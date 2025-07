Több mint 100 világváros vezetője találkozik Bécsben

Július 2. és 4. között több mint száz városvezető és döntéshozó érkezik több mint 50 városból, hogy részt vegyen a bécsi Városházán megrendezett World Cities Summit elnevezésű világvárosi csúcstalálkozó 14. főpolgármesteri konferenciáján.

A eseményen a résztvevők a közösen vitatják meg a városokat érintő aktuális kihívásokat és osztják meg egymással gyakorlati, innovatív megoldásaikat.

A World Cities Summit egy kétévente megrendezett nemzetközi esemény, amelynek idei házigazdája Bécs Városa. A csúcstalálkozó központi témája az élhető és fenntartható városok megteremtésének fontossága a globális kihívások közepette. Az eseménynek a bécsi Városháza ad otthont, az idei fórum elnöki tisztét Chee Hong Tat, Szingapúr nemzeti fejlesztési minisztere tölti be. A házigazda Michael Ludwig, Bécs polgármestere. A megnyitón mindketten hangsúlyozták a városok közös felelősségét és az együttműködés kulcsszerepét a klímaváltozás, a társadalmi befogadás és az innovatív városfejlesztési megoldások terén.

A találkozót követően Chee Hong Tat miniszter a városok közös felelősségét és a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta:

“Bécset a 2020-as stratégia díjazott városaként ismerték el az integratív tervezési megközelítéséért és az éghajlatváltozás elleni küzdelemben betöltött úttörő szerepéért. Bár minden város más és más környezetben működik, mindannyian hasonló kihívásokkal nézünk szembe – az éghajlatváltozástól kezdve a technológiai változásokon át a demográfiai változásokig.”

A program öt fő fókuszterületet emel ki: a megfizethető lakhatás biztosítását, a megbízható és hatékony helyi közszolgáltatásokat, valamint a városi hálózatok fejlesztését, amelyek elősegítik az együttműködést. Továbbá szó esik az energiaátmenetről a megújuló energiaforrások irányába, és a fenntartható vízgazdálkodásról, amely erősíti a városok ellenálló képességét a klímaváltozás hatásaival szemben.

Kiemelt programként zajlik a Szingapúr–Bécs kiállítás is, ami a két házigazda város innovatív fenntartható városfejlesztési projektjeit mutatja be.

A meghívott vendégek tematikus séták keretében ismerkedhetnek meg a bécsi városi fejlesztések kiemelkedő példáival. Meglátogatják többek közt a világ leghosszabb egybefüggő lakóépületének számító bécsi Karl-Marx-Hofot (1100 méter), amely a szociális lakásépítés kiemelkedő példája, illetve a Duna-szigetet, amely rekreációs térként és árvízvédelmi területként is szolgál.(WH International Services GmbH)