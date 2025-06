Tizedik alkalommal választották Európa legjobb légitársaságának a Turkish Airlines-t

A világ legtöbb országába repülő légitársaságaként ismert Turkish Airlines ismét megerősítette vezető szerepét a nemzetközi légiközlekedési iparágban: a 2025-ös Skytrax World Airline Awards díjátadón tizedik alkalommal nyerte el az „Európa legjobb légitársasága” címet.

A légiközlekedés Oscarjaként is emlegetett díjátadó ünnepséget június 17-én rendezték meg a párizsi Lég- és Űrmúzeum történelmi falai között. A déli régió legjobb légitársaságának is megválasztott török nemzeti légitársaság számos további rangos elismerésben is részesült.

A Turkish Airlines elnyerte a Világ legjobb üzleti osztályú fedélzeti cateringje, Európa legjobb üzleti osztálya, Dél-Európa legjobb üzleti osztálya és az Európa legjobb üzleti osztályú fedélzeti cateringje díjakat, amelyek a prémium kabinokban nyújtott kiemelkedő szolgáltatási színvonalat tükrözik. A légitársaság ezen felül elnyerte az Európa legjobb turistaosztálya és az Európa legjobb turistaosztályú fedélzeti cateringje címeket is, ezzel is bizonyítva elkötelezettségét a magas színvonalú utazási élmény biztosítása mellett minden osztályon. Ezek az elismerések, összesen nyolc díj, ismét megerősítik a Turkish Airlines erős pozícióját a globális légiközlekedési szektorban, valamint vezető szerepét a régióban.

Ezeket a díjakat nemzetközi utasok millióinak közvetlen visszajelzései alapján ítélik oda, így valódi mérőszámot jelentenek az utaselégedettség tekintetében. A Turkish Airlines kiváló szolgáltatási minőségének, páratlan útvonalhálózatának és a Turkish DO&CO-val közösen megalkotott fedélzeti gasztronómiai élményének ismételt elismerése jól tükrözi a légitársaság töretlen elkötelezettségét vendégei iránt.

A díjak kapcsán a Turkish Airlines igazgatótanácsának és végrehajtó bizottságának elnöke, Prof. Ahmet Bolat így nyilatkozott: „Mérhetetlen büszkeség számunkra, hogy utasaink ismét Európa legjobb légitársaságának választottak bennünket. Ez az elismerés – a többi díjjal együtt – csapatunk fáradhatatlan munkájának és szenvedélyének bizonyítéka. Munkánkat a török vendégszeretet hagyományai vezérlik, és szívből köszönjük utasainknak és a Skytrax szervezetnek, hogy megerősítették elkötelezettségünket a kiválóság iránt. Továbbra is azért dolgozunk, hogy világszerte felejthetetlen utazási élményeket nyújtsunk vendégeinknek.”

A Skytrax vezérigazgatója, Edward Plaisted hozzátette: „Örömmel látjuk, hogy a Turkish Airlines nyolc díjat is elnyert a 2025-ös World Airline Awards keretében, köztük az Európa legjobb légitársasága, a legjobb üzleti osztályú catering, valamint a Dél-Európa legjobb légitársasága címeket. A Turkish Airlines olyan gondosan kialakított szolgáltatást nyújt, amely mélyen rezonál az utasokkal – a vendégszeretettől kezdve a fedélzeti étkezések minőségéig. Az eredmények újfent megerősítik a légitársaság vezető szerepét a régióban, valamint stabil jelenlétét a világ élvonalában.”

A hat kontinensre kiterjedő, folyamatosan bővülő útvonalhálózatával – amelyért Guinness-rekord is illeti –, a Turkish Airlines a török vendégszeretet szellemiségét testesíti meg, miközben továbbra is az élen jár a fenntarthatóság és a technológiai innováció területén a légi közlekedésben. A légitársaság növekvő nemzetközi jelenléte biztosítja, hogy a jövőben is irányt mutasson az ágazatban.