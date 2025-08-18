Kezdőlap Hírek Több mint 100 fehér gólya nyeri vissza szabadságát a Nemzeti Ünnepen
Több mint 100 fehér gólya nyeri vissza szabadságát a Nemzeti Ünnepen

Bódi Ágnes

Soha nem látott számban érkeztek sérült fehér gólyák a hortobágyi Madárkórházba ezen a nyáron. Legtöbbjük szerencsére mára fel is épült. A gólyák minden évben szinte napra pontosan, nemzeti ünnepeinket tisztelik meg  vonulásukkal. Március 15-én érkeznek, és augusztus 20-án vonulnak el Afrikába.
A szülők nagy része egy héttel korábban, már augusztus második hetében elindult, részben magukra hagyva még alig röpképes, de kövérre hízott fiókáikat, melyeket kirepülésük napjaiban áramütéssel, vagy különböző láb- és szárnysérülésekkel tömegesen szállítottak be a hortobágyi Madárkórházba. A gyógyultak folyamatos felkészítést követően kerülnek szabadon bocsátásra, miután a Madárpark túlélő röpdéjében gyakorlatoztak a tavasszal mentett tojásokból mesterségesen keltetett kisgólyákkal és a földön fészkelő tartósan sérült gólyáink utódaival.
Mivel augusztus 20. a legutolsó lehetőségük vonuló csapathoz csatlakozni, az arra alkalmas gólyáinkat mind elengedjük, amelyeknek még gyakorolni kell azokat átteleltetve, tavasszal engedjük. A madarakat látogatóink közül az arra jelentkezők engedik szabadon, amely a hortobágyi Hídi-vásár hagyományos színfoltja.

További programjaink 19.-én és 20.-án::

Augusztus 19.-i programok:
10:00-15:00: Rajzverseny értékes nyereményekért
10:00-18:00: Kreatív sarok (a kemence mellett)
10:00-18:00: Kvíz kérdések helyes megfejtéséért limonádét adunk ajándékba
10:00-18:00: Csillámtetoválás (a kemence mellett)
13:00: Habparty
14:00: Ragadozó madár bemutató (a bejárat előtt)
15:00: Rajzverseny eredményhirdetés (a bejárat előtt)
15:30: Ingyenes szakvezetés
16:00: Habparty
17:00: Ingyenes szakvezetés
Augusztus 20.-i programok:
10:00-15:00: Rajzverseny értékes nyereményekért
10:00-18:00: Kreatív sarok (a kemence mellett)
10:00-18:00: Kvíz kérdések helyes megfejtéséért limonádét adunk ajándékba
10:00-18:00: Egzotikus kisállat bemutató (a kiállítótérben)
10:00-18:00: Csillámtetoválás (a kemence mellett)
10:30: Habparty
11:00: Ragadozó madár bemutató (a bejárat előtt)
12:00: Gólya elengedés (a nagyröpde előtti kunhalomnál)
13:30: Ragadozó madár bemutató (a bejárat előtt)
13:30-15:00: Lufi hajtogatás Peti bohóccal (a kemence előtt)
15:00: Habparty
15:30: Rajzverseny eredményhirdetés (a bejárat előtt)
17:00: Ingyenes szakvezetés
(Forrás: Hortobágyi Madárpark – Madárkórház Alapítvány)

