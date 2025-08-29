Kezdőlap Agrár Több kertészeti kultúra is kikerült az EKÁER bejelentési kötelezettség alól
Több kertészeti kultúra is kikerült az EKÁER bejelentési kötelezettség alól

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a FruitVeB Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet közös kezdeményezésére fontos változás történt az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével kapcsolatos jogszabályban. A napokban a Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint zöldborsó, zöldbab és csemegekukorica kikerült a kockázatos termékek köréből, így az EKÁER bejelentési kötelezettség már nem vonatkozik ezekre a termékekre.

A szántóföldi zöldségtermesztésben, különös tekintettel a feldolgozóipari célra szánt csemegekukorica, zöldborsó és zöldbab esetén az utóbbi években különösen nagy nehézségekkel küzdenek a termelők és a feldolgozó üzemek. Az időjárás hektikussága mellett a piaci tényezők is rendre komoly kihívások elé állítják az ágazat szereplőit.

Ezen szántóföldi zöldségnövények jelentik a hazai élelmiszeripar, különösen a hűtő- és konzervipar legfontosabb nyersanyagait. Ezen ágazatok termőterülete az utóbbi években jellemzően csökkent, a piac által igényelt késztermék-mennyiséghez szükséges alapanyag előállítását egyre nehezebb megoldani. A feldolgozóipar és a teljes termékpálya elemi érdeke, hogy a gazdálkodók száma és az általuk művelt termőterület ne csökkenjen tovább. Az ágazat versenyképességének növelésének pedig egyik nagyon fontos eleme az adminisztrációs terhek csökkentése.

A szóban forgó szabadföldi zöldségfélék betakarítása a feldolgozó üzemek ütemezése szerint az érési időszak 0-24 órájában, a hét minden napján folyamatosan történik, ünnepnapokon is. Az EKÁER szám igénylésére a hatályos jogszabályok szerint a termelő, vagy az őt integráló  TÉSZ/TCS a kötelezett, ahol a zöldborsó betakarítás kezdetétől (kb. május 20-tól) a másodvetésű csemegekukorica betakarításáig (kb. október 20-ig) minden nap a nap 24 órájában kellően felkészült adminisztrációs személyzetnek kell rendelkezésre állnia. Minden EKÁER számnak adóügyi vonzata van, később akár öt év múlva is ellenőrizhetőnek, a valósággal azonos adattartalmúnak kell lennie. Az adminisztratív személyzet napi 24 órás rendelkezésre állása olyan plusz költség, mely semmilyen hasznot, értéket nem teremt.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a FruitVeB Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezettel karöltve már 2022-ben kezdeményezte a szóban forgó termékek esetében az EKÁER bejelentési kötelezettségének eltörlését. Bár a kormány az első javaslatot elutasította, az idén sikerrel járt a kitartó munka, a Magyar Közlönyben megjelent rendeltmódosításnak köszönhetően a zöldborsó, zöldbab és csemegekukorica kikerült a kockázatos termékek köréből, így az EKÁER bejelentési kötelezettség már nem vonatkozik ezekre a termékkörökre.

Az EKÁER-mentesség biztosítása ráadásul az állam szempontjából semmilyen adókiesést nem jelent, mivel ezen termékek termelése, termeltetése kizárólag előzetesen megkötött termékértékesítési szerződések szerint történik. Olyan nem fordulhat elő, hogy valamely termelő szerződés nélkül, „szabad piacra” értékesít, ugyanis minden feldolgozó a teljes kapacitására előzetes szerződéseket köt (jellemzően az adott év elején) az alapanyag biztonságos ellátása érdekében.

A feldolgozóipari célra szánt csemegekukorica, zöldborsó és zöldbab termelése, értékesítése és közúti áruszállítása nem adhat visszaélésre lehetőséget, annak több oldalról is speciális, szigorúan szabályozott és ellenőrzött folyamata miatt. Továbbá, egyik félnek sincsen sem lehetősége, sem pedig érdeke, hogy számviteli bizonylat nélkül értékesítsen vagy vásároljon. (NAK)

Egészség-ügy

Hankó Balázs: újra egészségügyi mintajárás lesz Gödöllő

Újra egészségügyi mintajárás lesz Gödöllő - mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter abból az alkalomból, hogy a gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ szeptember 1-től a Semmelweis Egyetem fenntartásában folytatja működését.
Gazdaság

NAV: az adószámát kockáztatja, aki nem teszi közzé beszámolóját

Idén több mint 43 ezer adózó nem hozta nyilvánosságra határidőre a számviteli beszámolóját. A beszámoló benyújtásának elmulasztása miatt súlyos szankciók szabhatók ki: a 200 ezer forintos mulasztási bírság és az adószám törlése. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) azonban segít a cégeknek, hogy ezt elkerülhessék - hívta fel a figyelmet pénteki közleményében a hivatal.
Agrár

Óriási lehetőség a kistelepülésen élőknek

Új fejezet kezdődhet a magyar falvak életében: indul a program, amely a turizmuson keresztül hozhat pénzt és munkahelyeket a kistelepülésekre. A képzés gyakorlati tudást ad a helyiek kezébe, amellyel fellendíthetik a vendégforgalmat. Az önkormányzatoknak különösen megéri csatlakozni, mert komoly kedvezményekkel támogathatják a helyi fejlődést.
