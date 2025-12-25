Kezdőlap Fókuszban Több ezer adag ételt kapnak idén is a rászorulók
FókuszbanHírek
No menu items!

Több ezer adag ételt kapnak idén is a rászorulók

Bódi Ágnes

Fotók (forrás: Julienne Kft., Budapest Bike Maffia)

Az év végén, az ünnepek közeledtével egyre több szervezet hirdeti meg karácsonyi jótékonysági akcióját a rászorulók megsegítésére a téli időszakban. A legtöbb kampány néhány hétre fókuszál, de vannak olyan vállalkozások is, amelyek alapvető filozófiájuk részeként, évek óta kitartóan, folyamatosan támogatják a nélkülözőket. A közétkeztetés területén 20 éves múlttal rendelkező családi vállalkozás, a Julienne Kft. is egyike azoknak, akik szinte az év minden napján, rendszerszinten segítik a rászorulókat, ott, ahol éppen igény van rá.

A közétkeztetés és munkahelyi étkeztetés terén nagy múlttal rendelkező vállalat elkötelezettsége a segítségnyújtásban a kezdetek óta szerves része a működésnek.

„Családi vállalkozás lévén mélyen érint minket a szegénység és a súlyos, sokszor gyógyíthatatlan betegségben szenvedő emberek, gyerekek sorsa” – fogalmaz a cég.  „A kezdetektől segítjük ingyen étellel, rendezvényeik, családi összejöveteleik megszervezésével a rászorulókat, illetve a támogatásukkal foglalkozó jótékonysági szervezeteket.”

A Julienne Kft. karitatív tevékenysége hosszú évekre nyúlik vissza. „Már a cég indulásakor édesanyám éveken keresztül minden eladott adag után 5 forintot ajánlott fel a Dévény Anna Alapítványnak. Később, több mint 10 éven át a Máltai Szeretetszolgálatot támogattuk azzal, hogy naponta plusz 100 adag ebédet főztünk, amelyeket hajléktalan otthonokba szállítottunk” – idézte fel Escusol Szőcs Julianna, a Julienne Kft. kereskedelmi igazgatója.

A társaság beszámolt arról is, hogy a cég hosszú évek óta kapcsolatban áll az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvánnyal, támogatva eseti rendezvényeiket, amelyek célja, hogy forrásokhoz jussanak céljaik eléréshez.

„A szociális étkeztetési partnereiken keresztül is rendszeresen biztosítunk ingyen ételt és támogatást átmeneti otthonoknak, hajléktalanszállóknak egyaránt, akár 100 adag töltött káposztával, vagy azzal, hogy néhány hétre átvállaljuk a konyhájuk üzemeltetését. Olyan szervezeteknek nyújtunk segítséget, mint az Ökumenikus Segélyszervezet, a Budaörsi Mentőszolgálat vagy Üdvhadsereg” – sorolták.

Januárban is szükség van segítségre

Az elmúlt évben a Julienne Kft. nagyszabású karácsonyi akciót hajtott végre a Budapest Bike Maffiával közösen, amelynek során díszvacsorát szerveztek egy női szállón, ahol a hölgyek fodrász és kozmetikus segítségével szépülhettek, emellett 1500 adag dobozolt ételt juttattak el a rászorulóknak.

„Idén szintén a Budapest Bike Maffiával egyetértésben, januárra időzítünk egy nagyszabású akciót és ételosztást, hiszen fontos, hogy a rászorulók az ünnepek elmúltával, a legnagyobb hidegben is számíthassanak ránk” – hangsúlyozta kereskedelmi igazgató.

A Julienne Kft.jövőbeni tervei között szerepel az élelmiszer-hulladék csökkentése és a megmaradt ételek hasznosításának kiterjesztése. Bár a szigorú élelmiszerbiztonsági és jogszabályi előírások komoly szervezést igényelnek, a cég már megkezdte az egyeztetést a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel. A cél, hogy a konyhákon keletkező felesleg ne hulladékként végezze, hanem eljusson a rászorulókhoz. Ezzel a projekttel a Julienne Kft. a társadalmi felelősségvállalás és a fenntarthatóság terén is szeretne példát mutatni az új évben is.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Az Ericsson szerint 2031 végére a mobil-előfizetések mintegy kétharmada 5G lesz

Az Ericsson várakozásai szerint az 5G 2027-re, kilenc évvel a bevezetése után, megelőzi a 4G-t, és domináns globális kommunikációs szabvánnyá válik.
Tovább
Agrár

Karácsonyi ajándéknak is kiváló választás a magyar bor

Jól sikerült az idei szüret, a hazai szőlőtermelők a száraz nyárnak köszönhetően kiváló minőségű szőlőt takaríthattak be.
Tovább
Hírek

Így készül Bécs a szilveszterre

A Városháza téren felállított nagyszínpadon bemutatott "Best of Eurovision" show, valamint az éjfélkor elindított "Eurovision Countdown Clock" visszaszámláló óra látványos gesztus, de egyben világos üzenet is: az Eurovíziós Dalfesztivál egy teljes évre kiterjedő városstratégiai projekt.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Több ezer adag ételt kapnak idén is a rászorulók

Fókuszban
Az elmúlt évben a Julienne Kft. nagyszabású karácsonyi akciót hajtott végre a Budapest Bike Maffiával közösen, amelynek során díszvacsorát szerveztek egy női szállón, ahol a hölgyek fodrász és kozmetikus segítségével szépülhettek, emellett 1500 adag dobozolt ételt juttattak el a rászorulóknak.
Tovább

Az Ericsson szerint 2031 végére a mobil-előfizetések mintegy kétharmada 5G lesz

Gazdaság
Az Ericsson várakozásai szerint az 5G 2027-re, kilenc évvel a bevezetése után, megelőzi a 4G-t, és domináns globális kommunikációs szabvánnyá válik.
Tovább

Karácsonyi ajándéknak is kiváló választás a magyar bor

Agrár
Jól sikerült az idei szüret, a hazai szőlőtermelők a száraz nyárnak köszönhetően kiváló minőségű szőlőt takaríthattak be.
Tovább

CPI Hotels új design szállodát nyit Budapesten

Turizmus
Európa egyik vezető szállodacsoportja, a CPI Hotels a.s. tovább erősíti jelenlétét a magyar piacon: büszkén jelenti be a vadonatúj Mamaison Vibe Hotel Downtown Budapest megnyitását.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Fókuszban

Több ezer adag ételt kapnak idén is a rászorulók

Az elmúlt évben a Julienne Kft. nagyszabású karácsonyi akciót hajtott végre a Budapest Bike Maffiával közösen, amelynek során díszvacsorát szerveztek egy női szállón, ahol a hölgyek fodrász és kozmetikus segítségével szépülhettek, emellett 1500 adag dobozolt ételt juttattak el a rászorulóknak.
Tovább
Gazdaság

Az Ericsson szerint 2031 végére a mobil-előfizetések mintegy kétharmada 5G lesz

Az Ericsson várakozásai szerint az 5G 2027-re, kilenc évvel a bevezetése után, megelőzi a 4G-t, és domináns globális kommunikációs szabvánnyá válik.
Tovább
Agrár

Karácsonyi ajándéknak is kiváló választás a magyar bor

Jól sikerült az idei szüret, a hazai szőlőtermelők a száraz nyárnak köszönhetően kiváló minőségű szőlőt takaríthattak be.
Tovább
Hírek

Így készül Bécs a szilveszterre

A Városháza téren felállított nagyszínpadon bemutatott "Best of Eurovision" show, valamint az éjfélkor elindított "Eurovision Countdown Clock" visszaszámláló óra látványos gesztus, de egyben világos üzenet is: az Eurovíziós Dalfesztivál egy teljes évre kiterjedő városstratégiai projekt.
Tovább
Gazdaság

Vaddisznók a városban: ki fizet, ha kárt okoznak?

A Bank360 kérdésére a biztosító azt is elárulta, hogy az elmúlt 3-5 évben a vadállatok által okozott károk száma nagyjából stagnált, leszámítva két kiugró évet, 2022-őt és az idei évet, amikor is nagyjából másfélszer annyi káresemény történt, mint előtte általában.
Tovább
Fogyasztóvédelem

Fényfüzéreket és karácsonyi dekorációs eszközöket vizsgáltak

Díszvilágítási füzéreket, valamint karácsonyi dekorációs villamossági termékeket vizsgált a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság akkreditált laboratóriuma: az 58 különböző féle termékből 56 bizonyult veszélyesnek.
Tovább
Gazdaság

NAV: jövőre megduplázódik a családi adókedvezmény

A kedvezmény igénybevételéhez január első napjaitól elérhető az adóelőleg-nyilatkozat, amit legegyszerűbben elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet beadni, de papíron is leadható a munkáltatónál, kifizetőnél.
Tovább
Bank

Nagy év végi hajrá várható a bankfiókokban és a földhivatalokban!

Fontos, hogy az igazgatási szünet nem számít bele az ingatlanügyi és egyéb földhivatali eljárások ügyintézési határidejébe.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább
Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Több ezer adag ételt kapnak idén is a rászorulók

Az elmúlt évben a Julienne Kft. nagyszabású karácsonyi akciót hajtott végre a Budapest Bike Maffiával közösen, amelynek során díszvacsorát szerveztek egy női szállón, ahol a hölgyek fodrász és kozmetikus segítségével szépülhettek, emellett 1500 adag dobozolt ételt juttattak el a rászorulóknak.

Az Ericsson szerint 2031 végére a mobil-előfizetések mintegy kétharmada 5G lesz

Az Ericsson várakozásai szerint az 5G 2027-re, kilenc évvel a bevezetése után, megelőzi a 4G-t, és domináns globális kommunikációs szabvánnyá válik.
© 2025 | www.azuzlet.hu