Több a téves utalás és bankkártyás fizetés a karácsonyi időszakban – figyelmeztet a szakértő

Ha az utalás már teljesült – amire az azonnali utalási rendszer miatt jó esély van – akkor a bank nem vonhatja vissza azt, ám a címzett köteles a pénzt visszautalni, mert a Polgári Törvénykönyv szerint jogalap nélküli gazdagodásnak számít. Ha a címzett nem egyezik bele vagy nem reagál a bank megkeresésére, akkor polgári jogi úton követelhető vissza a pénz, miután a bank kiadta az adatait.