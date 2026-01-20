Több ezer óvodás és iskolás gyermek járt a debreceni erdei iskolában 2025-ben

2025-ben is nagy volt az érdeklődés a NYÍRERDŐ Zrt. Nagyerdei Erdészeti Erdei Iskola erdőpedagógiai foglalkozásai iránt. Több mint 10 ezer gyermek bővítette tudását főként az erdő, továbbá a természet- és környezetvédelem témaköreiben.

Az erdei iskolai látogatások legpreferáltabb időszaka továbbra is az április-június és a szeptember-november közötti időszak. Ilyenkor az óvodás és iskolás gyerekek a Kartács utcai erdei iskolában vagy az Erdőspusztai Bemutatóház és Arborétum területén töltenek el néhány órát vagy akár egy egész napot. Az erdőpedagógiai órák alkalmával megtanulják az erdei viselkedés szabályait, megismerik az adott élőhely növény- és állatvilágát. A foglalkozások során találkoznak erdészekkel és vadászokkal is, akik a munkájukba engednek betekintést, sőt vadnyomokat és erdei kincseket is kereshetnek.

A tavalyi évben nagy sikere volt az Iskolában az erdő elnevezésű országos programnak, amelyben a tavaszi időszakban 26, míg az ősziben 15 Hajdú-Bihar vármegyei oktatási intézmény 146 osztályának 3383 tanulójához látogatott el Somné Huszti Anett, az erdei iskola vezetője. Az ingyenes foglalkozások alkalmával egyebek mellett az erdei ökoszisztéma, a fenntarthatóság és az erdő talaja állt a fókuszban. Szintén országos projekt volt az Erdei Iránytű, melyben csaknem 300 hátrányos helyzetű hajdú-bihari tanuló töltött el ingyenesen egy napot az Erdőspusztákon.

Népszerű volt a fenntarthatósági témahét, illetve az Erdők Hete, valamint a Nagyerdő Napja, melyeken több száz gyermek vett részt. A 2026-os év foglalkozásai már megkezdődtek, több óvodás és iskolás csoport is volt erdei sétákon vagy vadetetésen. Akkora az érdeklődés a debreceni erdei iskola rendezvényei iránt, hogy az idei évre már szabad időpontot sem tudnak biztosítani.