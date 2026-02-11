Több mint 2 millió magyar Revolut felhasználó élete változhat meg

Havonta legfeljebb két részletben, akár 300 000 forint készpénzt is fel tudnak majd venni ingyenesen a Revolut felhasználók bármelyik magyarországi forint ATM-ből, ugyanis rájuk is vonatkozik majd ez a jogszabályban biztosított lehetőség. Persze a Revolut most is kínál a csomagjaihoz meghatározott összegű ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget, ráadásul nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, ám az Erste és az OTP ATM-jeinél ennek ellenére díjat kell fizetniük a használatért. Ez természetesen a fióktelepi működést követően megszűnik majd, hiszen attól kezdve a Revolut bankkártyái nem számítanak majd külföldi bankkártyáknak.