciók ellenére is komoly veszteségeket okozhat, ha nem figyelünk eléggé. Íme hát a kereskedők tapasztalatai alapján összegyűjtött jótanácsok a sikeres vásárláshoz.

1. Korán kell kezdeni. Az általunk megkérdezett elemzők egyetértenek abban, hogy idén különösen jó stratégia lesz korán kezdeni a fekete pénteki vásárlást, mert a sláger termékek ezúttal is gyorsan elfogyhatnak. Ha pedig lemaradunk a kedvezményes üzletről, még az is előfordulhat, hogy a legkapósabb termékek – például a PS5, Xbox Series S vagy Series X, vagy a Nintendo Switch OLED – karácsony előtt már nem is érkeznek meg időben a küszöbre.

2. Hagyja ki a bolti leárazásokat, vásároljon online. Egyes szakértők szerint annak ellenére, hogy valószínűleg idén is lesznek bolti akciók, messze kevesebbre számítanak, mint a Covid előtti időszakban. Már csak azért is, mert a kisebb forgalom és az árfolyamromlás miatti visszafogott készletezés mellett az egyes üzletek áruválasztéka is kisebb, mint régebben. A másik oldalon viszont a kiskereskedők több akciót kínálnak majd online, mint az üzletekben. Az online vásárlók ráadásul az ingyenes házhozszállítással, vagy a későbbi, ingyenes boltba szállítással időt és energiát is spórolhatnak a pénzügyi megtakarítás mellett. Ennek kapcsán még a Black Friday szülőhazájának számító USA kereskedői körében is általános nézet, hogy a kizárólag az üzleteken belüli őrült – nem ritkán tragikus eseményekkel végződő – fekete péntek reggeli akciók napjai valószínűleg a végéhez közelednek, vagy már a véget is értek.

3. Használjon weboldalakat és alkalmazásokat. Ahhoz, hogy megítélhessük, mennyire jók az egyes kedvezmények, nyomon kell követnünk az árakat a Black Friday előtt és közben is. Ehhez azonban ma már nem kell üzletről üzletre járni, sőt még a weboldalakat sem kell egyesével összevetni, mert vannak olyan árösszehasonlító oldalak, amelyek ezt megtszik helyettünk. Más kérdés, hogy Magyarország még ebben sem Amerika, vagy Nyugat-Európa – ahol még a QR-kódok beolvasásához is kötődik ár összehasonlító alkalmazás – ezért annak ellenére, hogy az árösszehasonlító oldalak kényelmet adnak, de ha valóban a legjobb ajánlatot keressük, nemcsak korán kell kezdenünk a vásárlást, de magunknak kell körbefürkésznünk a neten. Már csak azért is, mert a Black Friday idején a legjobb ajánlatok gyakran olyan – jórészt kifutó – modelleket tartalmaznak, amelyek más üzletekben nem elérhetők, vagy már az év korábbi szakaszában sem voltak sehol sem találhatók. Emellett, mivel egyre több üzletlánc már saját alkalmazással, appal is igyekszik magához láncolni a vásárlókat, a különféle appokon felkínált egyedi kedvezményeket is érdemes megnézni.

4. Ne kapkodjon, hogy ne veszítsen. A Black Friday a kedvezmények mellett a vevőkre gyakorolt pszichológiai nyomásról is szól. Arról, hogy a vevő úgy érezze, azonnali és megismételhetetlenül jó üzletet köt, amit egyszerűen nem szabad kihagyni. Éppen ezért csak hideg fejjel szabad belekezdeni a fekete pénteki vásárlásnak és már előtte hasznos végig gondolni, hogy mire és miért van szükségünk. Végiggondolva szinte bármilyen alternatívát azért, hogy a váratlan, úgynevezett impulzus vásárlás kapcsán se döntsünk rosszul. Szakértők ugyanis tipikus jelenségnek tartják, hogy a kedvezmény látványától megmárorosodott vevők gyakran olyan termékeket is megvesznek, amire valójában soha nem volt és nem is lesz szükségük. Vagyis nem, hogy nem sprórolnak, de ezzel még el is veszítik a pénzüket.

5. Állítson össze egy költségvetést – és tartsa is magát hozzá, úgy, hogy nem esik közben a bankkártyacsapdába. Ezt, amennyire egyszerűen hangzik, annyira nehéz betartani, amikor a kétszámjegyű leértékeléseket látjuk. De a fekete pénteki leárazások, különösen a korlátozott mennyiségben elérhető akciók nem kis részben arra szolgálnak, hogy rávegyék a vevőt, hogy megvegyen olyan dolgokat, amelyeket valójában nem is akart. Ez az izgalom könnyen túlköltekezéshez vezet. Ezért érdemes előre eldönteni, hogy mit és mennyibe szeretne elkölteni a fekete péntekivásárlásokra és igyekezzen ellenállni az impulzusvásárlásnak. Különösen akkor, ha nem biztos benne, hogy az adott üzlet mennyire jó. A bankkártyás és különösen a hitelkártyák elterjedésével még a korábbiaknál is nagyobb a kiköltekezés veszélye, mert az ember sem az üzletben, sem a számítógép, telefon előtt ülve sem érzi a pénz elköltésének súlyát. Ezért kell még nagyobb önfegyelem, hogy ne költekezzünk túl és főként ne menjünk bele olyan hitelkártyás vásárlásba, amit ha nem tudunk időben visszafizetni, még az extra kamat is megdrágít.

6. Ne azonnal döntsön. Az online vásárlás azzal az előnnyel is együtt jár, hogy nem kell azonnal dönteni. Tegye a termékeket a virtuális kosárba, ha olyan árat lát, majd gyorsan nézze meg, más kiskereskedők webhelyeit, hogy megbizonyosodjon arról, hogy valóban különleges-e az ár. De ne feledje, azzal, hogy egy terméket a kosárba tesz, még nem foglalta le azt – ahhoz le kell adnia a megrendelését, és visszaigazolást kell kapnia arról.

7. Használja a hűségprogramokat. Az üzletek hűségprogramjai között lehet olyan, amelyik korai hozzáférést biztosítanak a tagoknak a kedvezményekhez, a kuponokhoz és/vagy jutalmat biztosít a megvásárolt termékek után.

8. Legyen jelen a közösségi oldalakon. A kedvenc kiskereskedői Facebook-, Instagram- és Twitter-oldalai remek lehetőséget nyújtanak arra, hogy értesüljön az exkluzív ajánlatokról és akciókról. A kiskereskedők a fekete pénteki kedvezményekkel és az árengedményekkel kapcsolatban gyakran különleges figyelmeztetésekkel is jutalmazzák azokat a vásárlókat, akik kedvelik vagy követik őket.

9. Előzetesen ellenőrizze az összes üzlet szabályzatát. Mindig jó, ha ismerjük egy üzlet ármegfelelési és visszavételi irányelveit, különös tekintettel az akciós termékekre vonatkozó irányelvekkel. Nehogy utólag kerüljönk olyan helyzetbe, hogy a cégesen megvásárolt terméket már másnap sem veszik vissza azért, mert csak a magánszemélyeknek jár az elállási kedvezmény. Vagy magánszemélyként meg kelljen küzdenünk azért, hogy kupon helyett készpénzt kapjunk vissza.

10. Döntsünk okosan az áruátvételről. Annak ellenére, hogy a nagyobb értékű termékeket majdnem minden online shop ingyen házhoz szállítja, az olcsóbb termékeknél nagyon is érdemes megnézni, mikor járunk jobban: ha az üzletben vesszük át az árut – ami nem mindenütt ingyenes -, vagy futárpontra, esetleg otthonra szállíttatjuk. Mert lehet ugyan, hogy a házhoz szállítás kicsit drágább, de ha az időt és a benzin árát is belevesszük, már mást mutat a kép.

10+1. Ha az online helyett a fizikai vásárlás mellett döntünk, mindig figyeljünk a járványügyi előírásokra és a saját egészségünk mellett másokét is óvjuk.

Kocsis Erika