Hirdetés
Kezdőlap Edukáció Több ezer óvodás és iskolás gyermek járt a debreceni erdei iskolában 2025-ben
EdukációHírek
No menu items!

Több ezer óvodás és iskolás gyermek járt a debreceni erdei iskolában 2025-ben

Bódi Ágnes

NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt.

2025-ben is nagy volt az érdeklődés a NYÍRERDŐ Zrt. Nagyerdei Erdészeti Erdei Iskola erdőpedagógiai foglalkozásai iránt. Több mint 10 ezer gyermek bővítette tudását főként az erdő, továbbá a természet- és környezetvédelem témaköreiben.

Az erdei iskolai látogatások legpreferáltabb időszaka továbbra is az április-június és a szeptember-november közötti időszak. Ilyenkor az óvodás és iskolás gyerekek a Kartács utcai erdei iskolában vagy az Erdőspusztai Bemutatóház és Arborétum területén töltenek el néhány órát vagy akár egy egész napot. Az erdőpedagógiai órák alkalmával megtanulják az erdei viselkedés szabályait, megismerik az adott élőhely növény- és állatvilágát. A foglalkozások során találkoznak erdészekkel és vadászokkal is, akik a munkájukba engednek betekintést, sőt vadnyomokat és erdei kincseket is kereshetnek.

A tavalyi évben nagy sikere volt az Iskolában az erdő elnevezésű országos programnak, amelyben a tavaszi időszakban 26, míg az ősziben 15 Hajdú-Bihar vármegyei oktatási intézmény 146 osztályának 3383 tanulójához látogatott el Somné Huszti Anett, az erdei iskola vezetője. Az ingyenes foglalkozások alkalmával egyebek mellett az erdei ökoszisztéma, a fenntarthatóság és az erdő talaja állt a fókuszban. Szintén országos projekt volt az Erdei Iránytű, melyben csaknem 300 hátrányos helyzetű hajdú-bihari tanuló töltött el ingyenesen egy napot az Erdőspusztákon.

Népszerű volt a fenntarthatósági témahét, illetve az Erdők Hete, valamint a Nagyerdő Napja, melyeken több száz gyermek vett részt. A 2026-os év foglalkozásai már megkezdődtek, több óvodás és iskolás csoport is volt erdei sétákon vagy vadetetésen. Akkora az érdeklődés a debreceni erdei iskola rendezvényei iránt, hogy az idei évre már szabad időpontot sem tudnak biztosítani.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

A Yettel hálózatára költözik a Telekom 2G forgalma

A felszabaduló frekvenciákat a nagyobb hatékonyságot és jobb felhasználói élményt kínáló 4G/5G hálózat fejlesztésére fordíthatják.
Tovább
Hírek

A magyar kultúra napja alkalmából megnyitják a látogatók előtt a veszprémi Érseki Palota könyvtárszobáját

A megújult Koller-könyvtár kincseit vezetett sétán ismerhetik meg a látogatók
Tovább
Hírek

Tőzsde – Jórészt gyengülés az ázsiai tőzsdéken

Az arany ára unciánként 2,69 százalékkal (123,06 dollárral), 4718,55 dollárra ugrott.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Több ezer óvodás és iskolás gyermek járt a debreceni erdei iskolában 2025-ben

Edukáció
Több mint 10 ezer gyermek bővítette tudását főként az erdő, továbbá a természet- és környezetvédelem témaköreiben.
Tovább

A Yettel hálózatára költözik a Telekom 2G forgalma

Gazdaság
A felszabaduló frekvenciákat a nagyobb hatékonyságot és jobb felhasználói élményt kínáló 4G/5G hálózat fejlesztésére fordíthatják.
Tovább

Nyolc agglomerációs város válik központi településsé Budapest körül

Budapest
A szerzők szerint a főváros sajátos városfejlődése miatt a klasszikus értelemben vett alközpontok kialakulása a városon belül ugyanis korlátozottan értelmezhető.
Tovább

A magyar kultúra napja alkalmából megnyitják a látogatók előtt a veszprémi Érseki Palota könyvtárszobáját

Hírek
A megújult Koller-könyvtár kincseit vezetett sétán ismerhetik meg a látogatók
Tovább
Hirdetés

Hírek

Edukáció

Több ezer óvodás és iskolás gyermek járt a debreceni erdei iskolában 2025-ben

Több mint 10 ezer gyermek bővítette tudását főként az erdő, továbbá a természet- és környezetvédelem témaköreiben.
Tovább
Gazdaság

A Yettel hálózatára költözik a Telekom 2G forgalma

A felszabaduló frekvenciákat a nagyobb hatékonyságot és jobb felhasználói élményt kínáló 4G/5G hálózat fejlesztésére fordíthatják.
Tovább
Hírek

A magyar kultúra napja alkalmából megnyitják a látogatók előtt a veszprémi Érseki Palota könyvtárszobáját

A megújult Koller-könyvtár kincseit vezetett sétán ismerhetik meg a látogatók
Tovább
Hírek

Tőzsde – Jórészt gyengülés az ázsiai tőzsdéken

Az arany ára unciánként 2,69 százalékkal (123,06 dollárral), 4718,55 dollárra ugrott.
Tovább
Hírek

EBRD: a részvényesek csaknem teljesen lejegyezték a tőkeemelést

Ez az EBRD harmadik részvényesi tőkeemelése a pénzintézet három és fél évtizedes történetében. Az EBRD 77 ország, valamint az Európai Unió és a EIB tulajdona.
Tovább
Gazdaság

Az IMF minimálisan javított idei globális növekedési előrejelzésén

A világkereskedelmi forgalom tavaly 4,1 százalékkal nőtt, az idén az IMF prognózisa szerint 2,6 százalékkal, jövőre 3,1 százalékkal bővül.
Tovább
Gazdaság

MNB: két percen belül fogadni kell a pénzforgalmi visszaélést bejelentő ügyfélhívást

a jegybank elvárja, hogy 2 percnél több ne legyen az ügyfél várakozási ideje az ügyintéző élőhangos bejelentkezéséig
Tovább
Hírek

Még több akadálymentesség a bécsi közösségi közlekedésben

Hangosbemondók és hangjelzések kísérik a látássérült utasokat, míg a vizuális kijelzők a siket és nagyothallók számára segítenek a tájékozódásban.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

EBRD: a részvényesek csaknem teljesen lejegyezték a tőkeemelést

Ez az EBRD harmadik részvényesi tőkeemelése a pénzintézet három és fél évtizedes történetében. Az EBRD 77 ország, valamint az Európai Unió és a EIB tulajdona.
Tovább
Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább
Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Több ezer óvodás és iskolás gyermek járt a debreceni erdei iskolában 2025-ben

Több mint 10 ezer gyermek bővítette tudását főként az erdő, továbbá a természet- és környezetvédelem témaköreiben.

A Yettel hálózatára költözik a Telekom 2G forgalma

A felszabaduló frekvenciákat a nagyobb hatékonyságot és jobb felhasználói élményt kínáló 4G/5G hálózat fejlesztésére fordíthatják.
© 2026 | www.azuzlet.hu