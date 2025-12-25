Több ezer adag ételt kapnak idén is a rászorulók

Az év végén, az ünnepek közeledtével egyre több szervezet hirdeti meg karácsonyi jótékonysági akcióját a rászorulók megsegítésére a téli időszakban. A legtöbb kampány néhány hétre fókuszál, de vannak olyan vállalkozások is, amelyek alapvető filozófiájuk részeként, évek óta kitartóan, folyamatosan támogatják a nélkülözőket. A közétkeztetés területén 20 éves múlttal rendelkező családi vállalkozás, a Julienne Kft. is egyike azoknak, akik szinte az év minden napján, rendszerszinten segítik a rászorulókat, ott, ahol éppen igény van rá.

A közétkeztetés és munkahelyi étkeztetés terén nagy múlttal rendelkező vállalat elkötelezettsége a segítségnyújtásban a kezdetek óta szerves része a működésnek.

„Családi vállalkozás lévén mélyen érint minket a szegénység és a súlyos, sokszor gyógyíthatatlan betegségben szenvedő emberek, gyerekek sorsa” – fogalmaz a cég. „A kezdetektől segítjük ingyen étellel, rendezvényeik, családi összejöveteleik megszervezésével a rászorulókat, illetve a támogatásukkal foglalkozó jótékonysági szervezeteket.”

A Julienne Kft. karitatív tevékenysége hosszú évekre nyúlik vissza. „Már a cég indulásakor édesanyám éveken keresztül minden eladott adag után 5 forintot ajánlott fel a Dévény Anna Alapítványnak. Később, több mint 10 éven át a Máltai Szeretetszolgálatot támogattuk azzal, hogy naponta plusz 100 adag ebédet főztünk, amelyeket hajléktalan otthonokba szállítottunk” – idézte fel Escusol Szőcs Julianna, a Julienne Kft. kereskedelmi igazgatója.

A társaság beszámolt arról is, hogy a cég hosszú évek óta kapcsolatban áll az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvánnyal, támogatva eseti rendezvényeiket, amelyek célja, hogy forrásokhoz jussanak céljaik eléréshez.

„A szociális étkeztetési partnereiken keresztül is rendszeresen biztosítunk ingyen ételt és támogatást átmeneti otthonoknak, hajléktalanszállóknak egyaránt, akár 100 adag töltött káposztával, vagy azzal, hogy néhány hétre átvállaljuk a konyhájuk üzemeltetését. Olyan szervezeteknek nyújtunk segítséget, mint az Ökumenikus Segélyszervezet, a Budaörsi Mentőszolgálat vagy Üdvhadsereg” – sorolták.

Januárban is szükség van segítségre

Az elmúlt évben a Julienne Kft. nagyszabású karácsonyi akciót hajtott végre a Budapest Bike Maffiával közösen, amelynek során díszvacsorát szerveztek egy női szállón, ahol a hölgyek fodrász és kozmetikus segítségével szépülhettek, emellett 1500 adag dobozolt ételt juttattak el a rászorulóknak.

„Idén szintén a Budapest Bike Maffiával egyetértésben, januárra időzítünk egy nagyszabású akciót és ételosztást, hiszen fontos, hogy a rászorulók az ünnepek elmúltával, a legnagyobb hidegben is számíthassanak ránk” – hangsúlyozta kereskedelmi igazgató.

A Julienne Kft.jövőbeni tervei között szerepel az élelmiszer-hulladék csökkentése és a megmaradt ételek hasznosításának kiterjesztése. Bár a szigorú élelmiszerbiztonsági és jogszabályi előírások komoly szervezést igényelnek, a cég már megkezdte az egyeztetést a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel. A cél, hogy a konyhákon keletkező felesleg ne hulladékként végezze, hanem eljusson a rászorulókhoz. Ezzel a projekttel a Julienne Kft. a társadalmi felelősségvállalás és a fenntarthatóság terén is szeretne példát mutatni az új évben is.