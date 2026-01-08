Hirdetés
Kezdőlap Edukáció Több mint 11 ezer látogató a nyíregyházi erdei iskolában
EdukációHírek
No menu items!

Több mint 11 ezer látogató a nyíregyházi erdei iskolában

Bódi Ágnes

A NYÍRERDŐ Zrt. Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola 2025-ben ismét igen népszerű volt, a látogatók száma harmadszor is meghaladta a 11 ezret. Köszönhető ez a többi között annak is, hogy az évről-évre hagyományosan megtartott nagy rendezvények – a Madarak és Fák Napja, a NYÍRERDŐ nap, Fedezd fel az erdőt az erdészekkel! program – mellett megbízott munkatársak segítségével újra bekapcsolódhattak országos pályázatokba is.

Az Iskolában az Erdő Program keretében tavasszal 14, ősszel 11 általános iskolában tartottunk 3-3 erdőpedagógiai foglalkozást, ahol ezúttal az erdei életközösség és az erdészek munkájának ismertetése mellett nagy hangsúlyt kapott a talaj bemutatása is. Szeptemberben az Erdei Iránytű Programban 9 iskola látogatott el erdészetünkre a vármegyéből egy-egy napra, és további 10 iskola őszi tanösvénytúrára az Aktív Magyarországért Programban meghirdetett „Természetben Egyenlően” program keretében – tájékoztatott Petrilláné Bartha Enikő, az erdei iskola vezetője.

Télen főleg a madáretető-madárgyűrűző foglalkozásokra, tavasszal és ősszel az erdei tanösvénytúrákra érkeznek szívesen óvodások és iskolások, nyáron pedig két turnusban napközis tábort szerveztek, erdőpedagógiai foglalkozásokkal pedig segítették a városi napközis tábor működését is. 2021 őszén indult az Erdőjáró Szakkör, melyet átlagosan 20 résztvevővel minden hétfőn megtartanak, s bár már jó néhányan ,,kinőtték” ezt, az utánpótlás biztosított.

Büszkék vagyunk arra, hogy több iskolával és óvodával is nagyon jó kapcsolatot ápolunk, rendszeresen hozzák hozzánk csoportjaikat. Versenyeinkre (meseíró, versmondó, ,,Kiből lesz az erdész?” feladatlap) pedig olyan intézményekből is jelentkeznek gyerekek, ahonnan eddig még nem jöttek szervezetten. 2026-ban ismét lehetőség lesz felújított fagyártmányüzemünk bemutatására is, miközben a megkezdett munkát változatlan lendülettel folytatjuk – fogalmazott Petrilláné Bartha Enikő.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Tavaly rekordszámú, 108 új beruházásról állapodott meg a kormány

A Nemzeti Befektetési Ügynökség legfontosabb feladata az, hogy segítse a külföldi működőtőke, a legmodernebb gyártási technológiák és a legjobb üzleti szolgáltató központok Magyarországra érkezését, de fontos célkitűzése az is, hogy támogassa a magyar vállalatok növekedését.
Tovább
Hírek

Tavaly novemberben a vendégek száma (közel 1,4 millió) 7,9, a vendégéjszakáké (3,0 millió) 5,8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit

Budapesten 5,4 százalékkal nagyobb, a Balatonnál 1,4százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.
Tovább
Gazdaság

Kiemelkedő kereslet és túljegyzés volt a 3 milliárd eurós devizakötvény-kibocsátáson

Az eurókötvényeket a kiemelkedő érdeklődésnek köszönhetően az eredeti árindikációnál 30, illetve 25 bázisponttal kedvezőbben sikerült árazni.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Tavaly rekordszámú, 108 új beruházásról állapodott meg a kormány

Gazdaság
A Nemzeti Befektetési Ügynökség legfontosabb feladata az, hogy segítse a külföldi működőtőke, a legmodernebb gyártási technológiák és a legjobb üzleti szolgáltató központok Magyarországra érkezését, de fontos célkitűzése az is, hogy támogassa a magyar vállalatok növekedését.
Tovább

Több mint 11 ezer látogató a nyíregyházi erdei iskolában

Edukáció
2021 őszén indult az Erdőjáró Szakkör, melyet átlagosan 20 résztvevővel minden hétfőn megtartanak, s bár már jó néhányan ,,kinőtték” ezt, az utánpótlás biztosított.
Tovább

Tavaly novemberben a vendégek száma (közel 1,4 millió) 7,9, a vendégéjszakáké (3,0 millió) 5,8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit

Hírek
Budapesten 5,4 százalékkal nagyobb, a Balatonnál 1,4százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.
Tovább

Magyarországon a BYD 2412 darab új energiával hajtott személygépkocsit értékesített 2025-ben

Autó
A BYD országszerte 12 értékesítési helyszínen és 7 szervizközpontban áll az ügyfelek rendelkezésére, további két vidéki értékesítési pont indulása folyamatban van.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Tavaly rekordszámú, 108 új beruházásról állapodott meg a kormány

A Nemzeti Befektetési Ügynökség legfontosabb feladata az, hogy segítse a külföldi működőtőke, a legmodernebb gyártási technológiák és a legjobb üzleti szolgáltató központok Magyarországra érkezését, de fontos célkitűzése az is, hogy támogassa a magyar vállalatok növekedését.
Tovább
Edukáció

Több mint 11 ezer látogató a nyíregyházi erdei iskolában

2021 őszén indult az Erdőjáró Szakkör, melyet átlagosan 20 résztvevővel minden hétfőn megtartanak, s bár már jó néhányan ,,kinőtték” ezt, az utánpótlás biztosított.
Tovább
Hírek

Tavaly novemberben a vendégek száma (közel 1,4 millió) 7,9, a vendégéjszakáké (3,0 millió) 5,8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit

Budapesten 5,4 százalékkal nagyobb, a Balatonnál 1,4százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.
Tovább
Gazdaság

Kiemelkedő kereslet és túljegyzés volt a 3 milliárd eurós devizakötvény-kibocsátáson

Az eurókötvényeket a kiemelkedő érdeklődésnek köszönhetően az eredeti árindikációnál 30, illetve 25 bázisponttal kedvezőbben sikerült árazni.
Tovább
Élelmiszeripar

Négy rangos gasztronómiai verseny indul a „Magyarország étele” programsorozat égisze alatt

A négy verseny különböző területeket szólít meg, de közös bennük, hogy erősítik a hazai alapanyagok szerepét, támogatják az innovációt, és növelik Magyarország gasztronómiai presztízsét.
Tovább
Hírek

Ez az amerikai olajcég kaszálhatja a legnagyobbat Venezueláben

Fotó:freepik A Chevron, az Egyesült Államok második legnagyobb olajvállalata jelenleg...
Tovább
Hírek

EM: decemberben forgalomba állt a százezredik tisztán elektromos gépkocsi

Az elektromos hajtású gépkocsik terjedésével csökken a közúti közlekedés levegőszennyezése és zajterhelése.
Tovább
Gazdaság

EU Bizottság: Magyarország az áfabeszedésben TOP-on van

A jelentés szerint Magyarországon 2023-ban az áfarés ugyan növekedett az előző évhez képest, ugyanakkor továbbra is az Európai Unió átlaga alatt maradt.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább
Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Tavaly rekordszámú, 108 új beruházásról állapodott meg a kormány

A Nemzeti Befektetési Ügynökség legfontosabb feladata az, hogy segítse a külföldi működőtőke, a legmodernebb gyártási technológiák és a legjobb üzleti szolgáltató központok Magyarországra érkezését, de fontos célkitűzése az is, hogy támogassa a magyar vállalatok növekedését.

Több mint 11 ezer látogató a nyíregyházi erdei iskolában

2021 őszén indult az Erdőjáró Szakkör, melyet átlagosan 20 résztvevővel minden hétfőn megtartanak, s bár már jó néhányan ,,kinőtték” ezt, az utánpótlás biztosított.
© 2026 | www.azuzlet.hu