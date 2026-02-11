Több mint 2 millió magyar Revolut felhasználó élete változhat meg

Mi változik majd?
Lesz végre magyar számlaszáma a magyar Revolut felhasználóknak. Ez azért lesz jó például, mert így belföldi utalásnak számít majd egy Revolut számla és egy magyar bankszámla közötti pénzmozgás, annak díjaival. Illetve így könnyebb lesz akár ide utaltatni a munkabért, amit most még kevés munkáltató vállal.
Havonta legfeljebb két részletben, akár 300 000 forint készpénzt is fel tudnak majd venni ingyenesen a Revolut felhasználók bármelyik magyarországi forint ATM-ből, ugyanis rájuk is vonatkozik majd ez a jogszabályban biztosított lehetőség. Persze a Revolut most is kínál a csomagjaihoz meghatározott összegű ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget, ráadásul nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, ám az Erste és az OTP ATM-jeinél ennek ellenére díjat kell fizetniük a használatért. Ez természetesen a fióktelepi működést követően megszűnik majd, hiszen attól kezdve a Revolut bankkártyái nem számítanak majd külföldi bankkártyáknak.
Elindul majd a magyar nyelvű, telefonos ügyfélszolgálat. Ez mindenképpen nagy lépés lesz, hiszen jelenleg legfeljebb angolul kommunikálhatnak a magyar felhasználók a Revolut ügyfélszolgálatával.
A Revolutnál is működni fog majd az azonnali átutalás, így a legtöbb esetben 5 másodpercen belül célba ér majd az elküldött pénz.
Mi nem változik?
A Revolutnak várhatóan nem lesz magyarországi fiókhálózata, így továbbra sem lesz lehetőség közvetlen, személyes ügyintézésre.
Nem tudni, hogy telepít-e a cég ATM-eket Magyarországon, ám ez valójában nem jelent majd problémát az ügyfeleknek, hála a jogszabályban biztosított ingyenes készpénzfelvételi lehetőségnek.
A magyar betétesek továbbra sem a magyar OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) hatálya alá tartoznak majd, ezért például egy esetleges fizetésképtelenség esetén a litván betétbiztosítóval kell majd egyezkedniük.
Mivel a Revolut nem kínál személyi kölcsönt, lakáshitelt vagy éppen egyéb támogatott hitelkonstrukciót (például babaváró, munkáshitel, CSOK Plusz, Otthon Start), ezek miatt szükség lehet más banknál számlát nyitni. Mivel a bankok gyakran kamatkedvezményt kínálnak akkor, ha a náluk vezetett számlára meghatározott összegű rendszeres jóváírás érkezik, a jövedelmet sem feltétlenül lesz érdemes a Revolut számlára irányítani.
Mind többen használják készpénzbefizetésre az ATM-eket, hiszen ez egyszerű és megúszható a bankfiókban való sorban állás is. Erre a Revolutnál várhatóan még jó ideig nem lesz azonban lehetőség.
Népszerű a magyarok körében a folyószámla-hitelkeret szolgáltatás is, hiszen kedvező feltételekkel kínál pénzügyi védőhálót. Ilyen azonban a Revolut számláknál egyelőre ugyancsak nincs.
A magyar bankok több tízezer forint jóváírást fizetnek csak azért, hogy valaki náluk nyit számlát, ha egyben vállalja az ezért cserébe előírt feltételeket, amelyek többnyire a számla aktív használatára vonatkoznak. A Revolutnál ilyen nincs, legfeljebb ügyfélajánlással lehet egy kis pénzre szert tenni.