Több mint 11 ezer látogató a nyíregyházi erdei iskolában

A NYÍRERDŐ Zrt. Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola 2025-ben ismét igen népszerű volt, a látogatók száma harmadszor is meghaladta a 11 ezret. Köszönhető ez a többi között annak is, hogy az évről-évre hagyományosan megtartott nagy rendezvények – a Madarak és Fák Napja, a NYÍRERDŐ nap, Fedezd fel az erdőt az erdészekkel! program – mellett megbízott munkatársak segítségével újra bekapcsolódhattak országos pályázatokba is.

Az Iskolában az Erdő Program keretében tavasszal 14, ősszel 11 általános iskolában tartottunk 3-3 erdőpedagógiai foglalkozást, ahol ezúttal az erdei életközösség és az erdészek munkájának ismertetése mellett nagy hangsúlyt kapott a talaj bemutatása is. Szeptemberben az Erdei Iránytű Programban 9 iskola látogatott el erdészetünkre a vármegyéből egy-egy napra, és további 10 iskola őszi tanösvénytúrára az Aktív Magyarországért Programban meghirdetett „Természetben Egyenlően” program keretében – tájékoztatott Petrilláné Bartha Enikő, az erdei iskola vezetője.

Télen főleg a madáretető-madárgyűrűző foglalkozásokra, tavasszal és ősszel az erdei tanösvénytúrákra érkeznek szívesen óvodások és iskolások, nyáron pedig két turnusban napközis tábort szerveztek, erdőpedagógiai foglalkozásokkal pedig segítették a városi napközis tábor működését is. 2021 őszén indult az Erdőjáró Szakkör, melyet átlagosan 20 résztvevővel minden hétfőn megtartanak, s bár már jó néhányan ,,kinőtték” ezt, az utánpótlás biztosított.

Büszkék vagyunk arra, hogy több iskolával és óvodával is nagyon jó kapcsolatot ápolunk, rendszeresen hozzák hozzánk csoportjaikat. Versenyeinkre (meseíró, versmondó, ,,Kiből lesz az erdész?” feladatlap) pedig olyan intézményekből is jelentkeznek gyerekek, ahonnan eddig még nem jöttek szervezetten. 2026-ban ismét lehetőség lesz felújított fagyártmányüzemünk bemutatására is, miközben a megkezdett munkát változatlan lendülettel folytatjuk – fogalmazott Petrilláné Bartha Enikő.