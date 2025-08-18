Több mint 100 fehér gólya nyeri vissza szabadságát a Nemzeti Ünnepen

Soha nem látott számban érkeztek sérült fehér gólyák a hortobágyi Madárkórházba ezen a nyáron. Legtöbbjük szerencsére mára fel is épült. A gólyák minden évben szinte napra pontosan, nemzeti ünnepeinket tisztelik meg vonulásukkal. Március 15-én érkeznek, és augusztus 20-án vonulnak el Afrikába.

A szülők nagy része egy héttel korábban, már augusztus második hetében elindult, részben magukra hagyva még alig röpképes, de kövérre hízott fiókáikat, melyeket kirepülésük napjaiban áramütéssel, vagy különböző láb- és szárnysérülésekkel tömegesen szállítottak be a hortobágyi Madárkórházba. A gyógyultak folyamatos felkészítést követően kerülnek szabadon bocsátásra, miután a Madárpark túlélő röpdéjében gyakorlatoztak a tavasszal mentett tojásokból mesterségesen keltetett kisgólyákkal és a földön fészkelő tartósan sérült gólyáink utódaival.

Mivel augusztus 20. a legutolsó lehetőségük vonuló csapathoz csatlakozni, az arra alkalmas gólyáinkat mind elengedjük, amelyeknek még gyakorolni kell azokat átteleltetve, tavasszal engedjük. A madarakat látogatóink közül az arra jelentkezők engedik szabadon, amely a hortobágyi Hídi-vásár hagyományos színfoltja.